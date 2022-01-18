Недовольный пассажир такси в Нижнем Тагиле попытался разбить лобовое стекло на ходу

Как выяснилось позже, это не братья, а водитель такси и пассажир. Два пьяных мужчины вызвали такси, но водитель отказался их везти.

"Когда он попытался уехать, один из мужчин запрыгнул к нему на капот и начал бить по лобовому стеклу. Проехав несколько метров, водитель остановился", — сообщили в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Позднее в автоинспекцию города пришел 34-летний мужчина, который заявил, что на него был совершен наезд. Сам отчаянный каскадер травм не получил.