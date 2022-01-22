5 загадок Солнечной системы, которые наука объяснить пока не может

В интернете можно найти теории о том, что каждые 26 миллионов лет на нашей планете происходит массовое вымирание.

Происходит оно якобы потому, что на окраинах Солнечной системы болтается вторая звезда — Немезида. Тусклый коричневый карлик, который посылает на Землю радиоактивные лучи, астероиды и прочие напасти. Мы уже упоминали об этом мифе и рассказывали, что ничего подобного в нашей системе нет.

Но это не значит, что звезды‑компаньона у нашего светила не могло быть раньше.

Группа астрофизиков из Гарварда исследовала строение Облака Оорта — множества мелких космических тел, летающих на далёких границах Солнечной системы. И обнаружила, что «население» его куда более многочисленно, чем следовало бы ожидать.

Учёные предположили, что Солнце вряд ли могло притянуть столько каменистых и ледяных обломков в одиночку. А стало быть, миллиарды лет назад, ещё на заре формирования системы, наша звезда могла иметь светило‑компаньона.

Парные и даже тройные звёзды в космосе не редкость. Более того, они чрезвычайно распространены. Вполне вероятно, что и Солнце родилось двойной звездой из плотного молекулярного облака, а затем гравитационное воздействие проходящих мимо светил выбросило безымянного близнеца прочь в глубины космоса. Это хорошо объяснило бы некоторые особенности строения нашей системы.

Астрофизики подсчитали , что звезда‑близнец была практически той же массы, что и Солнце, и вращалась на расстоянии 1 000 астрономических единиц от него. Но с тех пор, как мы разошлись с ней, минуло 4,5 миллиарда лет. Солнце успело совершить по крайней мере десяток оборотов вокруг центра галактики Млечный Путь, и все орбиты перемешались так, что бывшую соседку уже не найти.

Кстати, если бы вы взглянули с поверхности Земли на ту звезду, когда она ещё была с нами, она показалась бы вам не вторым Солнцем, а скорее яркой точкой. Примерно так сейчас виден вечером Юпитер.