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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
24 января 2022 23:29
Метки: история   ретро   фото   
901
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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9k
Андрей А 52 минуты назад
"Я устал, я ухожу". Ельцин не говорил "Я устал"
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2k
Frank Borman 5 часов назад
34. Фото регистрационной карты заключенного Иосифа Джугашвили (Сталина) в петербужском охранном отделении. Российская империя. 1911 год

Известный оппозиционер. Хотел устроить цветную (красную) революцию в России. Донаты собирал сам, грабя банки и почтовые отделения. И ведь добился своего: тоталитарный тиран (Николай II) был изгнан из Кремля. Но демократической международной общественности это совсем не понравилось. "Это немножко не то, чего мы ожидали" - заявил Госдеп.
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6k
Думай о хорошем! 6 часов назад
Бенни и Фрида супер навсегда! и да, Брукс поинтереснее Моники будет (но Моника хороша!)
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19k
Luc72 7 часов назад
"Женщину, уличе нную в связях с немецкими офицерами, постригли наголо и ведут в комендатуру. Париж. 1944 г"
Смешно... Или грустно...
И ведут её ХЕРОИ, которые просрали ВСЮ свою страну за месяц. Да и в оккупации не в концлагерях жили...

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752
irzi 7 часов назад
Димон,извини минусил тебя ,думал просто хайп.Хорошие у тебя посты.Извини.
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Димон

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