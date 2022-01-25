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"Аватар" стал одним из самых кассовых фильмов современности, уступив лишь картине "Мстители: Финал". С момента выхода "Аватара" прошло уже более 10 лет. Сможете ли ответить верно хотя бы на половину вопросов?
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Фильм-то - хоть и показывает англо-саксов (тут - землян) плохишами в отношении остальных, кого они считают туземцами, как оно и есть на самом деле, но... Всё равно - без помощи хороших и добрых представителей исключительной нацыйи на'ви не справились бы с плохими. Эта ихняя Эйва сама никак бы не догадалась, что надо спасать свой дом от жадных пришельцев. О так от, миста Тейба...
Интересно, что он скажет в продолжении фильма...