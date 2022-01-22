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Нужно ли запретить советские детские книжки?

Нужно ли запретить советские детские книжки? (5 фото)

Автор:
22 января 2022 11:19
Метки: детские   запретить   книжки   советские   
700
5

Жила когда-то на Урале писательница Белла Дижур. Это мать скульптора Эрнста Неизвестного. В перестройку Белла Дижур уехала в США и там в Нью-Йорке скончалась в 2006 году.

Однако, прежде чем дернуть за бугор Белла Дижур некоторое время была страстной патриоткой, жила в Свердловске и рассказывала о пионерской романтике.


Особенно интересен её рассказ «Юные туристы». Речь в рассказе о самых настоящих туристах-пионерах, которые отправились в поход из Свердловская в окрестности Первоуральска.


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Начинается рассказ с того, что девочка, желающая отправиться в поход, спорит со своей мамой. Мать против, потому что придется спать на земле, в палатках… Но дочь уговаривает, и мама сдается – девочка едет на пункт сбора – Областную детскую туристическую станцию.


Здесь сразу бросается в глаза то, что все дела ограничиваются спором. А расписка? А подпись на бумаге от родителей, что они не будут иметь претензий, если с дочерью что-то случится?


Далее дети с инструктором и пионервожатым садятся на поезд и отправляются от свердловского ж/д вокзала и только тут пионервожатый догадывается сверить наличие детей со списком!


Вы сейчас такое представить можете? Залезли дети и педагоги толпой в поезд: без паспортов, без свидетельств о рождении, без куар-кодов и масок и только тут взрослые заинтересовались: «А кто ж это с нами едет?»


Дальше – больше!!!


Юноша по имени Сережа встает в вагоне к окну и… курит. И всем пофиг. Сейчас даже по телевизору сцены курения показывать запрещено. А тут в книжке про пионеров, юный турист курит в поезде.


Выходит ватага на станции Коуровка. Первую неделю юные туристы живут в Коуровке в палаточном лагере и купаются в реке Чусовой.


Что само по себе организаторам этого лагеря тянет на хороший срок. Роспотребнадзор купаться в Чусовой разрешил? Бумажка есть?


В настоящее время в палаточном лагере должен быть раздельный туалет, должен быть оборудован душ, а готовить пищу на костре строжайше запрещено.


Ну и самое главное: дети из рассказа Беллы Дижур на чусовских камнях занимались… скалолазанием!

А справки от врачей? А разрешение родителей? А сертификат у лагеря и инструктора?


Дети в рассказе Дижур бродят по окрестностям, ставят палатки, разводят костры. Сами!


Согласно современным правилам дети не должны подходить к костру ближе, чем на пять метров. Многим организаторам турпоходов вообще запрещают разводить костры.


Кстати, те места, где бродили дети из рассказа Дижур, летом прошлого года изрядно выгорели в результате лесных пожаров. Хотя разведение костров было запрещено ещё с весны и местные власти усердно штрафовали садоводов, сжигающих мусор в бочках. Говорят, что мощные лесные пожары в прошлом году были вызваны поджогами.


Как человек, каждый год, собирающий в тех местах грибы, должен сказать, что значительная часть тамошних лесов – это свалки из сучьев и высохших веток, оставшихся после вырубок. Проще говоря: лесорубы стволы деревьев вывезли, а сучья, комли и т.п. оставили сохнуть в огромных кучах в лесу.

Если, вдруг, порубщик, вырубит не столько леса, сколько арендовал, а вдвое больше, он легко может нечаянно уронить спичку в одну из куч и потом уже никто никогда не определит, что он вырубил больше, чем положено…


Но это так, предположение.


Вернемся к рассказу Дижур. Дети из палаточного лагеря продолжают бродить по окрестностям и разводить костры. Причем идут туда откуда в прошлом году лесной пожар начался – к Волчихинскому водохранилищу. В прошлом году поселки на его берегу из-за пожара эвакуировали спасатели.


Потом дети идут к горе Волчиха, потом ночуют недалеко от завода Хромпик. Как они там устраивались – не знаю. Вокруг завода много т.н. шламовых прудков. Несколько лет назад в такой прудок упали две девочки получили серьезные ожоги.


Как думаете на какой срок уже намотал себе организатор похода из рассказа Дижур?


Ладно, далее ребята идут на экскурсию на ПНТЗ и ПСТЗ. Так сказать, будущее белой металлургии. Сейчас на предприятия Группы ЧТПЗ продолжают ходить экскурсии и это абсолютно безопасно.

Президент России Путин В.В., побывавший на предприятиях Группы выразил свой восторг так:

«…такое интересное производство у вас. Я первый раз пришел туда и, по-простому говоря, обалдел. Даже не ожидал, что у нас такое есть — знал по бумагам только. Как будто в клинику пришел: все в белых халатах».

Белые халаты на ПНТЗ носит только руководство, а остальные одеваются в спецовку других цветов. Но в данном случае – неважно. Водить ребят на экскурсию по заводу и сейчас можно.


Это, пожалуй, единственное, за что организаторов похода из рассказа Дижур сегодня бы похвалили.

Что касается горы Караульной… В рассказе Дижур, дети ходят по горе, смотрят на карьер, находят горный хрусталь…


Почти все это можно и сейчас. Правда одно время собственник динасовго завода и карьера огородил территорию забором со спиралью Бруно. Но забор был плохонький и почти везде упал – на гору пройти к скалам можно, но на самой скальной гряде поставили вышку сотовой связи и значительную часть скал столкнули бульдозером.


