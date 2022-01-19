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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
19 января 2022 23:40
Метки: история   ретро   фото   
700
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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14k
seller-k 2 часа назад
Не обманывай народ
№12 это конец 60-х. Люстра, мебель, телевизор, популярный шиньон у тётеньки.
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286
Александр 5 часов назад
Когда продали свои гаражи .
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13k
Паша Эмильевич 7 часов назад
У нас в Минске в 80-е тоже такой аттракцион был в парке Горького.
Я долго в очереди стоял и мой дед взял мне два билета.
Первый полет прошёл нормально.
А вот во время второго пришлось оросить окрестности и соседей бабушкиным завтраком)))
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