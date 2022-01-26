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В Краснодаре мужиков возмутили тиктокеры в платье

В Краснодаре мужиков возмутили тиктокеры в платье (1 фото + 2 видео)

Автор:
26 января 2022 09:16
Сообщество : Жить в России
Метки: блогеры   видео   драка   интересное   краснодар   тикток   фото   
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В Краснодарском парке Галицкого трое молодых людей снимали ролики, нарядившись в женские платья. Проходившие мимо мужчины обратили внимание на тиктокеров и сделали им замечание. Конфликт перерос в драку.

В Краснодаре трое молодых парней надели платья, парики и отправились снимать ролики в ТикТок. Вот только прохожим такое поведение не понравилось. Двое мужчин заявили, что "таким заниматься стыдно" и дали люлей тиктокерам.

Драка попала на видео и появилась в сети. В роликах бородатые мужики мутузят парней и валяют их в снегу. Двое из них в женских платьях.

Пользователи сети сочли это видео постановкой, но на него уже отреагировали правоохранительные органы.

– В полицию Краснодара по данному конфликту никто из участников не обращался. Вместе с тем, на основании выявленной в сети информации в полиции назначено проведение разбирательства, в ходе которого будут установлены все обстоятельства инцидента. Действиям участников конфликта будет дана правовая оценка, – прокомментировал «Кубанским новостям» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

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Метки: блогеры   видео   драка   интересное   краснодар   тикток   фото   
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12k
Голос Вселенной 38 минут назад
Особенно доставляет этот третий чувак... Бегает от пары к паре, мечется, вроде разнять пытается, и снимает, снимает, снимает...
Как шавка...
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3k
Умница-красавица 9 минут назад
Да это вообще должно стать правилом хорошего тона: видишь на улице тиктокера- пропиши ему с ноги
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5k
Борис Карабанов 21 минуту назад
Не по понятиям одеты. Вопрос: "мочить" баб в брюках уже можно или ещё нет?
....................................
Лет тридцать-сорок тому назад, когда разного рода американские обычаи, вроде метания букетиков, на свадьбе ещё не были обожаемы в России, то ни одна деревенская свадьба на второй день не обходилась без ряженых. Мужики переодевались в женщин, женщины надевали мужскую одежду и так ходили по улицам. Как сказали бы сегодня, прикалывались. Почему-то никому в голову не приходило избить ряженых. Это, видимо, другое? Или общество стало другим под влиянием интернет-штампов?
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155
Константин Борис Карабанов 2 минуты назад
не путайте приколы на свадьбе и больных на голову тик-токеров!
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5k
tamin 39 минут назад
Наглядное демонстрация того анекдота про нож. Когда Вовочка обменял нож на клёвые часы, а папа спрашивает: если тебя бить собираются, ты им в ответ скажешь московское время 23 часа?
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4k
Том Сойер 41 минуту назад
Давайте говорить как петербуржцы:
Тиктокер - ху.е.сос
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1k
Glassy 41 минуту назад
Открытая пропагадна радужных со стороны тиктокеров не?
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56k
Похабыч 46 минут назад
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675
Hallo FreeSpace 48 минут назад
ну че , добавили парням просмотров )
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