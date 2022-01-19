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Угадайте старый фантастический фильм по героине второго плана

Угадайте старый фантастический фильм по героине второго плана

Автор:
19 января 2022 09:13
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кино кинотесты   тест   тесты по фильмам восьмидесятых   тесты по фильмам девяностых   
1505
1
Этот тест посвящён очаровательным актрисам в фантастических фильмах 80-х и 90-х годов. Если вы смотрели один из фильмов хотя бы раз, то с лёгкостью пройдёте тест.
Кадр из какого фильма?
1/8Кадр из какого фильма?
Кадр из какого фильма?
2/8Кадр из какого фильма?
Кадр из какого фильма?
3/8Кадр из какого фильма?
Кадр из какого фильма?
4/8Кадр из какого фильма?
Кадр из какого фильма?
5/8Кадр из какого фильма?
Кадр из какого фильма?
6/8Кадр из какого фильма?
Кадр из какого фильма?
7/8Кадр из какого фильма?
Кадр из какого фильма?
8/8Кадр из какого фильма?

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Метки: Тесты   кино кинотесты   тест   тесты по фильмам восьмидесятых   тесты по фильмам девяностых   
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30k
Антон 50 минут назад
Было не сложно.
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8k
Ном-Номыч 24 секунды назад
Слишком легко
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12k
Majul 14 минут назад
Из 8 вопросов ответили верно на 8. Похоже, вы настоящий кинофанат. Станете ли пересматривать старые фильмы?

Старые, добрые фильмы. Было совсем не сложно.
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6k
AIRON_FIRST 19 минут назад
Изи 8\8
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26k
Vazari 22 минуты назад
8 из 8 без сомнений....но, "Люди в черном" уже старый фильм?? Я же на премьеру ходил совсем недавно!
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6k
hairov Полчаса назад
Последний кадр совсем темный, ничего не видно.
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14k
alexis Полчаса назад
Как старые?
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