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Чтобы поймать маньяка, нужен другой маньяк! Тест по фильму "Разрушитель"

Чтобы поймать маньяка, нужен другой маньяк! Тест по фильму "Разрушитель"

Автор:
27 января 2022 09:07
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кинотесты   разрушитель   тест   тест по фильма с Уэсли Снайпсом   тесты по фильмам девяностых   тесты по фильмам с Сильвестром Сталлоне   
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В 1993 году на экраны вышел боевик с Сильвестром Сталлоне и Уэсли Снайпсом в главных ролях. Это был один из самых эффектных боевиков девяностых. Сможете ответить верно хотя бы на половину вопросов из теста?
Саймона и Джона заморозили в 1996 году. В каком году их разморозили?
1/10Саймона и Джона заморозили в 1996 году. В каком году их разморозили?
Какая фамилия была у Джона?
2/10Какая фамилия была у Джона?
Разрешены ли в будущем сигареты?
3/10Разрешены ли в будущем сигареты?
Что в первую очередь решит сделать Саймон по предположению Джона?
4/10Что в первую очередь решит сделать Саймон по предположению Джона?
Где в будущем можно будет найти оружие?
5/10Где в будущем можно будет найти оружие?
В каком вымышленном городе стали разворачиваться события?
6/10В каком вымышленном городе стали разворачиваться события?
В будущем все рестораны станут...
7/10В будущем все рестораны станут...
Из-за чего т.н. "отбросы" совершили налёт?
8/10Из-за чего т.н. "отбросы" совершили налёт?
Какой гамбургер отведал в канализации Джон?
9/10Какой гамбургер отведал в канализации Джон?
Каким образом Джон разобрался с Саймоном?
10/10Каким образом Джон разобрался с Саймоном?

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Метки: Тесты   кинотесты   разрушитель   тест   тест по фильма с Уэсли Снайпсом   тесты по фильмам девяностых   тесты по фильмам с Сильвестром Сталлоне   
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4k
Outcast Час назад
Странный довольно фильм. Какой то по детски наивный боевик с неудачной попыткой косить под комедию.
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5k
IceBazooka 12 минут назад
А про ракушки где вопрос
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17k
ЦСКА 19 минут назад
10/10! Тема трех рАкушек, не раскрыта поныне....
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6k
Sergey Полчаса назад
10/10, классный фильм...и игра на сеге помню была тоже супер.
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7k
Regerald 39 минут назад
"Удачная попыткаИз 10 вопросов ответили верно на %резальтат%."
- Я у мамы программист. Хоть бы протестировали.
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12k
Majul 47 минут назад
Удачная попытка Из 10 вопросов ответили верно на %резальтат%. Показался ли данный тест сложным для вас? ))
10 из 10 короче, вопросы не такие сложные, если смотрел фильм больше, чем пару раз. Вполне достойный фильм для своего времени.
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13k
Valiko 50 минут назад
Без ошибок - 10 из %резальтат%

Фильм крутой, с атмосферой и харизмой. И ракушками в туалете.
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686
H- MER 55 минут назад
А разве там из всех ресторанов не Taco Bell остался(в тесте такого варианта нет) ? Да и на картинке пища больше похожа на ингридиенты для тако, чем на пиццу
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12k
Erorist Час назад
Джон Спартан целует героиню Сандры Буллок.
Она:
- А каждый обмен жидкостями так приятен?
Он:
- Есть ещё более приятные.
Она в предвкушении...
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