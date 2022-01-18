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Люди и лица

Люди и лица (40 фото)

Автор:
18 января 2022 23:41
Метки: лица   люди   ретро   фото   
1268
40
Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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Метки: лица   люди   ретро   фото   
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5  комментариев
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14k
Ser 7 часов назад
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Mamin Sibiriak 6 часов назад
"Mamie Van Doren" не "Мать Ван Дорена".
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31k
Растрелли В.В. 7 часов назад
Отбор фотографий - пять баллов
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9k
Sasa 7 часов назад
Кэрол Кливленд что-то очень похожа на Аллу Пугачеву! Не кажется? )))
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