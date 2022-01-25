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Сообщество Без кота и жизнь не та 1107 постов • 409 подписчиков подписаться
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У котов есть своё представление об идеальном месте для отдыха

У котов есть своё представление об идеальном месте для отдыха (17 фото)

Автор:
25 января 2022 09:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   идеально   кот   милота   отдых   сон   фото   
872
17

Они укладываются на крышку от мусорной корзины, висят в полусне на заборе, отлично чувствуют себя на микроволновке… И это ещё далеко не всё!

Если бы вы были котом, какое место для отдыха вы бы выбрали: уютную лежанку или хозяйский диван? Настоящие знатоки кошачьей логики сразу скажут, что вопрос с подвохом — ведь по неизвестным причинам коты предпочитают самые непредсказуемые, внезапные, а чаще всего и неудобные места!


Место с пакетами для уборки за собаками

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Мне сказали, что если положить на стол фольгу, кот не будет там лежать

Идеально подходит и по размеру, и по цвету!

Где ещё спать котятам, если не в ботинках моего мужа?

Коты Стамбула не отказывают себе в роскоши

Мы не разрешаем кошке забираться на кухонный стол

Но она нашла выход из этой ситуации.


Есть ли во всём доме место удобнее?

Прости, сегодня никакого теста

А вот и настоящий любитель спорта

Пока другие коты обходятся обогревателями, этот придумал кое-что получше

Ему нравится спать на заборе

У нашей кошки есть четыре разных лежанки…

Но она предпочитает крышку от мусорной корзины.


Планировал поснимать продукцию. У кота были другие планы

Потому что коробки — это очень уютно

Когда устал и хочешь на ручки

Итак, наш кот нашёл ещё одно место для сна

Возможно, если бы мы и сами были котами, то тоже выбирали бы не менее очевидные локации!

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Метки: животные   идеально   кот   милота   отдых   сон   фото   
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Anarasius

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