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Недовольный пассажир такси в Нижнем Тагиле попытался разбить лобовое стекло на ходу

Недовольный пассажир такси в Нижнем Тагиле попытался разбить лобовое стекло на ходу (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 07:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Нижний Тагил   авто   видео   интересное   конфликт   такси   фото   
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В Нижнем Тагиле местные жители сняли на видео конфликт, который больше похож на кадры из боевика. Мужчина ехал на капоте автомобиля и пытался руками разбить лобовое стекло. Полицейские рассказали, что именно заставило пассажира так себя повести.

На улице Юности в Нижнем Тагиле мужчина ехал на капоте движущегося Hyundai Accent и разбивал ему рукой лобовое стекло. Девушка, снявшая видео, заявила, что это два брата.

— Это два брата, это два брата. Он что делает?! Рома, это два брата! Он ему всё стекло разбил, — эмоционально реагирует девушка.

Как выяснилось позже, это не братья, а водитель такси и пассажир. Два пьяных мужчины вызвали такси, но водитель отказался их везти.

"Когда он попытался уехать, один из мужчин запрыгнул к нему на капот и начал бить по лобовому стеклу. Проехав несколько метров, водитель остановился", — сообщили в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Позднее в автоинспекцию города пришел 34-летний мужчина, который заявил, что на него был совершен наезд. Сам отчаянный каскадер травм не получил.


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Метки: Нижний Тагил   авто   видео   интересное   конфликт   такси   фото   
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3  комментария
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Димыч 2 часа назад
Сочувствую водителю. Сам когда-то работал в такси и знаю, что такое - бухие пассажиры. Обычно я отказывался от заказа сразу, если видел, что пассажир не в адеквате, сообщал диспетчеру. Поскольку , ущерб и нервотрёпка, причиненные таким персонажем, несовместимы со стоимостью поездки.
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Жид Полчаса назад
Почему олигофрена не привлекли за попытку угона, разбойное нападение и порчу чужого имущества
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Миша 43 минуты назад
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