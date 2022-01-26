В Краснодаре мужиков возмутили тиктокеры в платье

В Краснодарском парке Галицкого трое молодых людей снимали ролики, нарядившись в женские платья. Проходившие мимо мужчины обратили внимание на тиктокеров и сделали им замечание. Конфликт перерос в драку.
В Краснодаре трое молодых парней надели платья, парики и отправились снимать ролики в ТикТок. Вот только прохожим такое поведение не понравилось. Двое мужчин заявили, что "таким заниматься стыдно" и дали люлей тиктокерам.
Осторожно! В видео есть ненормативная лексика.
Драка попала на видео и появилась в сети. В роликах бородатые мужики мутузят парней и валяют их в снегу. Двое из них в женских платьях.
Осторожно! В видео есть ненормативная лексика.
Пользователи сети сочли это видео постановкой, но на него уже отреагировали правоохранительные органы.
– В полицию Краснодара по данному конфликту никто из участников не обращался. Вместе с тем, на основании выявленной в сети информации в полиции назначено проведение разбирательства, в ходе которого будут установлены все обстоятельства инцидента. Действиям участников конфликта будет дана правовая оценка, – прокомментировал «Кубанским новостям» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Источник:
- На собрания этой учительницы младших классов ходят исключительно отцы детей
- Краснодарские прохиндеи придумали новый способ содрать с автовладельцев деньги
- Молодой блогер решил провести опыт с гидрогелем и не был готов к последствиям
- Дедуля покорил TikTok и насмешил тысячи юзеров своими видео
- Бабуля затмила внучку и стала знаменитой благодаря TikTok
Понравилось14
....................................
Лет тридцать-сорок тому назад, когда разного рода американские обычаи, вроде метания букетиков, на свадьбе ещё не были обожаемы в России, то ни одна деревенская свадьба на второй день не обходилась без ряженых. Мужики переодевались в женщин, женщины надевали мужскую одежду и так ходили по улицам. Как сказали бы сегодня, прикалывались. Почему-то никому в голову не приходило избить ряженых. Это, видимо, другое? Или общество стало другим под влиянием интернет-штампов?
Тиктокер - ху.е.сос
Директор-х"есос.
Бухгалтер-х"есос.
Таксист-х"есос.
И много других слов.
"Санкт-Петербург" ,кстати, вообще не русское слово.Город-х"есос?
"Автор","серия","проект","университет","факт","реализован","грант","губернатор". Эти словечки с плаката- все не русского происхождения. Кругом одни х"есосы?