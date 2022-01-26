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Убедительная причина по которой Леонид Ярмольник исчез с экранов

Убедительная причина по которой Леонид Ярмольник исчез с экранов (1 фото)

Автор:
26 января 2022 17:28
Метки: Леонид Ярмольник   мораль   убеждения   факты   
2279
1
А действительно. Куда исчез Ярмольник? Актер замечательный, вроде бы должен мелькать. А его как то нет. Может и была, но я не помню рекламы с его участием. Просто не помню.
Для меня теперь знак качества актера это когда он не в публичном поле. Единственный - Хабенский снимается в рекламе для своего фонда помощи детям.

А Ярмольника вообще нет. Меня этот факт заинтриговал, полез я искать что с ним могло случится.

И вот что нашел:



Леонид Ярмольник: «Я стал меньше появляться на ТВ. Мораль не соответствует моим убеждениям. Ценз того, что можно, а что нельзя, упал ниже плинтуса. Сейчас показывают, кто с кем живет, кто у кого что украл. Телевидение стало отхожим местом, в которое приходят, чтобы рылом посветить».
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У человека есть убеждения и он их защищает. Это заслуживает уважения. А паче того, что если бы актер мелькал на ТВ, в разных передачах по типу малаховских, то денежки бы зарабатывал

А так - лишает себя заработка, но свои убеждения не предает. Это вдвойне уважительно.

Кстати 3 факта о актере:

Актёр отказался от звания заслуженного артиста России в 1994 году, а спустя 10 лет — от звания народного артиста России, которое ему планировали присвоить без промежуточного звания в связи с его 50-летием.

В марте 2014 года поддержал присоединение Крыма к Российской Федерации, назвав его исконно русской землёй.

По самоощущению называет себя русским: «Очевидно, я еврей только номинально, а на самом деле, по сути своей, наверное, больше русский, чем многие славяне, потому что, как ни странно, меня так воспитали — и родители, и друзья, и учителя».

Так что понятно, почему он отказывается быть публичной фигурой. И иметь отношение с той вакханалией, что есть в российском ТВ.

Да и правда, ТВ стало таким, что создается впечатление, что просматривая дуроскоп, можно испачкаться. Пошлятина отовсюду. Реклама банков, кредитов...

Так что мое уважением Вам, Леонид Исаакович!

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Метки: Леонид Ярмольник   мораль   убеждения   факты   
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16  комментариев
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48k
zloykoyot 2 часа назад
Во-первых снимался в рекламе МТС. И не в одном ролике. Во-вторых может ему после роли 24-х летнего Руматы Эсторского стыдно сниматься стало? Потому как фильм - полнейшее говнище.
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59k
Александр Ломовицкий 37 секунд назад
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20k
Dobrovit 3 минуты назад
Недавно ему исполнилось 68 лет. С днем рождения! И не рычи...))
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645
Bastard Fat 16 минут назад
Сдаётся мне, джентльмены, это была комедия
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8k
Света 18 минут назад
Вообще то я только вот вчера видела ролик от какого то оператора. Там целая серия роликов и их часто показывают. А не играет... Ну что сейчас играть?! Да его Мксимен в "Ищите женщину" круче сотни современных ролишек современных "актёров".
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1k
Dorell 20 минут назад
Он сейчас настолько беден, что нашёл деньги только на эту статью
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1k
poha 53 минуты назад
Да видел я, как он на прибалтийском радио, вместе с Фоменко рассказывал, какие Русские не далёкие люди. Смотреть было противно.
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5k
Denis Cudreacov 57 минут назад
И актёр хороший и человек неплохой!
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53k
doker 59 минут назад
Деняк много просит. Наверное.
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55k
Dominus Час назад
Чем меньше этих рож на экране , тем лучше.
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37k
jonnyD 2 часа назад
Что то не вяжется с его высказываниями :
«Если говорить об артистах, то иногда артистов называют проститутками, потому что они всегда подстраиваются под клиентов и ничем при этом не брезгуют. Я могу сказать, что артист ДОЛЖЕН УМЕТЬ ПОДСТРАИВАТЬСЯ ПОД ВСЮ ПИЩУ, КОТОРУЮ ЕМУ СЕГОДНЯ ДАЮТ» .
Из интервью с ним . Опубликовано на YouTube-канале «RTVI Развлечения».
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12k
zdoba 2 часа назад
Просто оставлю тут:

Ссылка www.youtube.com
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60k
Андрей 2 часа назад
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