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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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6.
Индейцы свергают с постамента памятник Христофору Колумбу, Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, Мексика, 1994 год
9.
"Мама! Мы каждый день с папой ходим в 10 час сюда и ждем тебя. Слава."
Надпись на печи в разрушенном доме в Воронеже. 19 февраля 1943 год. Автор: военный фотокорреспондент газеты "Фронтовая иллюстрация" Галина Захаровна Санько.
Увидев эту фотографию, художник Виктор Сафронов, всё творчество которого посвящено истории Великой Отечественной войны, написал картину "Разрозненные войной".
Увидев эту фотографию, художник Виктор Сафронов, всё творчество которого посвящено истории Великой Отечественной войны, написал картину "Разрозненные войной".
14.
Ледокол "Ермак" в Кронштадтской гавани,1899 год
Это ПЕРВЫЙ в мире ледокол арктического класса. Вот такая вот она, "соха Николая II"
18.
Подводная лодка Порт-Артурец. 1905 год
Была изготовлена в Порт-Артуре. Перед сдачей порта японцам взорвана и затоплена, чтобы сохранить изобретение в тайне.
19.
Две недели карибского кризиса 1962 года, когда мир был в шаге от войны. Куба, Гавана, 14-28.10.1962 год
21.
Фельдфебель немецкой санитарной службы примеряет соломенную обувь, сплетенную украинским крестьянином. Украина, февраль 1942 года
26.
Американский генерал знакомится с немецкой штурмовой винтовкой StG 44 с кривоствольной насадкой; ~ 1945-й год
27.
Участник демонстрации держит плакат SOS, говоря о необходимости сохранения СССР. Москва, 1991 год
33.
Испытатель автозавода имени Ленинского комсомола Юрий Гейко со своим "Москвичом" 2141 на заправке во время кругосветки в 1989 году
34.
Советский "Пломбир", 1937 год
В Москве, на американском оборудовании, привезённом в 1936 г. А. Микояном из США, был выпущен первый знаменитый советский "Пломбир", 1937 год
35.
Строительство здания Организации Объединенных Наций на фоне Эмпайр-стейт-билдинг, 1949 г., Нью-Йорк
37.
Американский стратегический бомбардировщик В-36 Peacemaker поднимается в воздух с авиабазы Биггс (штат Техас), начало 1950-х годов
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Я долго в очереди стоял и мой дед взял мне два билета.
Первый полет прошёл нормально.
А вот во время второго пришлось оросить окрестности и соседей бабушкиным завтраком)))