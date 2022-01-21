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8 простых вопросов, на которые сможет ответить шестиклассник, изучающий английский язык. А вы сможете ответить без ошибок на 8 простых вопросов?
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Да сестра в Ирландии живет, как с ее мужем общаться еще? Он француз, а я не парле франсе ваще!
А к вопросам много вопросов - видно, что составитель так и остался на уровне 6го класса...
We use the Future Simple tense when there is no plan or decision to do something before we speak.
Note that when we have a plan or intention to do something in the future, we usually use other tenses or expressions, such as the present continuous or going to.
Я вот в школе учил язык, 25 лет использую его в работе практически каддый день, а когда нужно общаться ртом - не очень-то гладко получается. )))
впервые пишу в коменты результат теста, крайний раз я был на уроках инглиша в далеком 93 году в институте, а 6 класс был в 88, довольно хорошо учили оказывается
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Я его никогда не учил!