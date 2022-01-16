FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Традиции и жизнь народов мира 45 постов • 1 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Традиции и жизнь народов мира 
Солянка или селянка: никакой разницы

Солянка или селянка: никакой разницы (7 фото)

Автор:
16 января 2022 19:52
Сообщество : Традиции и жизнь народов мира
Метки: еда   истории   страны   традиции   
533
7
Солянка – одно из наших блюд с самой запутанной историей. Суп это или «второе» с тушеной капустой? Солянка или селянка, - как правильно? И вообще, когда вся эта радость появилась в России? Разбираемся.
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Традиции и жизнь народов мира"
Метки: еда   истории   страны   традиции   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
52k
doker Час назад
Эх, по другому я селянку представлял.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RelaniumZ 21 минуту назад
Исторческие изыскания конечно интересны, автору благодарность, но мы должны и понимать, что кухня не стоит на месте и развивается. Рецепт и ингридиенты салата от повара Люсьена Оливье в ресторане Эрмитаж позапрошлого века, практически полностью отличается от любимого уже много десятилетий и ставшего нарицательным салата "Оливье" или как за границей его называют и тоже любят "Русского салата".
Когда зарождалось понятие Борща, его составляющие были тоже мало похожи на современные, остались только мясной бульён и красный буряк/свекла из первоначального.
Отступление: всётаки родина борща имено уговосточные земли Руси, красную свеклу не культиривроали особо в центральной и восточной части Руси.
Но это же не плохо, а наоборот хорошо!
Солянка, на сегодня это по сути тот же борщь, только с меньшим добавлением капусты, и вместо красной свеклы больше томатов добавляется. Лучше лук с томатами протомить в сотейнике подольше и только потом добавить в бульён. Самые главные отличия это добавление даже не стакана рассола, оливок/каперсов и копченостей, а грибов и солёных жаренных огурцов.
Сделаете солянку на бульёне из куриных пупков, я буду спать спокойно (как говорил Лазерсон), не найдётся копчёностей - тоже не большая беда. Главное что бы были правильные огурцы, грибы, оливки и очень много томата, протушенного с луком (не меньше 40мин). Остальные ингридиенты добавляйте смело и ничего не бойтесь - это не только очень вкусное, но и достаточно простое блюдо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Izrin Maria 2 часа назад
Всё гораздо проще.
Соль, в года старинные, была продукт дорогой. ( Вспомните соляные бунты.) Разбрасываться ею - не след.
Если засолили что с осени, то не только сам продукт, но и рассол использовали до последней капли.
Соли, кстати, раньше клали меньше - дорогая.
Блюда, составляющие славу местной кулинарии, в любой! стране народная кухня - еда вечно полуголодных крестьян, рыбаков, матросов.
А супчик с капустой квашеной, приправленный её же кислым рассолом, с добавкой "чего есть, то и будем есть" ели с чёрствым хлебом. Если был ещё. Хлёбово горячее, и хлеб размочить можно.
А уж для барина готовли - с мясцом, с маслинами и каперсами. И рассол - туда. Не выливать же!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает «Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает 17 моментов обыкновенного счастья: или каким должен быть настоящий сервис и забота о клиентах 17 моментов обыкновенного счастья: или каким должен быть настоящий сервис и забота о клиентах 13 интересных фактов из разных стран, которые остальному миру покажутся странными 13 интересных фактов из разных стран, которые остальному миру покажутся странными Человек из несуществующей страны Человек из несуществующей страны Еда: то чувство, когда твой заказ восприняли слишком буквально Еда: то чувство, когда твой заказ восприняли слишком буквально Что ели и пили древние римляне? Что ели и пили древние римляне?
Кaleidoscope
Без права на хамство!
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

297994



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
32
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Жена экс-футболиста "Рубина" устроила гонки на трассе в Киеве и погибла
0
221
Жена экс-футболиста "Рубина" устроила гонки на трассе в Киеве и погибла
Набирающие популярность в сообществах
Этот день 15 января в истории планеты
1
3
Этот день 15 января в истории планеты
Художник помещает персонажей классических полотен в современную реальность
1
13
Художник помещает персонажей классических полотен в современную реальность
Погоняем на дронах?
Погоняем на дронах?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Помогите Валере найти себя
0
2

Лучшие демотиваторы
Соблазн
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#в мире#подборка#кино#Ynews#смешные#традиции#Разное
#Юмор#факты#картинки#Приколы#еда#новости#Великобритания#страны#алкоголь#прикол
#люди#СССР#история#сатира#забавно#прикольные#настроение#США#познавательно#Девушка

На что жалуетесь?

Вернуться