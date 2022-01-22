Замечательные картины Ирины Рыбаковой

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Художник Ирина Владимировна Рыбакова – широко известный мастер пейзажа и жанровой живописи, ей наиболее близок мир русской деревни, образ простого сельского труженика, а живописные работы художника пронизаны любовью к русской природе, к «малой Родине», к истокам русского характера и культуры и, недаром её работы нашли широкое признание коллег, специалистов, жителей нашей страны и за рубежом.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Родилась 14 августа 1962г. в г. Вышний Волочёк Калининской (ныне Тверской) области и после окончания в Костромской средней школы с золотой медалью поступает на художественно-графический факультет Костромского государственного педагогического института имени Н.А. Некрасова . Ещё будучи студенткой художественно-графического факультета, принимает активное участие в различных выставках. Её персональные художественные выставки проходили в Костроме, Москве, Судиславле, Шарье, Санкт-Петербурге, Вышнем Волочке, Иваново, Ярославле, Мюнхене, Пекине.
Огромную роль в формировании Рыбаковой И.В. как художника оказали выдающиеся живописцы: академик А.П. Левитин, академик Н.В. Колупаев, академик М.Ю. Кугач. Рыбакова И.В. неоднократно работала в составе творческих групп на «Академической даче» художников в Вышнем Волочке.
В 1991 году вступила в Костромское отделение Союза художников России. Рекомендации в Союз художников России Рыбаковой И.В. дали живописцы, работающие на «Академической даче»: академики Академии художеств СССР Соломин Н.Н. и Левитин А.П.
Член-корреспондент Российской академии художеств (Отделение живописи, с 2018г.)
Заслуженный художник Российской Федерации (2015г.)
Член Союза художников России ( с 1991г.)
Член Творческого Союза художников России (с 2009г.)
Образование: Костромской государственный пединститут им. Н.А. Некрасова, художественно-графический факультет (1984г.). Мастерская Виктора Ахмет-Яновича Битколова.
Огромную роль в формировании Рыбаковой И.В. как художника оказали выдающиеся живописцы: академик А.П. Левитин, академик Н.В. Колупаев, академик М.Ю. Кугач. Рыбакова И.В. неоднократно работала в составе творческих групп на «Академической даче» художников в Вышнем Волочке.
В 1991 году вступила в Костромское отделение Союза художников России. Рекомендации в Союз художников России Рыбаковой И.В. дали живописцы, работающие на «Академической даче»: академики Академии художеств СССР Соломин Н.Н. и Левитин А.П.
Член-корреспондент Российской академии художеств (Отделение живописи, с 2018г.)
Заслуженный художник Российской Федерации (2015г.)
Член Союза художников России ( с 1991г.)
Член Творческого Союза художников России (с 2009г.)
Образование: Костромской государственный пединститут им. Н.А. Некрасова, художественно-графический факультет (1984г.). Мастерская Виктора Ахмет-Яновича Битколова.
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