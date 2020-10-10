5 отечественных звезд, связавших свою жизнь с исламом

А вы догадывались об этом? Причины и обстоятельства у каждой из медийных персон были, конечно, свои...
На территории нашей страны есть несколько регионов, в которых исторически преобладает мусульманское население, соблюдающее традиции предков. А вот случаи, когда человек выбирает эту религию уже взрослым, всё еще удивляют.
Мария Алалыкина
Задорная участница самого первого состава группы «Фабрика» внезапно пропала с экранов. Как оказалось, вышла замуж и переехала в Дагестан, надела хиджаб и даже имя сменила на Марьям..
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Сергей Романович
Актер, полюбившийся зрителям по ролям в сериалах "Чернобыль", "Ольга", "Московские тайны" и т.д., 8 лет назад радикально изменил свою жизнь.
Обратившись в ислам, оставил кинокарьеру, поступил учиться в мусульманский университет в Медине, а сейчас и вовсе живет с семьей в Стамбуле.
Юля Волкова
"Черненькая" из группы "Тату" увлеклась бизнесменом Парвизом Ясиновым, родила ему сына. Но к переходу в ислам ее подтолкнул уже следующий роман: избранник певицы убедил ее прочесть под руководством муллы соответствующие клятвы...
Но в 2017 году Волкова рассказала журналистам, что всё же предпочла вернуться в стан православных..
Но в 2017 году Волкова рассказала журналистам, что всё же предпочла вернуться в стан православных..
Елена Проклова
В 2016 году по многим СМИ прошла такая новость: 63-летняя звезда гостила в Арабских Эмиратах, носила мусульманскую одежду, посещала мечети, признавалась: "Если мне суждено будет выйти замуж, хочется, чтобы муж был мусульманином". И там она произнесла свидетельство Единобожия, которое является символом веры мусульман.
"И именно в мечети шейха Зайда она произнесла шахаду: «Ля иляха илляллах, Мухаммадан расулюллах»", - рассказывал татарский бизнесмен Исмагил Шангареев, который живет в ОАЭ.
Впрочем позже на прямой вопрос репортера об ее принадлежности к исламу звезда уклончиво отвечала: "Я сама об этом недавно узнала из СМИ, но, вообще, все больше и больше склоняюсь к тому, что Бог един. Религии разные, но у всех мировых религий суть одна – делать нас лучше..."
"И именно в мечети шейха Зайда она произнесла шахаду: «Ля иляха илляллах, Мухаммадан расулюллах»", - рассказывал татарский бизнесмен Исмагил Шангареев, который живет в ОАЭ.
Впрочем позже на прямой вопрос репортера об ее принадлежности к исламу звезда уклончиво отвечала: "Я сама об этом недавно узнала из СМИ, но, вообще, все больше и больше склоняюсь к тому, что Бог един. Религии разные, но у всех мировых религий суть одна – делать нас лучше..."
Кристина Орбакайте
Многие помнят, что принцесса нашей эстрады была замужем за чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым. Тот настаивал, чтобы Кристина приняла ислам. Несмотря на рождение сына, официального брака пара не заключала, однако они поженились в конце 90-х по мусульманским обычаям – обряд "никях" проводил специально приглашенный мулла из Чечни. И для этого, как утверждает глава Исламского комитета России Гейдар Джемаль, она должна была принять ислам, либо пообещать принять ислам. Впрочем, тот брак давно позади, но вот сын Орбакайте по имени Дени вырос настоящим мусульманином.
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Беззубое,жирующее РПЦ. К сожалению.
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