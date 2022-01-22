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5 загадок Солнечной системы, которые наука объяснить пока не может

5 загадок Солнечной системы, которые наука объяснить пока не может (5 фото)

Автор:
22 января 2022 18:13
Метки: интересное   космос   наука   
1456
5

Откуда на газовых гигантах берутся соты, почему Уран лежит на боку и куда делась сестра нашего светила.

1. Почему на полюсе Сатурна торчит гигантский шестиугольник

На большинстве планет с атмосферой есть ветры и циклоны, но на газовых гигантах они наиболее впечатляющие. И загадочные. Например, на северном полюсе Сатурна вращается огромный циклон высотой в 300 км. Но в отличие от нормальных, уважающих себя круглых ураганов сатурнианский имеет шестиугольную форму. И никто не может понять почему.


Каждая сторона шестиугольника Сатурна имеет длину 14 500 км, и в него запросто можно уместить всю нашу Землю. Но лучше не стоит.

Сатурн не единственный газовый гигант с таким странным погодным явлением. Например, вокруг полюсов Юпитерапостоянно возникают не столь большие, но более многочисленные шестиугольные бури, напоминающие соты.


Было выдвинуто несколько гипотез о том, почему это может происходить. Есть вероятность, что из‑за взаимодействия циклонов и антициклонов. Или магнитные поля планет‑гигантов влияют на ветры не так, как мы предполагали ранее. Но до сих пор механизм появления гигантских шестиугольников неясен.


2. Почему Уран вращается неправильно


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Все приличные планеты вращаются вокруг своей оси, как волчки. Одни быстрее, другие медленнее, однако в целом дела обстоят вполне предсказуемо. Но только не в случае с Ураном: он крутится под углом в 99° к плоскости своей орбиты, так что напоминает катящийся шар.

Ни одна другая планета нашей системы себя так не ведёт.

Обычно это связывают с тем, что во время формирования Солнечной системы Уран столкнулся с какой‑то другой протопланетой и его опрокинуло. Однако эта теория не объясняет, почему ни одна из его многочисленных лун не обладает такой же наклонной орбитой.


Также возможно, что когда‑то Уран вращался как обычно, а потом его раскачал и постепенно наклонил какой‑то крупный спутник, который впоследствии улетел в глубины космоса и потерялся.

А может, есть и другой вариант, однако учёным только предстоит его найти. Но это будет непросто : Уран далеко, а последним, кто его посещал, был «Вояджер‑2» в 1986 году.


Из‑за путаницы с углом вращения учёные также не вполне уверены, какой полюс Урана называть северным, а какой южным.


3. Почему одна из лун Сатурна имеет форму грецкого ореха


У Сатурна очень много спутников, и среди них полно примечательных небесных тел. Одно из таких — Япет, состоящий из водяного льда. Он является самым далёким в системе Сатурна и разделён на два полушария: чёрное, как копоть, и белое, блестящее, как свежий снег.

Самая важная достопримечательность Япета — огромный горный хребет , расположенный почти строго по экватору. Высочайшая его точка достигает 20 км, что больше чем в два раза превышает Эверест.

Длинный гребень фактически разделяет весь спутник надвое, отчего Япет напоминает грецкий орех.

До сих пор непонятно, почему он так выглядит. Выдвигаются предположения , что когда‑то у Япета была луна (спутник у спутника — здорово!), которая на него упала и сформировала хребет.


Другая теория — что у Япета некогда имелись кольца (кольца у спутника планеты с кольцами — это ещё круче!), а затем они обрушились и создали эти горы. Или гребень получился естественным путём изо льда и напоминает скорее стену из «Игры престолов», а не обычные горы? Пока что остаётся только строить догадки.


4. Почему Нептун излучает больше тепла, чем получает от Солнца


Нептун является самой удалённой от Солнца планетой в нашей системе. Сказать, что там холодно , — значит не сказать ничего. Температура в верхних слоях его атмосферы составляет −221,3 °C.

Несмотря на это, на Нептуне бушуют ветры и ураганы, которые могут быть объяснены только наличием внутреннего источника термической энергии. И в самом деле, ледяной гигант, несмотря на название, умудряется испускать тепло — в 2,6 раза больше, чем получает с солнечными лучами.

Учёные не знают точно, откуда берётся внутренняя энергия Нептуна.

