Нужно ли запретить советские детские книжки?

Как человек, каждый год, собирающий в тех местах грибы, должен сказать, что значительная часть тамошних лесов – это свалки из сучьев и высохших веток, оставшихся после вырубок. Проще говоря: лесорубы стволы деревьев вывезли, а сучья, комли и т.п. оставили сохнуть в огромных кучах в лесу.

Если, вдруг, порубщик, вырубит не столько леса, сколько арендовал, а вдвое больше, он легко может нечаянно уронить спичку в одну из куч и потом уже никто никогда не определит, что он вырубил больше, чем положено…

Но это так, предположение.

Вернемся к рассказу Дижур. Дети из палаточного лагеря продолжают бродить по окрестностям и разводить костры. Причем идут туда откуда в прошлом году лесной пожар начался – к Волчихинскому водохранилищу. В прошлом году поселки на его берегу из-за пожара эвакуировали спасатели.

Потом дети идут к горе Волчиха, потом ночуют недалеко от завода Хромпик. Как они там устраивались – не знаю. Вокруг завода много т.н. шламовых прудков. Несколько лет назад в такой прудок упали две девочки получили серьезные ожоги.

Как думаете на какой срок уже намотал себе организатор похода из рассказа Дижур?

Ладно, далее ребята идут на экскурсию на ПНТЗ и ПСТЗ. Так сказать, будущее белой металлургии. Сейчас на предприятия Группы ЧТПЗ продолжают ходить экскурсии и это абсолютно безопасно.

Президент России Путин В.В., побывавший на предприятиях Группы выразил свой восторг так:

«…такое интересное производство у вас. Я первый раз пришел туда и, по-простому говоря, обалдел. Даже не ожидал, что у нас такое есть — знал по бумагам только. Как будто в клинику пришел: все в белых халатах».

Белые халаты на ПНТЗ носит только руководство, а остальные одеваются в спецовку других цветов. Но в данном случае – неважно. Водить ребят на экскурсию по заводу и сейчас можно.

Это, пожалуй, единственное, за что организаторов похода из рассказа Дижур сегодня бы похвалили.

Что касается горы Караульной… В рассказе Дижур, дети ходят по горе, смотрят на карьер, находят горный хрусталь…

Почти все это можно и сейчас. Правда одно время собственник динасовго завода и карьера огородил территорию забором со спиралью Бруно. Но забор был плохонький и почти везде упал – на гору пройти к скалам можно, но на самой скальной гряде поставили вышку сотовой связи и значительную часть скал столкнули бульдозером.

Да и ходить по окрестностям не безопасно. Однажды автор этих строк немножко плутанул и вышел не туда, куда хотел. Из кустов выскочил нацгвардеец, передернул затвор и пообещал убить, если я не поверну назад.

В советских книжках описываются походы, которые в прежнем виде, запрещены. «А не нужно ли запретить советские детские книги. Ведь жизнь, которая в них описывается, официально запрещена!

Ха! Это он ещё книжек для юных техников не видел. У меня отец работал учителем физики и вел кружок юных техников. Я смотрел его книжки. Например, в одной из них объяснялось как изготовить… ракету. Как сделать в домашних условиях твердое топливо для ракеты – порох.

И я делал. И мы с отцом на пустыре такую ракету запускали, и она возвращалась, отстрелив в небе парашют…

Если я сейчас по памяти опишу способ изготовления ракеты – это будет суд и срок!

А как вы думаете, нужно ли запретить советские детские книжки?