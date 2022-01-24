Когда купил Bitcoin по 60, или реакция на обвал рынка криптовалют

2653
17
Рынок криптовалют, на ряду с рынком акции, переживает сейчас не лучшие времена. Инвесторам сегодня нужно иметь стальные нервы. Но данный пост посвящен исключительно людям, которые владеют главной мировой криптовалютой - Bitcoin. Держитесь, друзья!
×
×
6. Инвесторы с опытом не поддаются общей панике, пытаясь перевернуть ситуацию в свою сторону
13. А в социальных сетях продолжаются бурные обсуждения того, что сейчас творится на биржах
Источник:
Ссылки по теме:
- Опять подорожало. Разбор полетов от пользователей соцсетей
- 2022 год, ты чего? Почему опять все подорожало?
- "Как дела на заводе, пацаны?": реакция соцсетей на взлет Биткоина
- Неугомонные философы из Твиттера, посты которых заставляют задуматься
- Недовольная ценой поездки москвичка забралась на крышу такси, чтобы позвонить в поддержку
44
Понравилось44
Новости партнёров
"Курс биткоина рухнул со ста долларов до пяти"
"Биткоин упал с 1000$ до пятисот"
"Стоимость биткоина впервые за пять месяцев упала ниже 5000 долларов"
"Биткоин подешевел с двадцати тысяч долларов до тринадцати".
И так далее.
И каждый раз все это подаётся под таким соусом, что вот ещё немного, ещё чуть чуть, и биткоину настанет окончательный каюк, он подешевеет до нуля и обратится в пыль, став никому не нужным.
Мдя..."за битком будущее", ога, оно самое. Ну товарищи, сектанты, ща самое время продать хаты, фермы, тачки, взять кредит на 3 ляма и закупится по курсу 30к, вы же уверены, что уже через пол года, год - биток обратно отпрыгнет до 70 или даже 100к и вы все озолотитесь? В чём проблема, делайтесь богаче прямо сейчас, и не нойте.
Только скрины сделать не забудьте, нам потом еще мемы пилить с вас.
Правда купил по две )