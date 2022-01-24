901
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
"Я устал, я ухожу", 1999 год, Москва
"Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. [...]
Я ухожу. Я сделал все что мог. И не по здоровью, а по совокупности всех проблем. Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше".
Про последний день века, кстати, дед напутал. До последнего дня 20–го века (31.12.2000) оставался целый год.
Я ухожу. Я сделал все что мог. И не по здоровью, а по совокупности всех проблем. Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше".
Про последний день века, кстати, дед напутал. До последнего дня 20–го века (31.12.2000) оставался целый год.
×
×
3.
Трамваи на Крымском мосту, 1955 год, Москва
В 1957 году трамвайные пути на Крымском мосту будут демонтированы.
4.
В Объединенной редакции стран Америки Главной редакции иностранной информации ТАСС, 1988 год, Москва
17.
Майкл Джексон сделал пожертвование для детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит, за несколько минут до своего концерта на Уэмбли 16 июля 1988 года
19.
Американские студенты на параде, посвященном пятидесятилетию Гитлера. Берлин, 20 апреля 1939 года
22.
Гарольд Ллойд исполняет трюк на одной руке. Часть правой руки он потерял из-за взрыва на киностудии в 1919 году. Вы можете увидеть протез, если приглядитесь. 1923 год
23.
Подросток - военнослужащий одной из казачьих частей в составе вермахта. Фотограф Вальтер Френц, лето 1943 года.
25.
Посольство США в Пекине после того, как американский бомбардировщик разбомбил посольство Китая в Белграде, Югославия, 7 мая 1999 года
27.
Коронационный портрет Ее Величества королевы Елизаветы с мужем, Его Высочеством принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, 1953 год
28.
Элизабет Тейлор в роли Клеопатры, 1961 год
Именно после выхода этого фильма в моду вошли "глаза Клеопатры", то есть макияж с акцентировано сильной черной подводкой глаз и длинными стрелками.
31.
Покупательница у прилавка парфюмерного магазина в Охотном Ряду выбирает духи, 1958 г. Фото: Василий Малышев
34.
Фото регистрационной карты заключенного Иосифа Джугашвили (Сталина) в петербужском охранном отделении. Российская империя. 1911 год
35.
Подросток, пытающийся продать свиную голову проезжающим по трассе, ведущей в Москву. Россия. 1994 год
37.
Женщину, уличённую в связях с немецкими офицерами, постригли наголо и ведут в комендатуру. Париж. 1944 г
38.
«Патетическая соната». Зинка.1931 год
В 1931 году Раневская дебютирует на сцене Московского Камерного театра в роли Зинки- уличной проститутки, которая тоскует по лучшей жизни и в каждом встречном ищет свой идеал.
Блестящая роль второго плана сыгранная Раневской – роль Зинки – проститутки в «Патетической сонате». Жрица любви получилась настолько достоверной, что в театр валом пошли «коллеги».
Фаина Раневская писала в своей книге «Смех сквозь слезы»: «По Москве прошел слух, мол, в Камерном играет «наша», взяли прямо с улицы и выпустили на сцену, потому как не играет, а правду-матку про нашу несчастную жизнь режет».
Блестящая роль второго плана сыгранная Раневской – роль Зинки – проститутки в «Патетической сонате». Жрица любви получилась настолько достоверной, что в театр валом пошли «коллеги».
Фаина Раневская писала в своей книге «Смех сквозь слезы»: «По Москве прошел слух, мол, в Камерном играет «наша», взяли прямо с улицы и выпустили на сцену, потому как не играет, а правду-матку про нашу несчастную жизнь режет».
39.
Аборигены Тихого океана рассматривают палубный истребитель Chance Vought F4U Corsair ВВС США. 1945 год
Источник:
Еще крутые истории!
- Находки из бутика "Ля Помойка"
- Работа автомеханика полна сюрпризов
- Женщина подружилась с воронами - и те приносят ей "подарки"
- Великолепная семёрка фактов обо всём на свете
- Когда свидание пошло не по плану: истории из интернета
59
Понравилось59
Новости партнёров
Известный оппозиционер. Хотел устроить цветную (красную) революцию в России. Донаты собирал сам, грабя банки и почтовые отделения. И ведь добился своего: тоталитарный тиран (Николай II) был изгнан из Кремля. Но демократической международной общественности это совсем не понравилось. "Это немножко не то, чего мы ожидали" - заявил Госдеп.
Смешно... Или грустно...
И ведут её ХЕРОИ, которые просрали ВСЮ свою страну за месяц. Да и в оккупации не в концлагерях жили...