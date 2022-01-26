Убедительная причина по которой Леонид Ярмольник исчез с экранов

×

×

Для меня теперь знак качества актера это когда он не в публичном поле. Единственный - Хабенский снимается в рекламе для своего фонда помощи детям.А Ярмольника вообще нет. Меня этот факт заинтриговал, полез я искать что с ним могло случится.И вот что нашел:Леонид Ярмольник: «Я стал меньше появляться на ТВ. Мораль не соответствует моим убеждениям. Ценз того, что можно, а что нельзя, упал ниже плинтуса. Сейчас показывают, кто с кем живет, кто у кого что украл. Телевидение стало отхожим местом, в которое приходят, чтобы рылом посветить».У человека есть убеждения и он их защищает. Это заслуживает уважения. А паче того, что если бы актер мелькал на ТВ, в разных передачах по типу малаховских, то денежки бы зарабатывалА так - лишает себя заработка, но свои убеждения не предает. Это вдвойне уважительно.Кстати 3 факта о актере:Актёр отказался от звания заслуженного артиста России в 1994 году, а спустя 10 лет — от звания народного артиста России, которое ему планировали присвоить без промежуточного звания в связи с его 50-летием.В марте 2014 года поддержал присоединение Крыма к Российской Федерации, назвав его исконно русской землёй.По самоощущению называет себя русским: «Очевидно, я еврей только номинально, а на самом деле, по сути своей, наверное, больше русский, чем многие славяне, потому что, как ни странно, меня так воспитали — и родители, и друзья, и учителя».Так что понятно, почему он отказывается быть публичной фигурой. И иметь отношение с той вакханалией, что есть в российском ТВ.Да и правда, ТВ стало таким, что создается впечатление, что просматривая дуроскоп, можно испачкаться. Пошлятина отовсюду. Реклама банков, кредитов...Так что мое уважением Вам, Леонид Исаакович!