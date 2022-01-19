Этот тест посвящён очаровательным актрисам в фантастических фильмах 80-х и 90-х годов. Если вы смотрели один из фильмов хотя бы раз, то с лёгкостью пройдёте тест.

Угадайте старый фантастический фильм по героине второго плана 0