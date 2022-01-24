2.

"Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. [...]

Я ухожу. Я сделал все что мог. И не по здоровью, а по совокупности всех проблем. Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше".



Про последний день века, кстати, дед напутал. До последнего дня 20–го века (31.12.2000) оставался целый год.