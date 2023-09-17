В Госдуме задумались над запретом для трудовых мигрантов перевозить семьи в Россию

Интересно, смогут ли воплотить в жизнь?
С весьма интересным предложением выступил депутат Госдумы Михаил Матвеев. Он считает, что в недалеком будущем мы столкнемся с глобальной проблемой. Уже сейчас иностранные специалисты, привозящие с собой жен, детей и многочисленных родственников становятся серьезной обузой для россиян-налогоплательщиков, ведь чаще всего семья мигранта не работает, но активно пользуется соцобеспечением.
«Лица, которые приезжают в Россию для осуществления трудовой деятельности, получающие патент, не должны получать право привозить свою семью, жен, детей, родителей. На одни работающие руки мы получаем пять-семь неработающих, но которые нуждаются в расходах российского государства на социальное обеспечение — бесплатные школы, детские сады, медицинское обслуживание» - сказал Матвеев.
Вот только как это предложение реализовать в жизнь, пока не понятно, часть общественников считает, что семьи мигрантов нужно больше интегрировать в социальную жизнь, предоставлять им работу и все будет хорошо. А вы с этим согласны? Пишите свое мнение в комментариях, друзья.
Источник:
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Таким образом бОльшая часть заработанных мигрантом денег остаётся в России, а иначе бы он их переслал на Родину.
Бородатые личинки уже в каждом дворе толпами ...
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Эти общественники такие же дебилы, как и во Франции, которые довели страну до цугундера. Почему-то наши общественники и детупаты думают, что у нас все будет не так - мигранты будут ассимилироваться и работать. Но опыт ВСЕХ стран, принимающих мигрантов, показывает, что они не ассимилируются и не работают, а живут анклавами и тащат к нам беззаконие и вседозволенность из своих недостран.
Семьи мигрантов не хотят интегрироваться, они собираются в анклавы и диаспоры. Далее конфликтуют с коренным населением. Ну не работает здесь идея ассимиляции.
Объясню на пальцах почему этого не будет:
1) Россия вкладывает большие деньги в то чтобы мигрант ехал, строятся как образовательные учреждения в станах, так и функционируют они за счет Российского налогоплательщика.
2) Без миграции и постоянного получения паспортов мигрантами будет виден масштаб эффективного путинского правления, и будут видны цифры как по факту вымирает Россия.
Так как желание среднеазиатского мигранта ехать в РФ подупало, а ниоткуда больше ехать они не хотят благодаря царю. Скорее придется ждать новой амнистии или упрощения очередного для получения гражданства Российского. Так как очередной попил на трассе СБП - Владивосток, требует среднеазиатских рук.
P.S. Российское гражданство на самом деле сейчас одно из самых легких в получении в мире.
а ху*ли тут непонятного?
въезд беременным и лицам до 21г запретить
въезд только по трудовому патенту
не устроился ОФИЦИАЛЬНО в течении недели - давай до свидания