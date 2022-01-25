У котов есть своё представление об идеальном месте для отдыха

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Они укладываются на крышку от мусорной корзины, висят в полусне на заборе, отлично чувствуют себя на микроволновке… И это ещё далеко не всё!
Если бы вы были котом, какое место для отдыха вы бы выбрали: уютную лежанку или хозяйский диван? Настоящие знатоки кошачьей логики сразу скажут, что вопрос с подвохом — ведь по неизвестным причинам коты предпочитают самые непредсказуемые, внезапные, а чаще всего и неудобные места!
Место с пакетами для уборки за собаками
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Мне сказали, что если положить на стол фольгу, кот не будет там лежать
Идеально подходит и по размеру, и по цвету!
Где ещё спать котятам, если не в ботинках моего мужа?
Коты Стамбула не отказывают себе в роскоши
Мы не разрешаем кошке забираться на кухонный стол
Но она нашла выход из этой ситуации.
Есть ли во всём доме место удобнее?
Прости, сегодня никакого теста
А вот и настоящий любитель спорта
Пока другие коты обходятся обогревателями, этот придумал кое-что получше
Ему нравится спать на заборе
У нашей кошки есть четыре разных лежанки…
Но она предпочитает крышку от мусорной корзины.
Планировал поснимать продукцию. У кота были другие планы
Потому что коробки — это очень уютно
Когда устал и хочешь на ручки
Итак, наш кот нашёл ещё одно место для сна
Возможно, если бы мы и сами были котами, то тоже выбирали бы не менее очевидные локации!
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