У котов есть своё представление об идеальном месте для отдыха

Если бы вы были котом, какое место для отдыха вы бы выбрали: уютную лежанку или хозяйский диван? Настоящие знатоки кошачьей логики сразу скажут, что вопрос с подвохом — ведь по неизвестным причинам коты предпочитают самые непредсказуемые, внезапные, а чаще всего и неудобные места!

Место с пакетами для уборки за собаками