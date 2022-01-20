Свердловский замминистра подал в отставку после поручения лайкать посты губернатора

Замминистра образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Зеленов так хотел сделать приятное губернатору Евгению Куйвашеву, что разослал поручения сотрудникам школ с просьбой обеспечить каждый пост большого начальника в "Инстаграме" десятью положительными комментариями и лайками.





Директора школ были удивлены таким инструкциям и рассказали об этом СМИ. Разразился скандал. Пресс-секретарь главы региона Анна Шкерина сразу же выступила с заявлением, что это инициатива «отдельных специалистов», и губернатор здесь ни при чём.





«Таких установок руководство региона не давало. Никакой необходимости в подобных мерах не было и нет. Вероятно, отдельные специалисты посчитали, что педагоги – это лидеры общественного мнения и могут таким образом поучаствовать в жизни региона. Министерство образования сейчас разбирается в этой ситуации», - заявила Шкерина.