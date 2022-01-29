15 трогательных кадров, которые доказывают, что счастливый конец существует

Автор:
29 января 2022 11:10
Людям свойственно надеяться на лучшее и конечно хочется верить, что различные жизненные обстоятельства обязательно закончатся хорошо. В этом посте вы увидите истории, которые напомнят, что каждый может спасти чью-то жизнь и стать героем, особенно когда речь заходит о братьях наших меньших.
Словенский спасатель гражданской защиты спасает собаку во время сильного наводнения
Усатую красавицу спасли во время пожара в Калифорнии
Этот человек помог осиротевшему детенышу дельфина
Мальчик, несущий свою собаку через филиппинские паводковые воды
Этому малышу оказывают необходимую помощь
Велосипедисты напоили и накормили маленького коалу
Мужчина рискуя своей жизнью спас кенгуру из горящего леса
Бедную собаку вытащили из горящего дома
Полицейский перевёл утку с утятами через дорогу
Люди смело бросились спасать тонущего пса
Мужчина спас котят от наводнения
Нам всем иногда нужна поддержка
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