Возможно, в недрах планеты есть какие‑то радиоактивные вещества, которые её нагревают. Или на Нептун влияет некое неучтённое взаимодействие гравитационных волн и атмосферы над тропопаузой.


Но самая крутая теория гласит, что из метана в верхних слоях атмосферы вырабатываются углеводороды, которые затем под давлением превращаются в алмазы. Дождь из них всё время падает в нижние густые слои атмосферы планеты, и трение осадков создаёт тепло.

Но пока заглянуть в недра Нептуна мы не можем.


5. Была ли у Солнца когда‑нибудь звезда‑близнец


В интернете можно найти теории о том, что каждые 26 миллионов лет на нашей планете происходит массовое вымирание.


Происходит оно якобы потому, что на окраинах Солнечной системы болтается вторая звезда — Немезида. Тусклый коричневый карлик, который посылает на Землю радиоактивные лучи, астероиды и прочие напасти. Мы уже упоминали об этом мифе и рассказывали, что ничего подобного в нашей системе нет.

Но это не значит, что звезды‑компаньона у нашего светила не могло быть раньше.

Группа астрофизиков из Гарварда исследовала строение Облака Оорта — множества мелких космических тел, летающих на далёких границах Солнечной системы. И обнаружила, что «население» его куда более многочисленно, чем следовало бы ожидать.


Учёные предположили, что Солнце вряд ли могло притянуть столько каменистых и ледяных обломков в одиночку. А стало быть, миллиарды лет назад, ещё на заре формирования системы, наша звезда могла иметь светило‑компаньона.


Парные и даже тройные звёзды в космосе не редкость. Более того, они чрезвычайно распространены. Вполне вероятно, что и Солнце родилось двойной звездой из плотного молекулярного облака, а затем гравитационное воздействие проходящих мимо светил выбросило безымянного близнеца прочь в глубины космоса. Это хорошо объяснило бы некоторые особенности строения нашей системы.


Астрофизики подсчитали , что звезда‑близнец была практически той же массы, что и Солнце, и вращалась на расстоянии 1 000 астрономических единиц от него. Но с тех пор, как мы разошлись с ней, минуло 4,5 миллиарда лет. Солнце успело совершить по крайней мере десяток оборотов вокруг центра галактики Млечный Путь, и все орбиты перемешались так, что бывшую соседку уже не найти.

Кстати, если бы вы взглянули с поверхности Земли на ту звезду, когда она ещё была с нами, она показалась бы вам не вторым Солнцем, а скорее яркой точкой. Примерно так сейчас виден вечером Юпитер.


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Метки: интересное   космос   наука   
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19k
Luc72 2 часа назад
"Но в отличие от нормальных, уважающих себя круглых ураганов сатурнианский имеет шестиугольную форму. И никто не может понять почему."
Давно уже существует точная математическая модель, по которой и на южном полюсе должно быть что то подобное, что и увидел Касини в 2004, но в намного более неярко выраженном виде.
В основе шестиугольника - три гигантских антициклона вокруг, в глубине газового гиганта. А сам "шестиугольник" по сути сложен из 12! вихрей.

PS И это я ещё далее 1-го пункт и не читал

А то, ЗАГАДОК, ЗАГАДОК...
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673
Казак 3 минуты назад
Прежде чем так далеко заглядывать, с Луной бы разобрались. Тоже много вопросов.
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3k
Илья 42 минуты назад
"Вполне вероятно, что и Солнце родилось двойной звездой из плотного молекулярного облака" - очень ценное и очень научное выражение!

P.S.: Прочитал его глядя в молекулярный монитор.
P.P.S: Написал это сообщение пользуясь молекулярной клавиатурой.
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67k
Максим 51 минуту назад
Скажем так.. мы не знаем ничего о том что снаружи.. мы даже ничего не знаем о наших океанах. Читал как-то интересную теорию, что газовый гигант в нашей системе, это второе резервное солнце. А потенциально у нас 5 обитаемых планет на которых возможно жить..
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904
Mixan Час назад
Вопросы хорошие ! Но наша вселенная ,это 0. 0002 тысячных в огромной темной материи (где законы физики и.д. не действуют )
Дальше нам не известно ,что и как действует в мультивселенных множественных
Бозон Хиггса , это основа всего ,но очень не стабилен ..В миллисекунду ВСЕ может исчезнуть и потом опять возникнуть ..Жуть ,если это все понять и исчезнуть просто

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