5 отечественных звезд, связавших свою жизнь с исламом

В 2016 году по многим СМИ прошла такая новость: 63-летняя звезда гостила в Арабских Эмиратах, носила мусульманскую одежду, посещала мечети, признавалась: "Если мне суждено будет выйти замуж, хочется, чтобы муж был мусульманином". И там она произнесла свидетельство Единобожия, которое является символом веры мусульман.



"И именно в мечети шейха Зайда она произнесла шахаду: «Ля иляха илляллах, Мухаммадан расулюллах»", - рассказывал татарский бизнесмен Исмагил Шангареев, который живет в ОАЭ.



Впрочем позже на прямой вопрос репортера об ее принадлежности к исламу звезда уклончиво отвечала: "Я сама об этом недавно узнала из СМИ, но, вообще, все больше и больше склоняюсь к тому, что Бог един. Религии разные, но у всех мировых религий суть одна – делать нас лучше..."