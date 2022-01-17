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Интересные ретро фотографии с описанием

Интересные ретро фотографии с описанием (41 фото)

Автор:
17 января 2022 17:27
Метки: Разное   история   люди   фото   
1610
41
Люди и эпохи, хорошо что было придумано фото!!!
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Разное   история   люди   фото   
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10  комментариев
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60k
Андрей 2 часа назад
Восьмиклассники выглядят старше, чем большинство современных 30-летних.
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2k
Frank Borman 59 минут назад
41. Миру - мир, а Маше - пломбир!

27. «Лестница смерти»: заключенных заставляют нести гранитную глыбу весом до 50 кг по 186 ступеням на вершину карьера в концентрационном лагере Маутхаузен. Начало 1940-х.

Цивилизованная Европа, середина 20го века. Это для тех, кто думает, что только мусульманские страны могут откатится в Средневековье, типа Ирана или Афганистана. Если бы 3й Рейх победил во ВМВ, то Европа откатилась бы даже не в Средние века, а еще дальше, в эпоху Древнего Рима. Была бы раса господ и миллионы рабов, работающих на немцев.
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20k
Davy Jones 3 часа назад
Моника, всегда Моника, нереально красивая женщина
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3k
sedoisever 3 часа назад
Баночки из под кофе не на кухне хранили, а в кладовке под гвоздики и шурупы.
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13k
ss 3 часа назад
У как толерантно. "Школьники протестуют". А почему не написано против чего?...




Надпись на плакате: "Мы хотим белую школу". Добрые самаритяне голосуют против отмены сегрегации чёрных и цветных.
А это вторая половина 20-го века. В СССР, между прочим, в этом году Гагарин в космос полетел...
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284
Criminal Element 3 часа назад
за Никулина плюс ! душевное фото
и да, стол с черной икойкой в тему ! несколько лет назад в астрахани ее можно было купить за 27к - что сейчас твоится с ценами непонятно . то что казахи вычистили себе притоки к каспию и весь осетр идет к ним ......
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6k
Думай о хорошем! 3 часа назад
тогда Юнона была на Краснопутиловской, у переезда
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9k
Sasa 4 часа назад
Борис Джонсон, по-моему, как был придурковатым с его фирменной прической, так и остался! Или это его власть так изменила? ))))
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Кaleidoscope
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