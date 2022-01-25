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"А ведь был еще живой": неудачная спасательная операция во Владимирской области попала на видео

"А ведь был еще живой": неудачная спасательная операция во Владимирской области попала на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2022 09:02
Сообщество : Аварии
Метки: Ynews   авария   авто   видео   дтп   помогли   смерть   спасатели   фура   
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В попытке ликвидировать последствия ДТП в Гусь-Хрустальном поучаствовали проезжавшие мимо дорожники. Тот самый случай, когда лучше дождаться профессиональных спасателей.

23 января на федеральной трассе Р-132 "Золотое кольцо" во Владимирской области произошла авария.«На нерегулируемом перекрестке водитель «Сузуки Гранд Витара» 1976 года рождения не уступил дорогу фургону «Вольво» под управлением мужчины 1968 года рождения», - цитирует УГИБДД УМВД России местная пресса. В результате обе машины выбросило с проезжей части. От удара «Вольво» опрокинулась и подмяла под себя легковушку.


Проезжавшие мимо дорожники решили помочь, и при помощи троса, взятого у одного из дальнобойщиков, попытались стащить фуру с легковой машины. Однако сделали только хуже.

Очевицы сняли видео этой спасательной операции.


В результате этих действий пассажирка "Сузуки" - женщина 1968 года рождения - погибла. Ее просто раздавило фурой. Тело погибшей пришлось деблокировать спасателям. А вот водитель легковой машины остался жив, и его с различными травмами доставила в больницу бригада скорой помощи.


В настоящее время по факту ДТП и последующей операции спасения проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник:

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Метки: Ynews   авария   авто   видео   дтп   помогли   смерть   спасатели   фура   
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5k
Roman 2 часа назад
Дебилы, дёргающие пострадавших пешеходов, получили права.
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51
Павел 5 минут назад
У нас лет 25 что-то подобное было. Чел перевернулся на авто. Живой, зажат, стонет. Доброжелатели взяли и перевернули авто на колеса, не вынимая водителя. Сломали шею.
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29k
Teodor 19 минут назад
Жуть... Но что характерно, если бы они ничего не делали - просто стояли и ждали спасателей, а женщина за это время истекла бы кровью, то тут была бы статья этого же автора: "Дорожники не предприняли даже попытки спасти женщину, а лишь ждали спасателей глядя, как она умирает".
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21k
Matrosskin Час назад
Ладно, ок, я понимаю - хотели как лучше и вроде как-бы даже немного логично - убрать придавившую машину. И ? Что дальше ? Вот интересно - а сколько человек из присутствующих хоть примерно представляла - как оказывать помощь пострадавшему с раздавливанием и размозжением ? Сколько слышало про ДВС-синдром ? Хоть один жгут был наготове ? Небось - следующим шагом были бы попытки "подёргать" пострадавших из остатков авто...
Не знаешь - не лезь. Лучшая помощь в такой ситуации - дать пзды тем, кто не знает но лезет
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4k
aleksei Час назад
Как обычно, когда не надо лезут, а когда надо стоят в сторонке
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6k
Николай Час назад
рискнули человеческой жизнью и проиграли... если надумают посадить, это будет ОПГ...
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2k
Natali Час назад
Очевидно же было, что она по этой траектории и тросом на колесе сползет по легковушке вниз. На что они надеялись, что она встанет на колеса без упора с другой стороны?((( столько людей и никто не остановил
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5k
RRK 2 часа назад
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7k
радик геннадиевич 2 часа назад
все хотели как лучше и быстрее.как быстро и эффективно поступить в такой ситуации?об этом точно знают только диванные эксперты
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48k
noName 2 часа назад
Комментарий к фото
Тот случай когда не знание школьного курса физики убило человека....Дебилы ,при таком векторе силы они на что рассчитывали!?Про учет силы трения я молчу...
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688
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Да фиг знает как быть в такой ситуации ...
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Не умеешь - не берись! Хотели помочь, и жизнь загубили своими действиями. Хорошо, если срок не дадут этим дорожникам, а ведь могут., наверное
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369
perekrestok 2 часа назад
Точно дебилы. Если пассажиров нельзя извлечь из машины, то фуру надо было на колеса поставить опрокидыванием, а не стаскивать.
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7k
KarabasBarabas 2 часа назад
Судить надо этих "помощников".
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