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Когда купил Bitcoin по 60, или реакция на обвал рынка криптовалют

Когда купил Bitcoin по 60, или реакция на обвал рынка криптовалют (17 фото)

Автор:
24 января 2022 14:55
Сообщество : Лига криптовалют
Метки: bitcoin   Юмор   биткоин   деньги   инвестиции   обвал   твиттер   
2653
17
Рынок криптовалют, на ряду с рынком акции, переживает сейчас не лучшие времена. Инвесторам сегодня нужно иметь стальные нервы. Но данный пост посвящен исключительно людям, которые владеют главной мировой криптовалютой - Bitcoin. Держитесь, друзья!
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Метки: bitcoin   Юмор   биткоин   деньги   инвестиции   обвал   твиттер   
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5k
Денис Колосов 2 часа назад
схема всегда одна и та же) поднимают курс киты индустрии, начинаются статьи, за криптовалютами будущее, что 100тыс для биткоина - норма через год, народ несет денюшки, курс обваливается, народ чтобы чтото спасти, выводит по курсу в 2 раза более низкому.. и так такая стрижка баранов проводится раз в несколько лет..
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2k
Алексей 8 минут назад
Я с 2010-ого года регулярно читаю про падение курса биткоина. За это время я видел немало заголовков в стиле:
"Курс биткоина рухнул со ста долларов до пяти"
"Биткоин упал с 1000$ до пятисот"
"Стоимость биткоина впервые за пять месяцев упала ниже 5000 долларов"
"Биткоин подешевел с двадцати тысяч долларов до тринадцати".
И так далее.
И каждый раз все это подаётся под таким соусом, что вот ещё немного, ещё чуть чуть, и биткоину настанет окончательный каюк, он подешевеет до нуля и обратится в пыль, став никому не нужным.
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5k
Jekis 15 минут назад
Фига себе падение, я после обвала с 20к зашёл на 8к, так что для меня 35к это ппц какой верх.
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17k
Александр 22 минуты назад
Вот это я понимаю, "надежность". Когда на ценность валюты влияет твит одного человека из Африки, или события в Казахстане(мировая сверхдержава же, влияющая на Европку), а тут еще и какие то слухи из России...(причем, если я правильно понимаю, пока неподтвержденные, то есть без реальных действий и указов)

Мдя..."за битком будущее", ога, оно самое. Ну товарищи, сектанты, ща самое время продать хаты, фермы, тачки, взять кредит на 3 ляма и закупится по курсу 30к, вы же уверены, что уже через пол года, год - биток обратно отпрыгнет до 70 или даже 100к и вы все озолотитесь? В чём проблема, делайтесь богаче прямо сейчас, и не нойте.

Только скрины сделать не забудьте, нам потом еще мемы пилить с вас.
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−154
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
падает или растёт не важно если торгуешь. Так что сейчас самый жир )))
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355
Дмитрий Самохин 39 минут назад
Сейчас армия лузеров, кто покупал по 60 000 будет писать статьи с заголовками "Названа дата стоимости биткоина 200 000 тысяч"
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29k
Snork Snorkoff 57 минут назад
Один фиг печаль.. ибо продал я его на 18 тысячах.
Правда купил по две )
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4k
Тупняк Час назад
Пробовал майнить дома, побаловался, вывел около 20000 рублей. Сейчас скорость добычи упала, стало не выгодно. На Бинансе осталось 60$ в ожидании, когда биток упадёт окончательно, чтоб прикупить. В оба обвала курса(июль21, январь22) я выводил крипту в последний момент. То ли везение, то ли интуиция.
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5k
молотый Либентроп Час назад
Интересно, хоть у одного из тех, кто тут оставит комменты, есть хотя бы один биткоин?
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8k
Hunson Abadeer Час назад
МММ ни чему людей не учит))))
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5k
Виталий Касандров 2 часа назад
Ну да история таки циклична ,пятилетку попадает может даже ниже штуки баксов опустится ,потом новое поколение лохов до сотни разгонит если конечно правительства лавочку не прикроют окончательно ,а к этому все идет.
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