Недовольный пассажир такси в Нижнем Тагиле попытался разбить лобовое стекло на ходу

В Нижнем Тагиле местные жители сняли на видео конфликт, который больше похож на кадры из боевика. Мужчина ехал на капоте автомобиля и пытался руками разбить лобовое стекло. Полицейские рассказали, что именно заставило пассажира так себя повести.
На улице Юности в Нижнем Тагиле мужчина ехал на капоте движущегося Hyundai Accent и разбивал ему рукой лобовое стекло. Девушка, снявшая видео, заявила, что это два брата.
— Это два брата, это два брата. Он что делает?! Рома, это два брата! Он ему всё стекло разбил, — эмоционально реагирует девушка.
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Как выяснилось позже, это не братья, а водитель такси и пассажир. Два пьяных мужчины вызвали такси, но водитель отказался их везти.
"Когда он попытался уехать, один из мужчин запрыгнул к нему на капот и начал бить по лобовому стеклу. Проехав несколько метров, водитель остановился", — сообщили в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
Позднее в автоинспекцию города пришел 34-летний мужчина, который заявил, что на него был совершен наезд. Сам отчаянный каскадер травм не получил.
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