Да и ходить по окрестностям не безопасно. Однажды автор этих строк немножко плутанул и вышел не туда, куда хотел. Из кустов выскочил нацгвардеец, передернул затвор и пообещал убить, если я не поверну назад.


В советских книжках описываются походы, которые в прежнем виде, запрещены. «А не нужно ли запретить советские детские книги. Ведь жизнь, которая в них описывается, официально запрещена!


Ха! Это он ещё книжек для юных техников не видел. У меня отец работал учителем физики и вел кружок юных техников. Я смотрел его книжки. Например, в одной из них объяснялось как изготовить… ракету. Как сделать в домашних условиях твердое топливо для ракеты – порох.


И я делал. И мы с отцом на пустыре такую ракету запускали, и она возвращалась, отстрелив в небе парашют…


Если я сейчас по памяти опишу способ изготовления ракеты – это будет суд и срок!


А как вы думаете, нужно ли запретить советские детские книжки?


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Метки: детские   запретить   книжки   советские   
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17  комментариев
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2k
Заряд бодрости 2 часа назад
запретить тикток и олухов с тытрубы. запретить предавать огласке подобные инициативы. наказывать подобных инициаторов за отсутствие реальной деятельности на фоне создания видимости оной.
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925
Максим Максимов Час назад
И не только советские. ЗАПРЕТИТЬ и сжечь публично книгу Джанни Родари "Приключения Чиполлино", в которой раскрываются все реалии современной жизни в России.
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1k
Сергей Час назад
нужно запретить тех, кто хочет запретить советские детские книги,
желательно побыстрее и навсегда
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9k
Александр Час назад
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2k
Андрей 2 часа назад
Запретить книги? Откуда у молодежи книги?
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5k
tamin 2 часа назад
Нужно запретить 3 вещи. Толерантность, куриц, дебилов чиновников из мин.образования. толерантность, потому что оно само провоцирует неравенство. Курица, потому что надо воспитывать детей. Походы, костры, песни, купания. Безусловно взрослые должны бить, но не запретами, а аккуратностью и вниманием. Дебилов чиновников, которые вводят ерунду в виде запретов, а не занимаются созданием возможностей для развития детей. Детям не нужна комната/клетка, обитая защитной тканью. Им нужна движуха, где они не убьются. Но получат свои шишки
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16k
Теуш Алексей 3 часа назад
Маму Чука и Гека лишили бы родительских прав по возвращении в Москву, Тимура и его команду отметелили бы торговцы колотыми дровами, родителей Дениски и Мишки вообще посадили бы за незаконный выруб их детьми ёлки!
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13k
ss 3 часа назад
Конечно запретить! А то вдруг дети узнают "что такое хорошо или что такое плохо". Или, упаси боже вдруг подумают, что "за банку варенья и пачку печенья" - это плохо. А уж если прочитают про Незнайку на луне!... Это же вообще могут всякие ассоциации с современностью возникнуть! Думать начнут, сравнивать!... Это же могут и до всяких выводов своим умом дойти!!! Начнут о социальных неравенствах или, упаси боже, о какой-то там справедливости говорить! Решат например вдруг, что недра в государстве принадлежат всем жителям в равной мере. Или вдруг подумают, что...

Что бога нет!!!... А это уже ни в какие рамки!


Нет, нет и ещё раз нет! Ничему хорошему эта, с позволения сказать, литература не научит. Начитаются и начнут о каких-то там дружбе, порядочности или, упаси боже, о равенстве рассуждать. Если так пойдёт, начнут всякие там эти их "физики-химии" учить...

Так нельзя! Никак нельзя! Лучше состряпать книжку с картинками, но без букв, как наскальная живопись. Путь там какой-нибудь мужик в плавках поверх колготок скачет по крышам. Вот это правильные книженции...
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5k
Борис Карабанов 3 часа назад
Я помню эту ракету из приложения к "ЮТ". Делал. Там за основу берётся папковая гильза от охотничьего патрона, в качестве ТТ бездымный порох "Сокол" с замедлителем горения в виде мелких древесных опилок. Смесь в конце горения пережигает нить, удерживающую подпружиненный парашют или крылья. Ву-а-ля. Все эти материалы были доступны любому пацану.
Что касается походов, то эта проблема здесь полностью не раскрыта. Здесь и требования по питанию, сан нормы и т.д.. Всё это ставит настоящий детский туризм вне закона. Но самое главное - частная собственность на земли и водоёмы. Останавливаешься эдак у прудика на ночлег или привал, а на тебя кавказец с "кавказцем" набрасывается:
- Пшёл, пшёл, частный пруд, панымаешь, да?
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9k
Касьян Пуздой 3 часа назад
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29k
Мойша 3 часа назад
Задолбали своей толерантностью, и правилами различных комиссий, созданных всякими. кто работать не хочет.
В пионерские годы ходили в поход. Набрали макарон, консервы, картошки... И все принесли в пионерлагерь назад - ягоды, орехи, рыба в различном виде, птица, пара зайцев... хорошо погуляли. И никто не спрашивал справки от ветконтроля.
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82
Raingold Fischer 3 часа назад
Скоро совсем наши дети перестанут логично думать, а ведь с каждой книге можно чему научится.
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633
Егор Терентьев 3 часа назад
Надо больше таких!
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