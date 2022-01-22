Нужно ли запретить советские детские книжки?

Жила когда-то на Урале писательница Белла Дижур. Это мать скульптора Эрнста Неизвестного. В перестройку Белла Дижур уехала в США и там в Нью-Йорке скончалась в 2006 году.
Однако, прежде чем дернуть за бугор Белла Дижур некоторое время была страстной патриоткой, жила в Свердловске и рассказывала о пионерской романтике.
Особенно интересен её рассказ «Юные туристы». Речь в рассказе о самых настоящих туристах-пионерах, которые отправились в поход из Свердловская в окрестности Первоуральска.
Начинается рассказ с того, что девочка, желающая отправиться в поход, спорит со своей мамой. Мать против, потому что придется спать на земле, в палатках… Но дочь уговаривает, и мама сдается – девочка едет на пункт сбора – Областную детскую туристическую станцию.
Здесь сразу бросается в глаза то, что все дела ограничиваются спором. А расписка? А подпись на бумаге от родителей, что они не будут иметь претензий, если с дочерью что-то случится?
Далее дети с инструктором и пионервожатым садятся на поезд и отправляются от свердловского ж/д вокзала и только тут пионервожатый догадывается сверить наличие детей со списком!
Вы сейчас такое представить можете? Залезли дети и педагоги толпой в поезд: без паспортов, без свидетельств о рождении, без куар-кодов и масок и только тут взрослые заинтересовались: «А кто ж это с нами едет?»
Дальше – больше!!!
Юноша по имени Сережа встает в вагоне к окну и… курит. И всем пофиг. Сейчас даже по телевизору сцены курения показывать запрещено. А тут в книжке про пионеров, юный турист курит в поезде.
Выходит ватага на станции Коуровка. Первую неделю юные туристы живут в Коуровке в палаточном лагере и купаются в реке Чусовой.
Что само по себе организаторам этого лагеря тянет на хороший срок. Роспотребнадзор купаться в Чусовой разрешил? Бумажка есть?
В настоящее время в палаточном лагере должен быть раздельный туалет, должен быть оборудован душ, а готовить пищу на костре строжайше запрещено.
Ну и самое главное: дети из рассказа Беллы Дижур на чусовских камнях занимались… скалолазанием!
А справки от врачей? А разрешение родителей? А сертификат у лагеря и инструктора?
Дети в рассказе Дижур бродят по окрестностям, ставят палатки, разводят костры. Сами!
Согласно современным правилам дети не должны подходить к костру ближе, чем на пять метров. Многим организаторам турпоходов вообще запрещают разводить костры.
Кстати, те места, где бродили дети из рассказа Дижур, летом прошлого года изрядно выгорели в результате лесных пожаров. Хотя разведение костров было запрещено ещё с весны и местные власти усердно штрафовали садоводов, сжигающих мусор в бочках. Говорят, что мощные лесные пожары в прошлом году были вызваны поджогами.
Как человек, каждый год, собирающий в тех местах грибы, должен сказать, что значительная часть тамошних лесов – это свалки из сучьев и высохших веток, оставшихся после вырубок. Проще говоря: лесорубы стволы деревьев вывезли, а сучья, комли и т.п. оставили сохнуть в огромных кучах в лесу.
Если, вдруг, порубщик, вырубит не столько леса, сколько арендовал, а вдвое больше, он легко может нечаянно уронить спичку в одну из куч и потом уже никто никогда не определит, что он вырубил больше, чем положено…
Но это так, предположение.
Вернемся к рассказу Дижур. Дети из палаточного лагеря продолжают бродить по окрестностям и разводить костры. Причем идут туда откуда в прошлом году лесной пожар начался – к Волчихинскому водохранилищу. В прошлом году поселки на его берегу из-за пожара эвакуировали спасатели.
