"А ведь был еще живой": неудачная спасательная операция во Владимирской области попала на видео

23 января на федеральной трассе Р-132 "Золотое кольцо" во Владимирской области произошла авария.«На нерегулируемом перекрестке водитель «Сузуки Гранд Витара» 1976 года рождения не уступил дорогу фургону «Вольво» под управлением мужчины 1968 года рождения», - цитирует УГИБДД УМВД России местная пресса. В результате обе машины выбросило с проезжей части. От удара «Вольво» опрокинулась и подмяла под себя легковушку.





Проезжавшие мимо дорожники решили помочь, и при помощи троса, взятого у одного из дальнобойщиков, попытались стащить фуру с легковой машины. Однако сделали только хуже.

Очевицы сняли видео этой спасательной операции.



