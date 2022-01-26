Убедительная причина по которой Леонид Ярмольник исчез с экранов

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А действительно. Куда исчез Ярмольник? Актер замечательный, вроде бы должен мелькать. А его как то нет. Может и была, но я не помню рекламы с его участием. Просто не помню.
Для меня теперь знак качества актера это когда он не в публичном поле. Единственный - Хабенский снимается в рекламе для своего фонда помощи детям.
А Ярмольника вообще нет. Меня этот факт заинтриговал, полез я искать что с ним могло случится.
И вот что нашел:
Леонид Ярмольник: «Я стал меньше появляться на ТВ. Мораль не соответствует моим убеждениям. Ценз того, что можно, а что нельзя, упал ниже плинтуса. Сейчас показывают, кто с кем живет, кто у кого что украл. Телевидение стало отхожим местом, в которое приходят, чтобы рылом посветить».
У человека есть убеждения и он их защищает. Это заслуживает уважения. А паче того, что если бы актер мелькал на ТВ, в разных передачах по типу малаховских, то денежки бы зарабатывал
А так - лишает себя заработка, но свои убеждения не предает. Это вдвойне уважительно.
Кстати 3 факта о актере:
Актёр отказался от звания заслуженного артиста России в 1994 году, а спустя 10 лет — от звания народного артиста России, которое ему планировали присвоить без промежуточного звания в связи с его 50-летием.
В марте 2014 года поддержал присоединение Крыма к Российской Федерации, назвав его исконно русской землёй.
По самоощущению называет себя русским: «Очевидно, я еврей только номинально, а на самом деле, по сути своей, наверное, больше русский, чем многие славяне, потому что, как ни странно, меня так воспитали — и родители, и друзья, и учителя».
Так что понятно, почему он отказывается быть публичной фигурой. И иметь отношение с той вакханалией, что есть в российском ТВ.
Да и правда, ТВ стало таким, что создается впечатление, что просматривая дуроскоп, можно испачкаться. Пошлятина отовсюду. Реклама банков, кредитов...
Так что мое уважением Вам, Леонид Исаакович!
А Ярмольника вообще нет. Меня этот факт заинтриговал, полез я искать что с ним могло случится.
И вот что нашел:
Леонид Ярмольник: «Я стал меньше появляться на ТВ. Мораль не соответствует моим убеждениям. Ценз того, что можно, а что нельзя, упал ниже плинтуса. Сейчас показывают, кто с кем живет, кто у кого что украл. Телевидение стало отхожим местом, в которое приходят, чтобы рылом посветить».
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У человека есть убеждения и он их защищает. Это заслуживает уважения. А паче того, что если бы актер мелькал на ТВ, в разных передачах по типу малаховских, то денежки бы зарабатывал
А так - лишает себя заработка, но свои убеждения не предает. Это вдвойне уважительно.
Кстати 3 факта о актере:
Актёр отказался от звания заслуженного артиста России в 1994 году, а спустя 10 лет — от звания народного артиста России, которое ему планировали присвоить без промежуточного звания в связи с его 50-летием.
В марте 2014 года поддержал присоединение Крыма к Российской Федерации, назвав его исконно русской землёй.
По самоощущению называет себя русским: «Очевидно, я еврей только номинально, а на самом деле, по сути своей, наверное, больше русский, чем многие славяне, потому что, как ни странно, меня так воспитали — и родители, и друзья, и учителя».
Так что понятно, почему он отказывается быть публичной фигурой. И иметь отношение с той вакханалией, что есть в российском ТВ.
Да и правда, ТВ стало таким, что создается впечатление, что просматривая дуроскоп, можно испачкаться. Пошлятина отовсюду. Реклама банков, кредитов...
Так что мое уважением Вам, Леонид Исаакович!
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Метки: Леонид Ярмольник мораль убеждения факты
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«Если говорить об артистах, то иногда артистов называют проститутками, потому что они всегда подстраиваются под клиентов и ничем при этом не брезгуют. Я могу сказать, что артист ДОЛЖЕН УМЕТЬ ПОДСТРАИВАТЬСЯ ПОД ВСЮ ПИЩУ, КОТОРУЮ ЕМУ СЕГОДНЯ ДАЮТ» .
Из интервью с ним . Опубликовано на YouTube-канале «RTVI Развлечения».