В Краснодаре мужиков возмутили тиктокеры в платье

Пользователи сети сочли это видео постановкой, но на него уже отреагировали правоохранительные органы.

– В полицию Краснодара по данному конфликту никто из участников не обращался. Вместе с тем, на основании выявленной в сети информации в полиции назначено проведение разбирательства, в ходе которого будут установлены все обстоятельства инцидента. Действиям участников конфликта будет дана правовая оценка, – прокомментировал «Кубанским новостям» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.