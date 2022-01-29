15 трогательных кадров, которые доказывают, что счастливый конец существует

Людям свойственно надеяться на лучшее и конечно хочется верить, что различные жизненные обстоятельства обязательно закончатся хорошо. В этом посте вы увидите истории, которые напомнят, что каждый может спасти чью-то жизнь и стать героем, особенно когда речь заходит о братьях наших меньших.

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Словенский спасатель гражданской защиты спасает собаку во время сильного наводнения 0 Источник:

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Усатую красавицу спасли во время пожара в Калифорнии 0 Источник:

Этот человек помог осиротевшему детенышу дельфина 0 Источник:

Мальчик, несущий свою собаку через филиппинские паводковые воды 0 Источник:

Этому малышу оказывают необходимую помощь 0 Источник:

Велосипедисты напоили и накормили маленького коалу 0 Источник:

Мальчишки не прошли мимо 0 Источник:

Мужчина рискуя своей жизнью спас кенгуру из горящего леса 0 Источник:

Мир не без добрых людей 0 Источник:

Бедную собаку вытащили из горящего дома 0 Источник:

Полицейский перевёл утку с утятами через дорогу 0 Источник:

Люди смело бросились спасать тонущего пса 0 Источник:

Мужчина спас котят от наводнения 0 Источник:

Помощь подоспела вовремя 0 Источник: