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В 1993 году на экраны вышел боевик с Сильвестром Сталлоне и Уэсли Снайпсом в главных ролях. Это был один из самых эффектных боевиков девяностых. Сможете ответить верно хотя бы на половину вопросов из теста?
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