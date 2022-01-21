FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Что? Где? Когда? 82 поста • 68 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Что? Где? Когда? 
Тест по английскому языку за 6 класс

Тест по английскому языку за 6 класс

Автор:
21 января 2022 08:26
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 6 класс   english   Тесты   английский язык   тест   тесты за 6 класс   тесты по английскому языку   
2372
1
8 простых вопросов, на которые сможет ответить шестиклассник, изучающий английский язык. А вы сможете ответить без ошибок на 8 простых вопросов?
The Atlantic Ocean is ... than the Pacific Ocean
1/8The Atlantic Ocean is ... than the Pacific Ocean

cdn.pixabay.com

Когда нужно сообщить о каких-либо запланированных действиях или событиях, время future simple...
2/8Когда нужно сообщить о каких-либо запланированных действиях или событиях, время future simple...

cdn.pixabay.com

They arrive ... the airport
3/8They arrive ... the airport

cdn.pixabay.com

Укажите наиболее близкий перевод словосочетания as soon as
4/8Укажите наиболее близкий перевод словосочетания as soon as

cdn.pixabay.com

Найдите неправильное использования английского слова "берег"
5/8Найдите неправильное использования английского слова "берег"

cdn.pixabay.com

Укажите близкий по смыслу перевод фразы "We are moving into a new house"
6/8Укажите близкий по смыслу перевод фразы "We are moving into a new house"

cdn.pixabay.com

Как в английском языке называются пальцы на ногах?
7/8Как в английском языке называются пальцы на ногах?

cdn.pixabay.com

Какой вопрос лучше задать, если хотите спросить, как выглядит человек, которого вы никогда не видели?
8/8Какой вопрос лучше задать, если хотите спросить, как выглядит человек, которого вы никогда не видели?

cdn.pixabay.com

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Что? Где? Когда?"
Метки: 6 класс   english   Тесты   английский язык   тест   тесты за 6 класс   тесты по английскому языку   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Bonefacius 2 часа назад
На первый вопрос и носитель языка вам не ответит, если он балду пинал на уроках географии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
19k
Will2006 14 минут назад
5 из 8, учил немецкий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Андрей Н. 15 минут назад
Повышаете...
Да сестра в Ирландии живет, как с ее мужем общаться еще? Он француз, а я не парле франсе ваще!
А к вопросам много вопросов - видно, что составитель так и остался на уровне 6го класса...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
sers Полчаса назад
Я его не забыл, я его не знал. Поэтому угадал 1 ответ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мах 58 минут назад
Второй вопрос не понял. I shall go to the [мат] theatre tommorow. Чем это не future simple?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Валѣнтиныч 58 минут назад
Что и требовалось доказать... " удовлетворительно" ! Я в восьмилетке изучал немецкий на твёрдую тройку с минусом. Для меня английский - это " Гаме овер" и " плеасе ваит". Это к вопросу о ЕГЭ. Тест может случайно пройти любой м@дак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Mixalych Час назад
6 из 8. В школе учил немецкий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Nikolay Час назад
8 из 8, но говорю попрежнему хреново
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
San_Fajanse Час назад
Из 8 вопросов ответили верно на 6.
впервые пишу в коменты результат теста, крайний раз я был на уроках инглиша в далеком 93 году в институте, а 6 класс был в 88, довольно хорошо учили оказывается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ss 2 часа назад
"Из восьми вопросов вы ответили на четыре. К сожалению вы позабыли английский язык"
-
Я его никогда не учил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Fishki_surfer 2 часа назад
#2 You are f#cking kidding me.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Видео с российский президентом, которое взбудоражило иностранцев Видео с российский президентом, которое взбудоражило иностранцев Прибор вместо царапающих палочек: сибирские ученые разработали новый метод теста на коронавирус Прибор вместо царапающих палочек: сибирские ученые разработали новый метод теста на коронавирус Навеяно экзаменами: 19 лучших образовательных тестов на Фишках Навеяно экзаменами: 19 лучших образовательных тестов на Фишках Учим английский самостоятельно: подборка полезных ресурсов Учим английский самостоятельно: подборка полезных ресурсов Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность "Ты че написал, урода кусок?": в Старом Осколе нашли преподавателя с уникальной методикой преподавания английского языка "Ты че написал, урода кусок?": в Старом Осколе нашли преподавателя с уникальной методикой...
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

43935



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Обратная сторона КВН. Как клан Масляковых обманывает народ и наживается на игроках
3
233
Обратная сторона КВН. Как клан Масляковых обманывает народ и наживается на игроках
Набирающие популярность в сообществах
Снежный алхимик
0
2
Снежный алхимик
Актриса Вера Воронкова с дочерью госпитализированы после пожара, устроенного кошкой
1
36
Актриса Вера Воронкова с дочерью госпитализированы после пожара, устроенного кошкой
Вынесли ель и слава богу
Вынесли ель и слава богу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Звучит правдоподобно
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
3
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#ватермарк#люди#дтп#авто аварии#милота#Реакция#спорт#забавно
#Юмор#факты#история#Ynews#Приколы#подборка#Россия#дети#полиция#истории
#животные#прикол#интересное#аварии#СССР#кино#в мире#картинки#автомобили#наука

На что жалуетесь?

Вернуться