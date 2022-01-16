Техническое чудо в СССР 1960-х годов. На что был способен робот-секретарь



Началось все с того, что у Бориса Гришина тяжело заболела мать. Мужчина из-за своей работы не мог находиться все время рядом, между тем больному человеку требовался постоянный уход и возможность вызывать скорую помощь. Тогда преподаватель черчения, не будучи даже инженером, поставил перед собой амбициозную цель, создать электромеханического помощника.

Надо сказать, что на дворе стояло начало 60-х годов и, хотя СССР вывел человека в космос, для многих (особенно в сельской местности) ламповый телевизор казался истинным чудом, да и катушечный сундукоподобный магнитофон имелся в редких советских семьях. А микросхемы в СССР в то время только начинали разрабатываться.



И все же нет преград стремлениям советского человека. Чертежи будущего автоматического секретаря были готовы в 1962 году. Спустя 3 года робот уже был собран и мог эксплуатироваться, правда ноги с приводом на электромоторах были сделаны позже, так что первоначально он самостоятельно передвигаться не мог.



Но когда автоматический радиоэлектронный секретарь обрел подвижность, его возможности стали поражать воображение. Сам Арсик имел вполне предсказуемую человекоподобную форму, хотя ныне такой внешний вид является совершенно необязательным.