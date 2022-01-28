В Хакасии пьяная яжмать пришла за сыном в школу, а потом спряталась от полицейских под кроватью

Мать из посёлка Майна заявилась в школу за первоклассником пьяная. Учителя отказались отдавать ей ребёнка, и она просто его выхватила из рук педагогов. После этого женщина сбежала из школы и спряталась под кроватью, чтобы полицейские её не нашли.
В полицию обратилась учительница мальчика. Она рассказала, что за сыном явилась пьяная в стельку мамаша. Учителя не отдали ей ребёнка и вызвали полицию. Не дожидаясь разбирательств, женщина схватила ребёнка и убежала с ним. Инспекторы по делам несовершеннолетних пришли к семье домой, но там никого не оказалось.
39-летнюю пьяную яжмать полицейские нашли вместе с ребёнком в квартире её знакомого. Женщина спряталась под кроватью, но её нашли. Тогда дама решила устроить скандал, не обращая внимания на присутствие сына.
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Пьяная мать пыталась выгнать инспекторов из квартиры, материлась и лезла в драку. Одна из сотрудниц сняла мамашу на видео. Выяснилось, что помимо мальчика, в семье воспитывается ещё 14-летняя дочь.
Оба ребёнка были направлены в реабилитационный центр для несовершеннолетних города Черногорска, сообщает Khakasia.info.
Семью поставили на учёт, а с женщиной будет проведена беседа. В отношении матери составлен административный протокол за «неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».
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Будучи воспитаны такой сявкой, они будут СВЯТО УВЕРЕНЫ, ЧТО ТАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ - ЭТО НОРМАЛЬНО
Что нормально - бухать, тунеядствовать, всячески "прожигать жизнь" и сдохнуть пораньше, замерзнув пьяным в сугробе
Считаю, это ТОТ СЛУЧАЙ, когда ГОСУДАРСТВО ОБЯЗАНО ВМЕШАТЬСЯ.
Не просто детдом
Выйдя из детдома, пацан точно встанет на те же рельсы
Пацана надо в Суворовское училище.
Армия хороша тем, что сможет дать ему и профессию, и достойную зарплату, и от соблазнов защитит, и откиздит, когда надо ( чтоб берега не путал), и жильём обеспечит, и достойной старостью.
Только служи, не сачкуй.