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В Хакасии пьяная яжмать пришла за сыном в школу, а потом спряталась от полицейских под кроватью

В Хакасии пьяная яжмать пришла за сыном в школу, а потом спряталась от полицейских под кроватью (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2022 09:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Хакасия   дети   интересное   пьяная   фото   школа   яжмать   
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Мать из посёлка Майна заявилась в школу за первоклассником пьяная. Учителя отказались отдавать ей ребёнка, и она просто его выхватила из рук педагогов. После этого женщина сбежала из школы и спряталась под кроватью, чтобы полицейские её не нашли.

В полицию обратилась учительница мальчика. Она рассказала, что за сыном явилась пьяная в стельку мамаша. Учителя не отдали ей ребёнка и вызвали полицию. Не дожидаясь разбирательств, женщина схватила ребёнка и убежала с ним. Инспекторы по делам несовершеннолетних пришли к семье домой, но там никого не оказалось.

39-летнюю пьяную яжмать полицейские нашли вместе с ребёнком в квартире её знакомого. Женщина спряталась под кроватью, но её нашли. Тогда дама решила устроить скандал, не обращая внимания на присутствие сына.

Пьяная мать пыталась выгнать инспекторов из квартиры, материлась и лезла в драку. Одна из сотрудниц сняла мамашу на видео. Выяснилось, что помимо мальчика, в семье воспитывается ещё 14-летняя дочь.

Оба ребёнка были направлены в реабилитационный центр для несовершеннолетних города Черногорска, сообщает Khakasia.info.


Семью поставили на учёт, а с женщиной будет проведена беседа. В отношении матери составлен административный протокол за «неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

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Метки: Хакасия   дети   интересное   пьяная   фото   школа   яжмать   
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18  комментариев
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83k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Бедные дети
Будучи воспитаны такой сявкой, они будут СВЯТО УВЕРЕНЫ, ЧТО ТАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ - ЭТО НОРМАЛЬНО
Что нормально - бухать, тунеядствовать, всячески "прожигать жизнь" и сдохнуть пораньше, замерзнув пьяным в сугробе
Считаю, это ТОТ СЛУЧАЙ, когда ГОСУДАРСТВО ОБЯЗАНО ВМЕШАТЬСЯ.
Не просто детдом
Выйдя из детдома, пацан точно встанет на те же рельсы
Пацана надо в Суворовское училище.
Армия хороша тем, что сможет дать ему и профессию, и достойную зарплату, и от соблазнов защитит, и откиздит, когда надо ( чтоб берега не путал), и жильём обеспечит, и достойной старостью.
Только служи, не сачкуй.
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13k
* Полчаса назад
Шокер очень помогает в таких ситуациях.
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420
elegator 44 минуты назад
Её прототип в игре
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681
Hallo FreeSpace 54 минуты назад
Удивительное дело , как правило у таких индивидов очень хорошая плодовитость ...
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73
Павел 55 минут назад
Меня больше всего убила история из Москвы о двухлетней девочке, которую бросила в квартире гулящая мамаша (сказала, что забыла позвонить бабушке), и которая ела стиральный порошок, погибнув в итоге от обезвоживания... Это же лютый ппц.
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10k
Seledochnik Час назад
Что ни дебилы в сводках новостей, то сибиряков всегда показывать начинают на первой ленте. Ребят, честно, что с вами не так?
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2k
Sergius SPb Час назад
Россия многонациональная страна. Русские в ответе за тех кого э-э-э приручили.
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3k
foggen2 Час назад
Мразь.
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17k
ЦСКА 2 часа назад
У хакасов, так же как у чукчей, кетов, ненцев практически отсутствует фермент алкогольдегидрогеназа, который "обеззараживает" напитки, содержащие этанол. Поэтому от бухла у них кукуха едет и в "синяков" они превращаются стремительно!
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4k
Димка Смола/67 2 часа назад
Стынет кровь в жилах, глаза наливаются кровью, возникает желание убить.....
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Этот народ не победить! Смекалка, искусство маскировки на местности.
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6
* С ушами 2 часа назад
таких мамашек очень много, не все как эта попадаются
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WhiteRat

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