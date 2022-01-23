Жизнь Советского союза после войны

Автор:
23 января 2022 22:01
Первая десятилетка после войны в снимках Семена Фридлянда.
1.
Целина, Кустанайская область.
2.
Кораблестроители Архангельска.
3.
Строительство газопровода в районе Бухары.
5.
Строительство дома в Архангельске.
6.
Строительство дома в Архангельске.
8.
В отделе рукописей Ленинской библиотеки.
9.
Студенты государственного Туркменского института в университетском парке. Ашхабад.
10.
Бабушка раскрашивает фигурки.
12.
Курсанты архангельской мореходки, 1958.
13.
Курсанты архангельской мореходки, 1958.
14.
Академик Гришко в розарии Ботанического сада. Киев, 1950 г.
15.
Уличная торговля книгами в Архангельске.
18.
На лавочке в Архангельске, 1958.
20.
На строительстве в районе Бухары.
22.
На строительстве газопровода в районе Бухары.
23.
В Ташкентской профшколе возродились традиции узбекского ковроткачества
24.
Курсанты архангельской мореходки.
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