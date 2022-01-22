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Замечательные картины Ирины Рыбаковой

Замечательные картины Ирины Рыбаковой (30 фото)

Автор:
22 января 2022 22:06
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   красиво   пейзажи   
177
30
Художник Ирина Владимировна Рыбакова – широко известный мастер пейзажа и жанровой живописи, ей наиболее близок мир русской деревни, образ простого сельского труженика, а живописные работы художника пронизаны любовью к русской природе, к «малой Родине», к истокам русского характера и культуры и, недаром её работы нашли широкое признание коллег, специалистов, жителей нашей страны и за рубежом.
Приятного просмотра!
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Метки: живопись   искусство   картины   красиво   пейзажи   
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55k
Dominus 7 часов назад
Спасибо ,это лучшее!
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19k
иванов дмитрий 6 часов назад
добрые , хотя немного грустные картины .
Плюсую.
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