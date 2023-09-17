FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7653 поста • 1032 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Госдуме задумались над запретом для трудовых мигрантов перевозить семьи в Россию

В Госдуме задумались над запретом для трудовых мигрантов перевозить семьи в Россию

Автор:
17 сентября 2023 09:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Матвеев   мигранты   пособия   семьи   соц выплаты   
1522
2

Интересно, смогут ли воплотить в жизнь?

С весьма интересным предложением выступил депутат Госдумы Михаил Матвеев. Он считает, что в недалеком будущем мы столкнемся с глобальной проблемой. Уже сейчас иностранные специалисты, привозящие с собой жен, детей и многочисленных родственников становятся серьезной обузой для россиян-налогоплательщиков, ведь чаще всего семья мигранта не работает, но активно пользуется соцобеспечением.


«Лица, которые приезжают в Россию для осуществления трудовой деятельности, получающие патент, не должны получать право привозить свою семью, жен, детей, родителей. На одни работающие руки мы получаем пять-семь неработающих, но которые нуждаются в расходах российского государства на социальное обеспечение — бесплатные школы, детские сады, медицинское обслуживание» - сказал Матвеев.


Вот только как это предложение реализовать в жизнь, пока не понятно, часть общественников считает, что семьи мигрантов нужно больше интегрировать в социальную жизнь, предоставлять им работу и все будет хорошо. А вы с этим согласны? Пишите свое мнение в комментариях, друзья.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Госдума   Матвеев   мигранты   пособия   семьи   соц выплаты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Сид 2 часа назад
Налоги для мигранта увеличить на количество членов семьи. Сам перестанет их к нам привозить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
14k
Antique computer 3 минуты назад
начать нужно с того, чтобы выслать к херам всех вместе с семьями (за исключением высококвалифицированных). А уже потом приглашать только тех, кто нужен. Хотят семьи - только через экзамен по русскому языку всех членов семьи плюс экзамен на знание законов РФ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
олег 8 минут назад
это предвыборный фоновый шум.он будет нарастать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
438
Jay Freeman 9 минут назад
Если тут речь только об экономической составляющей, то неплохо бы сначала посчитать баланс что они тратят и получают. Они ведь не только в бесплатную школу ходят, но и в магазины, тратятся на транспорт и прочие блага цивилизации.
Таким образом бОльшая часть заработанных мигрантом денег остаётся в России, а иначе бы он их переслал на Родину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Wadim 10 минут назад
Ох тыж, бля, вовремя-то) когда везде уже этих высерков миллионы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сол Гудман 16 минут назад
Лет 10-15 назад нужно было об этом думать, сейчас у них почти у всех гражданство есть и они пользуются всеми благами от государства, плодятся как кошки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
sioma08 18 минут назад
Не поздно ли задумались?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Уретра Брежнева 22 минуты назад
Задумались они ....
Бородатые личинки уже в каждом дворе толпами ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Igor Grishaev 22 минуты назад
Давно пора. Хорошо, что Дума наконец-то начала думать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
portroy 24 минуты назад
Я думаю не успеют. Рубль еще раз припадет, и мигранты сами уедут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Войнов 24 минуты назад
часть общественников считает, что семьи мигрантов нужно больше интегрировать в социальную жизнь, предоставлять им работу и все будет хорошо.
========
Эти общественники такие же дебилы, как и во Франции, которые довели страну до цугундера. Почему-то наши общественники и детупаты думают, что у нас все будет не так - мигранты будут ассимилироваться и работать. Но опыт ВСЕХ стран, принимающих мигрантов, показывает, что они не ассимилируются и не работают, а живут анклавами и тащат к нам беззаконие и вседозволенность из своих недостран.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
129
Кристофер Роббин Полчаса назад
нужно само понятие "трудовой мигрант" переосмыслить и в принципе разрешать работу только высококвалифицированным иностранным специалистам, пусть хоть всей семьей сюда переезжают - не проблема, если есть высшее образование опыт и приглашение на работу. Но из стран СНГ в поисках лучшей доли приезжает необразованнвй сброд, я сразу оговорюсь, что ни чего не имею против таджиков, узбеков, кыргызов и т.д. - это очень дружные, добрые и вполне образованные люди, просто мигрируют к нам не самые лучшие представители этих народов, это как если бы наши гопы массово поехали к ним, они бы тоже о нас имели такое же мнение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Вадим Курбатов 48 минут назад
Наконец то здравый предложения начали появляться! Жаль, что мимо пролетят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тимур 53 минуты назад
Если не плодилсь, как кролики... А то идет с покрытой головой по ТЦ рядом вывод и 3-х детей и ещё коляску толкает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
banzai7 54 минуты назад
Семьи мигрантов нужно больше интегрировать в социальную жизнь, предоставлять им работу и все будет хорошо. ================================
Семьи мигрантов не хотят интегрироваться, они собираются в анклавы и диаспоры. Далее конфликтуют с коренным населением. Ну не работает здесь идея ассимиляции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−17
Петров Час назад
Ой, это как стремление пересадить чиновников на Российский автопром - бесполезный популизм.
Объясню на пальцах почему этого не будет:
1) Россия вкладывает большие деньги в то чтобы мигрант ехал, строятся как образовательные учреждения в станах, так и функционируют они за счет Российского налогоплательщика.
2) Без миграции и постоянного получения паспортов мигрантами будет виден масштаб эффективного путинского правления, и будут видны цифры как по факту вымирает Россия.
Так как желание среднеазиатского мигранта ехать в РФ подупало, а ниоткуда больше ехать они не хотят благодаря царю. Скорее придется ждать новой амнистии или упрощения очередного для получения гражданства Российского. Так как очередной попил на трассе СБП - Владивосток, требует среднеазиатских рук.
P.S. Российское гражданство на самом деле сейчас одно из самых легких в получении в мире.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pill Час назад
Светлая мысль посетила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Икра ежа Час назад
Не в Госдуме задумались, а один депутат. Не прокатит, там не об этом думают. Очень полезная контора, спят и видят, какие законы принять для улучшения жизни. Причём фабрика законов работает круглогодично, с большим перерывом на каникулы, как в школе, что не может не вызвать восхищения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
poбт Час назад
"как это предложение реализовать в жизнь, пока не понятно"
а ху*ли тут непонятного?
въезд беременным и лицам до 21г запретить
въезд только по трудовому патенту
не устроился ОФИЦИАЛЬНО в течении недели - давай до свидания
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
..: Атеист :.. Час назад
Здравая идея. А семьи которые уже приехали - отправить обратно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126k
БрОдЯгА 2 часа назад
Давно пора
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 6 комментариев
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87297



