"А ведь был еще живой": неудачная спасательная операция во Владимирской области попала на видео

В попытке ликвидировать последствия ДТП в Гусь-Хрустальном поучаствовали проезжавшие мимо дорожники. Тот самый случай, когда лучше дождаться профессиональных спасателей.
23 января на федеральной трассе Р-132 "Золотое кольцо" во Владимирской области произошла авария.«На нерегулируемом перекрестке водитель «Сузуки Гранд Витара» 1976 года рождения не уступил дорогу фургону «Вольво» под управлением мужчины 1968 года рождения», - цитирует УГИБДД УМВД России местная пресса. В результате обе машины выбросило с проезжей части. От удара «Вольво» опрокинулась и подмяла под себя легковушку.
Проезжавшие мимо дорожники решили помочь, и при помощи троса, взятого у одного из дальнобойщиков, попытались стащить фуру с легковой машины. Однако сделали только хуже.
Очевицы сняли видео этой спасательной операции.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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В результате этих действий пассажирка "Сузуки" - женщина 1968 года рождения - погибла. Ее просто раздавило фурой. Тело погибшей пришлось деблокировать спасателям. А вот водитель легковой машины остался жив, и его с различными травмами доставила в больницу бригада скорой помощи.
В настоящее время по факту ДТП и последующей операции спасения проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Не знаешь - не лезь. Лучшая помощь в такой ситуации - дать пзды тем, кто не знает но лезет
Обязанность каждого: 1. Вызвать спасателей, скорую; 2. Снимать обстановку на телефон, быть рядом с тем кому плохо, психологическая помощь очень ценна.
Нельзя делать то, чего не знаешь как делать, тем более, когда на кону жизни! Этот придурок тупо тащил, а ведь ему кричали. Если посадят, то и поделом. Предпринимать какие-то действия, не глядя и не думая, могут только олигофрены. Результат такого подхода на видео - минус одна жизнь.
Хочется быть полезным - пройди курсы оказания первой помощи (включая практические занятия). Это недорого и несложно - по сути это лучшее вложение средств, страховка от таких страшных случаев.
Поэтому и говорю, что сидя на диване всегда проще и виднее.