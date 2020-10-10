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5 отечественных звезд, связавших свою жизнь с исламом

5 отечественных звезд, связавших свою жизнь с исламом (7 фото)

Автор:
10 октября 2020 09:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   ислам   коран   мечеть   мусульмане   проклова   шариат   
1353
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А вы догадывались об этом? Причины и обстоятельства у каждой из медийных персон были, конечно, свои...
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Метки: звезды   ислам   коран   мечеть   мусульмане   проклова   шариат   
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2k
Арт 40 минут назад
Е*нутые на всю голову
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207
Nane First NameLast 2 минуты назад
Чернильницы
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16k
ПаганецЪ 7 минут назад
Нравится быть овцами... Да и хрен с вами.
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23k
MatveiVainrub 10 минут назад
5 отечественных звезд, связавших свою жизнь с исламом
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56k
Viktor 24 минуты назад
Недавно смотрел "Балабола", так там такой чудик был в первом сезоне.

Недавно смотрел "Балабола", так там такой чудик был в первом сезоне.
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4k
sivanov1079 Полчаса назад
И кто из них звезда, добровольно и убежденно принявший ислам? Первых двух вообще не знаю, последни три формально чтоб угодить мужику
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5k
Duckk Полчаса назад
Какая гадость...
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908
Шурман Полчаса назад
У моих знакомых доча есть так она с чеченцем связалась , долго они встречались и она приняла ислам , соблюдала все , до детей не дошло чеченец ее бросил :))) пришлось опять возвращаться к вечере итог вышла замуж за русского который ее старше на 20 лет :)
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2k
Вадим Игнатьев Полчаса назад
5 отечественных звезд, связавших свою жизнь с исламом
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24k
Aqueronte Полчаса назад
Чернильницы и обрезки. Добровольно ходить в обмотка и отрицать блага цивилизации, дичь какая-то для недалеких умов.
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744
Лёха 37 минут назад
РПЦ позволяет мусульманам безнаказанно мыть ботинки в святых источниках. Хоть и строит(строило до недавнего времени) по 6 церквей в сутки. В два раза больше,чем "Пятёрочка" своих магазинов.
Беззубое,жирующее РПЦ. К сожалению.
Адепты ислама не так пассивны. Поэтому мы имеем то,что нас имеют.
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