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Экспорт коммунизма: из Союза с любовью к колесам

Экспорт коммунизма: из Союза с любовью к колесам (32 фото)

Автор:
12 марта 2021 12:42
Сообщество : Автомир
Метки: автомир   автомобили   мнения   плакаты   реклама   советские   экспорт   
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Автомобильная промышленность Советского Союза, как впрочем и все остальные мировые производители авто, всегда стремились выйти на мировой рынок и продавать свои машины не только внутри, страны, но и снаружи. Советский автопром не стал исключением и давали рекламу везде, где только было можно...

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Метки: автомир   автомобили   мнения   плакаты   реклама   советские   экспорт   
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