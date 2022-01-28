В Хакасии пьяная яжмать пришла за сыном в школу, а потом спряталась от полицейских под кроватью

В полицию обратилась учительница мальчика. Она рассказала, что за сыном явилась пьяная в стельку мамаша. Учителя не отдали ей ребёнка и вызвали полицию. Не дожидаясь разбирательств, женщина схватила ребёнка и убежала с ним. Инспекторы по делам несовершеннолетних пришли к семье домой, но там никого не оказалось.

39-летнюю пьяную яжмать полицейские нашли вместе с ребёнком в квартире её знакомого. Женщина спряталась под кроватью, но её нашли. Тогда дама решила устроить скандал, не обращая внимания на присутствие сына.