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Я сегодня лично своему крёстному вот эту тварь отправлю!": автохамка в Краснодаре припарковалась на пешеходном переходе и стала угрожать
"Я сегодня лично своему крёстному вот эту тварь отправлю!": автохамка в Краснодаре...
25 жутких снимков, которые вызывают противоречивые чувства
25 жутких снимков, которые вызывают противоречивые чувства
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Кулачные бойцы на Москва-реке в СССР
Кулачные бойцы на Москва-реке в СССР
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошо реагирует со сметанием

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#подборка#животные#люди#Прикол#сарказм#Автовсячина#машина#Санкт-Петербург#фотография
#фото#интересно#СССР#факты#автомобили#автомир#Москва#Мемы#соцсети#Рецепт
#Юмор#история#кино#Россия#позитив#Подмосковье#фильм#новости#улыбнуло#Госдума
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор «Ездят на Porsche и Ferrari»: немцы возмутились тратами Германии на содержание украинцев «Ездят на Porsche и Ferrari»: немцы возмутились тратами Германии на содержание украинцев «Можно и башню Кремля продать»: подмосковную дачу Сталина решили «реализовать» с аукциона «Можно и башню Кремля продать»: подмосковную дачу Сталина решили «реализовать» с аукциона В Госдуме ускорят подготовку законопроекта об ответственности для «серийных доносчиков» В Госдуме ускорят подготовку законопроекта об ответственности для «серийных доносчиков» Мигранты приезжают в Россию и живут на пособия Мигранты приезжают в Россию и живут на пособия В Госдуме задумались о защите мужчин от домашнего насилия В Госдуме задумались о защите мужчин от домашнего насилия

На что жалуетесь?

Вернуться