Экспорт коммунизма: из Союза с любовью к колесам

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Автомобильная промышленность Советского Союза, как впрочем и все остальные мировые производители авто, всегда стремились выйти на мировой рынок и продавать свои машины не только внутри, страны, но и снаружи. Советский автопром не стал исключением и давали рекламу везде, где только было можно...
«Исключительно прочная машина, подходящая для тех, кому цена и надёжность важнее всего остального», — писал английский Autocar о седане «Москвич»-408
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«Москвич» за рубежом получил целую россыпь имен: Moskvich Carat, Elite 1360, и Elite de Luxe, а также «Рила» 1400, Scaldia 1400 или Scaldia Elita
Английский Motor нарёк советскую новинку «Русским парадоксом»: «Он спроектирован и укомплектован так, чтобы всё можно было починить в дороге. Набор инструментов поистине всеобъемлющий, а цена в 679 фунтов непривычно низка для такой комплектации. В
Западные журналисты отмечали, что советские машины хорошо идут по дороге, хотя разгоняются не ахти, как и порой шумят. Но при этом добавляли, что цена искупает многое
В 1960 году Советский Союз экспортировал легковушки в три десятка стран, включая Афганистан, Кубу, Вьетнам и Ирак
С 1963 по 1968 годы поставки легковушек за рубеж выросли более чем вдвое - с 35700 до 82300 автомобилей. В середине 60-х годов завод Москвич поставлял за границу примерно половину своей продукции
«С этими мягкими пружинами “Москвич” рождён ездить по плохим дорогам большую части своей жизни. Но за его рулём возвращаешься во время, когда машины строились для перевозки, а не удовольствий. На бумаге характеристики впечатляют, но на практике же седан хуже стандартов, заданных современными западными моделями».
По мнению журнала Motor, самым весомым преимуществом «Волги» была её всеядная подвеска. «Даже при полной загрузке можно смело ехать по самой плохой дороге».
«У ГАЗ-21 нет ни выдающейся скорости, ни разгона — лишь убаюкивающее чувство надёжности. Русские — давние поклонники машин Rolls-Royce, с тех пор, как на этих машинах прокатился Ленин».
Первая новинка Жигули, начиная с копейки, досталась странам соцлагеря: Чехословакии, Югославии, Венгрии, Болгарии и ГДР.
Издание Der Spiegel оценило старания «Автоэкспорта»: «С помощью этой 60-сильной машины Советы хотят доказать, что способны продавать ещё что-то кроме сырья... Группа русских инженеров ездит по центрам и обучает механиков работе, а в качестве награды за хороший труд те могут быть отмечены бесплатной поездкой в Россию. Такая ставка говорит о решимости русских, которые рассчитывают на взлёт продаж».
The Guardian. «У Lada есть недостатки: тяжёлый руль, слишком шумный мотор и слабая блокировка рулевого управления — но в сравнении со всеми предыдущими советскими моделями эта — образец совершенства».
Имена Lada для зарубежного рынка – Riva, Nova, Toskana, Natasha (кабриолет), Laika, Kalinka Olympe (ВАЗ-2104 для французского рынка).
Autocar (1975 год) «Стоит поздравить русских с тем, что так быстро — пусть и с помощью итальянцев — наверстали упущенное. Lada — вполне добротный автомобиль, несмотря на невнятный руль и мёртвые тормоза»
Autocar пишет о Lada Riva (ВАЗ-2105): «Описать управляемость непросто. Ещё сложнее — забыть о цене в 3158 фунтов, учитывая список оснащения, в котором есть корректор фар, регулировка водительского зеркала из салона, велюровая обивка, обогрев стекла, подкапотная и багажная лампы и невероятный набор из 21 инструмента. Можно критиковать коробку, тормоза, некачественную сборку, вентиляцию и те самые зеркала, что складываются от ветра на 70 милях в час. Но с точки зрения покупателя всё это нивелируется ценой».
За границей машину восприняли серьезно. Несколько лет завод выпускал более комфортабельные ЗАЗ-965АЭ на экспорт под названием «Yalta».
Издание Bild: «На шоссе к машине придётся привыкать, но за пределами асфальта она раскрывается: смело ныряет в лужи, глубокие как русская душа, и орошает окрестности брызгами грязи. Этот русский не видит границ — он завоёвывает всё новые и новые территории»
Журнал Car «Несмотря на леворульную компоновку, со слов продавцов, на каждую ввезённую «Ниву» всегда находится покупатель... Спасибо дизайнерам, внедорожник выглядит здорово. Вдобавок у него надёжная трансмиссия, независимая передняя подвеска со стабилизатором и большой талант лазать по бездорожью. На заснеженной горке и Subaru, и Lada остановились в одной точке, но «Ниву» подвели радиальные шины, а «японца» — дорожный просвет... Если о машинах из-за железного занавеса вы продолжаете думать как о сырых и чересчур спартанских, больше так не думайте. Даже приборный щиток «Нивы» круче, чем у Range Rover!»
Нива полюбилась всему миру, ее можно встретить где угодно (какд из фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти»)
Американцы по отношению к буханке позволили себе шутку: «Берегись, Hummer, сторонись, Land Rover, — УАЗы в городе».
Обложка журнала Gente Motori, 1988 год.
«Это самый настоящий классический внедорожник, основательный и практичный. Несмотря на годы, он не знает усталости».
А еще большой популярностью за границей пользовались наши автобусы и грузовики. 1956 ЗиС-127
Авторский пост
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