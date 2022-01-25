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Самый синий тест на Фишках: тест по фильму "Аватар"

Самый синий тест на Фишках: тест по фильму "Аватар"

Автор:
25 января 2022 10:20
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   аватар   кинотесты   тест   тесты по фантастическим фильмам   тесты по фильмам Джеймса Кэмерона   
771
1
"Аватар" стал одним из самых кассовых фильмов современности, уступив лишь картине "Мстители: Финал". С момента выхода "Аватара" прошло уже более 10 лет. Сможете ли ответить верно хотя бы на половину вопросов?
Ресурсодобывающая корпорация угрожает существованию племени человекоподобных разумных существ. Как называются эти существа?
1/8Ресурсодобывающая корпорация угрожает существованию племени человекоподобных разумных существ. Как называются эти существа?
Какой ценный минерал добывали на планете?
2/8Какой ценный минерал добывали на планете?
Что представляла собой Пандора?
3/8Что представляла собой Пандора?
Главный герой согласился помогать полковнику Майлзу Куоритчу. Что взамен пообещал полковник?
4/8Главный герой согласился помогать полковнику Майлзу Куоритчу. Что взамен пообещал полковник?
Кстати, как звали главного героя?
5/8Кстати, как звали главного героя?
За какой период главный герой должен был убедить племя перебраться на другое место?
6/8За какой период главный герой должен был убедить племя перебраться на другое место?
Кто это?
7/8Кто это?
Что стало с Куоритчем в конце фильма?
8/8Что стало с Куоритчем в конце фильма?

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Метки: Тесты   аватар   кинотесты   тест   тесты по фантастическим фильмам   тесты по фильмам Джеймса Кэмерона   
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26k
Vazari 51 минуту назад
Аватар-хороший фильм, из категории фильмов, которые, посмотрев один раз, никогда не захочешь пересматривать. Неудивительно,что тест провалил. 4 из 8...
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5k
Игорь Михайлов 11 минут назад
Самый синий тест на Фишках: тест по фильму "Аватар"Посмотреть
Самый синий тест на Фишках: тест по фильму "Аватар"
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15k
Booka1a 15 минут назад
одноразовый фильмец. попытка американцев немного причесать историю на тему "когда мы уничтожали индейцев, по крайней мере часть из нас были хорошими, а плохие умерли"
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27k
Е-Лена Полчаса назад
Красивый фильм. Люблю пересматривать время от времени. Но - как же не побрюзжать?!
Фильм-то - хоть и показывает англо-саксов (тут - землян) плохишами в отношении остальных, кого они считают туземцами, как оно и есть на самом деле, но... Всё равно - без помощи хороших и добрых представителей исключительной нацыйи на'ви не справились бы с плохими. Эта ихняя Эйва сама никак бы не догадалась, что надо спасать свой дом от жадных пришельцев. О так от, миста Тейба...
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