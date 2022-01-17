Интересные ретро фотографии с описанием

34.

Кофе и кофейные напитки времен СССР.



В СССР кофе был также, как и многие продукты и напитки не «предметом первой необходимости», а дефицитом. Он продавался в зернах на развес: два сорта - Арабика и Робуста, также был приличный ассортимент растворимого, но все это не каждый день и не в каждом магазине, а скорее банка растворимого кофе в «заказе на праздник».

*

А потом долго хранили пустые баночки на кухне.