Интересные ретро фотографии с описанием

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Люди и эпохи, хорошо что было придумано фото!!!
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5.
Православный священник напутствует бойцов партизанского соединения. Ленинградская область. Зима 1941-1942 гг.
6.
Губная помада в манипуляторе, разработанного для работы с ядерными материалами для Манхэттенского проекта в Ок-Ридже, штат Теннесси, 1954 год.
12.
Туполя и Маленькие Тушки на родине Ленина, 1980-е
Ульяновск. Ордена Ленина Центр совместного обучения лётного, технического и диспетчерского персонала ГА стран-членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).
19.
Эксперименты по созданию термоядерного реактора для производства энергии. В оригинале: Scyllac Toroidal Theta-Pinch Fusion Experiment, 1974
21.
Подводник ВМС Бразилии, вооруженный винтовкой FN49, охраняет своих коллег от акул, январь 1985 года.
26.
Панорамный снимок с дирижабля Сан-Франциско, стертого с лица земли землетрясением и последующим общегородским пожаром, 1906 год.
27.
«Лестница смерти»: заключенных заставляют нести гранитную глыбу весом до 50 кг по 186 ступеням на вершину карьера в концентрационном лагере Маутхаузен. Начало 1940-х.
28.
Деревянная модель памятника Александру III. Знаменская площадь у Николаевского вокзала, Санкт-Петербург. 1899 г.
29.
Работницы свердловской табачной фабрики упаковывают папиросы «За Родину».
Фабрика появилась в 1942 году, в Свердловск было эвакуировано оборудование предприятия из оккупированного Кременчуга (Украина).
30.
Последний приезд Анны Герман на родную землю. Май 1979, Узбекистан, Самарканд. ( Она там родилась).
34.
Кофе и кофейные напитки времен СССР.
В СССР кофе был также, как и многие продукты и напитки не «предметом первой необходимости», а дефицитом. Он продавался в зернах на развес: два сорта - Арабика и Робуста, также был приличный ассортимент растворимого, но все это не каждый день и не в каждом магазине, а скорее банка растворимого кофе в «заказе на праздник».
*
А потом долго хранили пустые баночки на кухне.
В СССР кофе был также, как и многие продукты и напитки не «предметом первой необходимости», а дефицитом. Он продавался в зернах на развес: два сорта - Арабика и Робуста, также был приличный ассортимент растворимого, но все это не каждый день и не в каждом магазине, а скорее банка растворимого кофе в «заказе на праздник».
*
А потом долго хранили пустые баночки на кухне.
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27. «Лестница смерти»: заключенных заставляют нести гранитную глыбу весом до 50 кг по 186 ступеням на вершину карьера в концентрационном лагере Маутхаузен. Начало 1940-х.
Цивилизованная Европа, середина 20го века. Это для тех, кто думает, что только мусульманские страны могут откатится в Средневековье, типа Ирана или Афганистана. Если бы 3й Рейх победил во ВМВ, то Европа откатилась бы даже не в Средние века, а еще дальше, в эпоху Древнего Рима. Была бы раса господ и миллионы рабов, работающих на немцев.
Надпись на плакате: "Мы хотим белую школу". Добрые самаритяне голосуют против отмены сегрегации чёрных и цветных.
А это вторая половина 20-го века. В СССР, между прочим, в этом году Гагарин в космос полетел...
А вот вы верите, что реально, искренне, не на пустых ничего не значащих словах, а в сердце они изменили свои взгляды впитанные с молоком матерей? Я нет. Так, что со всеми этими БЛМ страну могут еще ждать сюрпризы. Ведь часть из них передали эти взгляды и своим детям и внукам.
и да, стол с черной икойкой в тему ! несколько лет назад в астрахани ее можно было купить за 27к - что сейчас твоится с ценами непонятно . то что казахи вычистили себе притоки к каспию и весь осетр идет к ним ......