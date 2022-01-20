Свердловский замминистра подал в отставку после поручения лайкать посты губернатора

Так хотел угодить начальству, что перестарался и устроил скандал.
Замминистра образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Зеленов так хотел сделать приятное губернатору Евгению Куйвашеву, что разослал поручения сотрудникам школ с просьбой обеспечить каждый пост большого начальника в "Инстаграме" десятью положительными комментариями и лайками.
Директора школ были удивлены таким инструкциям и рассказали об этом СМИ. Разразился скандал. Пресс-секретарь главы региона Анна Шкерина сразу же выступила с заявлением, что это инициатива «отдельных специалистов», и губернатор здесь ни при чём.
«Таких установок руководство региона не давало. Никакой необходимости в подобных мерах не было и нет. Вероятно, отдельные специалисты посчитали, что педагоги – это лидеры общественного мнения и могут таким образом поучаствовать в жизни региона. Министерство образования сейчас разбирается в этой ситуации», - заявила Шкерина.
В частности, Зеленов потребовал от педагогов "пролайкать" пост губернатора о 88-летии Свердловской области
Очевидно, после попытки сделать из педагогов "фабрику троллей" Зеленову настучали по шапке, и чиновник в тот же день, то есть сегодня, в whatsapp-чате с директорами школ написал, что его инициатива была ошибкой и он подаёт в отставку по собственному желанию.
Куйвашев ещё не подписал заявление Зеленова. Но вряд ли даже после отставки обходительный и инициативный чиновник останется без очередной "тёплой" должности.
Источник:
- Куда ехать, чтобы стать популярным в Instagram?
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Перестарался,однако))
Вышестоящая организация скидывает полуофициальное письмо типо "срочно всем сотрудникам зайти на такой сайт и лайкнуть такого то " и отчитаться до такого то времени ..!Это фактически повсеместно ,особенно в сфере образования ..
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Пресс-секретарь главы региона Анна Шкерина сразу же выступила с заявлением, что это инициатива «отдельных специалистов», и губернатор здесь ни при чём.
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Вот в кои-то веки можно смело поверить пресс-службе. На полном серьёзе и без сарказма. Зам уже не знал как зализать начяльству.
Даже в СССР, не то что в Крокодиле, даже в мультфильмах такое высмеивали.