Экспорт коммунизма: из Союза с любовью к колесам

Журнал Car «Несмотря на леворульную компоновку, со слов продавцов, на каждую ввезён­ную «Ниву» всегда находится покупатель... Спасибо дизайнерам, внедорожник выглядит здорово. Вдобавок у него надёжная трансмиссия, незави­симая передняя подвеска со стабили­затором и большой талант лазать по бездорожью. На заснеженной горке и Subaru, и Lada остано­вились в одной точке, но «Ниву» подвели радиальные шины, а «японца» — дорожный просвет... Если о машинах из-за железного занавеса вы продолжаете думать как о сырых и чересчур спартанских, больше так не думайте. Даже приборный щиток «Нивы» круче, чем у Range Rover!»