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Жизнь Советского союза после войны

Жизнь Советского союза после войны (25 фото)

Автор:
23 января 2022 22:01
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
506
25
Первая десятилетка после войны в снимках Семена Фридлянда.
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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x3matic 2 часа назад
После войны СССР остался с почти разрушенной экономикой и разрушенной ифраструктурой.А вот пиндосы очень хорошо заработали на той войне.Так заработали что до сих пор на те доходы живут.А те кто сравнивает страну пиндосов с Россией,просто долбойопы.
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