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Свердловский замминистра подал в отставку после поручения лайкать посты губернатора

Свердловский замминистра подал в отставку после поручения лайкать посты губернатора (4 фото)

Автор:
20 января 2022 17:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Instagram   Сведловская область   губернатор   замминистра   лайки   поручение   скандал   
1465
4

Так хотел угодить начальству, что перестарался и устроил скандал.

Замминистра образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Зеленов так хотел сделать приятное губернатору Евгению Куйвашеву, что разослал поручения сотрудникам школ с просьбой обеспечить каждый пост большого начальника в "Инстаграме" десятью положительными комментариями и лайками.


Директора школ были удивлены таким инструкциям и рассказали об этом СМИ. Разразился скандал. Пресс-секретарь главы региона Анна Шкерина сразу же выступила с заявлением, что это инициатива «отдельных специалистов», и губернатор здесь ни при чём.


«Таких установок руководство региона не давало. Никакой необходимости в подобных мерах не было и нет. Вероятно, отдельные специалисты посчитали, что педагоги – это лидеры общественного мнения и могут таким образом поучаствовать в жизни региона. Министерство образования сейчас разбирается в этой ситуации», - заявила Шкерина.

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Очевидно, после попытки сделать из педагогов "фабрику троллей" Зеленову настучали по шапке, и чиновник в тот же день, то есть сегодня, в whatsapp-чате с директорами школ написал, что его инициатива была ошибкой и он подаёт в отставку по собственному желанию.

Куйвашев ещё не подписал заявление Зеленова. Но вряд ли даже после отставки обходительный и инициативный чиновник останется без очередной "тёплой" должности.

Источник:

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Метки: Instagram   Сведловская область   губернатор   замминистра   лайки   поручение   скандал   
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23  комментария
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3k
aleksander 2 часа назад
Он думал будет хорошо, а вышло не очень
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83
Виталий Шаров 8 минут назад
Заставь дурака Богу молиться..
Перестарался,однако))
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3k
Sunny11 13 минут назад
Лайкодрочера забанили
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18k
Шуруп Полчаса назад
А чо он не призвал посасывать у губернатора ?
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422
Егор Терентьев 45 минут назад
Не, ну реально, он дебил? Совсем не понимал, чем всё обернётся?
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2k
azuver 48 минут назад
Лакодрочер уев.
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15k
Господин Уэф 49 минут назад
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Am t 58 минут назад
специализды
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3k
Ваник Час назад
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869
Mixan Час назад
Да я с таким часто сталкивался в бюджетных учреждениях ..
Вышестоящая организация скидывает полуофициальное письмо типо "срочно всем сотрудникам зайти на такой сайт и лайкнуть такого то " и отчитаться до такого то времени ..!Это фактически повсеместно ,особенно в сфере образования ..
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5k
a_komolow Час назад
Жополиз обычный!
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8k
Barachek_Obachek Час назад
В ногу со временем, так сказать
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101
Nаnе First NameLаst Час назад
Замминистра ... Юрий Зеленов ... разослал поручения сотрудникам школ с просьбой обеспечить каждый пост большого начальника в "Инстаграме" десятью положительными комментариями и лайками.
...
Пресс-секретарь главы региона Анна Шкерина сразу же выступила с заявлением, что это инициатива «отдельных специалистов», и губернатор здесь ни при чём.
========
Вот в кои-то веки можно смело поверить пресс-службе. На полном серьёзе и без сарказма. Зам уже не знал как зализать начяльству.

Даже в СССР, не то что в Крокодиле, даже в мультфильмах такое высмеивали.
Ссылка www.youtube.com
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836
Nick Час назад
Салтыков-Щедрин сейчас посмеялся сквозь слезы...
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31k
Korolev Час назад
SMM-щик 85уровня...
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3
Игорь Косырев Час назад
Двоечник и подхалим. Почему "губернатор" с заглавной?
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819
SHAGREEN 2 часа назад
Перегибы на местах
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4k
ron 2 часа назад
"..о своей отставкЕ..." троечник))
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