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18 января 2022 23:41
Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
2.
Даниэль Дарьё - французская актриса и певица (1917 - 2017)
4.
Иман и Дэвид Боуи - Неделя моды 1991 год
7.
Певица Ализе, начало 2000-х
8.
Пирс Броснан. Баку, 1997 г. А фильм получился так себе
10.
Жаклин Биссет, 1970-е годы
11.
Даниэль Даррье в объективе Жака-Анри Лартига, Эден Рок, август 1941 года
12.
«Я вышла на Пикадилли...» Лондон, 1969 год
13.
Сестра милосердия из женской организации «Американский моторизованный Красный Крест». Первая мировая. 1917 г. Вашингтон. США
14.
Проза супружеской жизни. Телевизор, наверное, смотрят
16.
Заслуженная артистка РСФСР Любовь Орлова и кинорежиссер, Заслуженный деятель искусств РСФСР Григорий Александров. 10.03.1938 год
17.
Мать Ван Дорена, 1956 год
18.
Сильвия Кристель, 1973 год
19.
С утра по кофейку вместе с Анитой Экберг
20.
Никитский ботанический сад СССР Крым 1978 год
21.
Харт, Сьюзан в пижамной вечеринке 1964 год
22.
Анна Владленовна Самохина. 14.01.22 ей могло бы исполниться пятьдесят девять лет...
23.
Уличные акробаты в Нью-Йорке, 1931 год
25.
Бpитaнcкиe мoдeли пpoбуют coвeтcкoe мopoжeнoe в Мocквe, 1956 гoд
28.
«Моя картошка», 1929 год. (Автор фото: Харагос Золтан)
29.
Софико Чиаурели (1937 - 2008)
30.
Если бы вы жили в 60-е годы, что бы выбрали: "Волгу" или девушку?
32.
Прогулка по Лондону. Первые пробы мини. 60-е годы
33.
Теннисная мода, 1978 год
34.
Капитаны команд-противников, Норм Прован и Артур Саммонс, обнимаются после австралийского финала по регби, 1963 год
35.
Гангстер Аль Капоне (посередине) со своими коллегами в Гаване. 1930 год
36.
Шаде со своим домашним питомцем. Лондон, 1985 год
37.
Кайли Миноуг и ее знаменитые золотистые шортики в клипе Spinning Around, 1999 год
40.
Пока сушится бельё...
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