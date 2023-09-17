В Госдуме задумались над запретом для трудовых мигрантов перевозить семьи в Россию

«Лица, которые приезжают в Россию для осуществления трудовой деятельности, получающие патент, не должны получать право привозить свою семью, жен, детей, родителей. На одни работающие руки мы получаем пять-семь неработающих, но которые нуждаются в расходах российского государства на социальное обеспечение — бесплатные школы, детские сады, медицинское обслуживание» - сказал Матвеев.

Вот только как это предложение реализовать в жизнь, пока не понятно, часть общественников считает, что семьи мигрантов нужно больше интегрировать в социальную жизнь, предоставлять им работу и все будет хорошо. А вы с этим согласны? Пишите свое мнение в комментариях, друзья.





