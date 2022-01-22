Замечательные картины Ирины Рыбаковой

1.

Родилась 14 августа 1962г. в г. Вышний Волочёк Калининской (ныне Тверской) области и после окончания в Костромской средней школы с золотой медалью поступает на художественно-графический факультет Костромского государственного педагогического института имени Н.А. Некрасова . Ещё будучи студенткой художественно-графического факультета, принимает активное участие в различных выставках. Её персональные художественные выставки проходили в Костроме, Москве, Судиславле, Шарье, Санкт-Петербурге, Вышнем Волочке, Иваново, Ярославле, Мюнхене, Пекине.



Огромную роль в формировании Рыбаковой И.В. как художника оказали выдающиеся живописцы: академик А.П. Левитин, академик Н.В. Колупаев, академик М.Ю. Кугач. Рыбакова И.В. неоднократно работала в составе творческих групп на «Академической даче» художников в Вышнем Волочке.



В 1991 году вступила в Костромское отделение Союза художников России. Рекомендации в Союз художников России Рыбаковой И.В. дали живописцы, работающие на «Академической даче»: академики Академии художеств СССР Соломин Н.Н. и Левитин А.П.



Член-корреспондент Российской академии художеств (Отделение живописи, с 2018г.)

Заслуженный художник Российской Федерации (2015г.)

Член Союза художников России ( с 1991г.)

Член Творческого Союза художников России (с 2009г.)



Образование: Костромской государственный пединститут им. Н.А. Некрасова, художественно-графический факультет (1984г.). Мастерская Виктора Ахмет-Яновича Битколова.