Потом дети идут к горе Волчиха, потом ночуют недалеко от завода Хромпик. Как они там устраивались – не знаю. Вокруг завода много т.н. шламовых прудков. Несколько лет назад в такой прудок упали две девочки получили серьезные ожоги.
Как думаете на какой срок уже намотал себе организатор похода из рассказа Дижур?
Ладно, далее ребята идут на экскурсию на ПНТЗ и ПСТЗ. Так сказать, будущее белой металлургии. Сейчас на предприятия Группы ЧТПЗ продолжают ходить экскурсии и это абсолютно безопасно.
Президент России Путин В.В., побывавший на предприятиях Группы выразил свой восторг так:
«…такое интересное производство у вас. Я первый раз пришел туда и, по-простому говоря, обалдел. Даже не ожидал, что у нас такое есть — знал по бумагам только. Как будто в клинику пришел: все в белых халатах».
Белые халаты на ПНТЗ носит только руководство, а остальные одеваются в спецовку других цветов. Но в данном случае – неважно. Водить ребят на экскурсию по заводу и сейчас можно.
Это, пожалуй, единственное, за что организаторов похода из рассказа Дижур сегодня бы похвалили.
Что касается горы Караульной… В рассказе Дижур, дети ходят по горе, смотрят на карьер, находят горный хрусталь…
Почти все это можно и сейчас. Правда одно время собственник динасовго завода и карьера огородил территорию забором со спиралью Бруно. Но забор был плохонький и почти везде упал – на гору пройти к скалам можно, но на самой скальной гряде поставили вышку сотовой связи и значительную часть скал столкнули бульдозером.
Да и ходить по окрестностям не безопасно. Однажды автор этих строк немножко плутанул и вышел не туда, куда хотел. Из кустов выскочил нацгвардеец, передернул затвор и пообещал убить, если я не поверну назад.
В советских книжках описываются походы, которые в прежнем виде, запрещены. «А не нужно ли запретить советские детские книги. Ведь жизнь, которая в них описывается, официально запрещена!
Ха! Это он ещё книжек для юных техников не видел. У меня отец работал учителем физики и вел кружок юных техников. Я смотрел его книжки. Например, в одной из них объяснялось как изготовить… ракету. Как сделать в домашних условиях твердое топливо для ракеты – порох.
И я делал. И мы с отцом на пустыре такую ракету запускали, и она возвращалась, отстрелив в небе парашют…
Если я сейчас по памяти опишу способ изготовления ракеты – это будет суд и срок!
А как вы думаете, нужно ли запретить советские детские книжки?
Источник:
- Бесплатная книжка-раскраска с иллюстрациями из пьес Шекспира
- Пост любви к советскому столу-книжке
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желательно побыстрее и навсегда
Что бога нет!!!... А это уже ни в какие рамки!
Нет, нет и ещё раз нет! Ничему хорошему эта, с позволения сказать, литература не научит. Начитаются и начнут о каких-то там дружбе, порядочности или, упаси боже, о равенстве рассуждать. Если так пойдёт, начнут всякие там эти их "физики-химии" учить...
Так нельзя! Никак нельзя! Лучше состряпать книжку с картинками, но без букв, как наскальная живопись. Путь там какой-нибудь мужик в плавках поверх колготок скачет по крышам. Вот это правильные книженции...
Что касается походов, то эта проблема здесь полностью не раскрыта. Здесь и требования по питанию, сан нормы и т.д.. Всё это ставит настоящий детский туризм вне закона. Но самое главное - частная собственность на земли и водоёмы. Останавливаешься эдак у прудика на ночлег или привал, а на тебя кавказец с "кавказцем" набрасывается:
- Пшёл, пшёл, частный пруд, панымаешь, да?
В пионерские годы ходили в поход. Набрали макарон, консервы, картошки... И все принесли в пионерлагерь назад - ягоды, орехи, рыба в различном виде, птица, пара зайцев... хорошо погуляли. И никто не спрашивал справки от ветконтроля.