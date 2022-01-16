Техническое чудо в СССР 1960-х годов. На что был способен робот-секретарь

В 1966 году преподаватель черчения в Калужском техникуме железнодорожного транспорта Борис Гришин представил миру своего автоматического радиоэлектронного секретаря (АРС или Арсик).
Началось все с того, что у Бориса Гришина тяжело заболела мать. Мужчина из-за своей работы не мог находиться все время рядом, между тем больному человеку требовался постоянный уход и возможность вызывать скорую помощь. Тогда преподаватель черчения, не будучи даже инженером, поставил перед собой амбициозную цель, создать электромеханического помощника.
Надо сказать, что на дворе стояло начало 60-х годов и, хотя СССР вывел человека в космос, для многих (особенно в сельской местности) ламповый телевизор казался истинным чудом, да и катушечный сундукоподобный магнитофон имелся в редких советских семьях. А микросхемы в СССР в то время только начинали разрабатываться.
И все же нет преград стремлениям советского человека. Чертежи будущего автоматического секретаря были готовы в 1962 году. Спустя 3 года робот уже был собран и мог эксплуатироваться, правда ноги с приводом на электромоторах были сделаны позже, так что первоначально он самостоятельно передвигаться не мог.
Но когда автоматический радиоэлектронный секретарь обрел подвижность, его возможности стали поражать воображение. Сам Арсик имел вполне предсказуемую человекоподобную форму, хотя ныне такой внешний вид является совершенно необязательным.
Учитывая полное отсутствие микросхем, становится понятно, что изначально аппарат должен был быть весьма массивным. Изобретатель прекрасно это осознавал, поэтому корпус был сделан из алюминия, но все равно масса АРС составляла примерно центнер.
Несмотря на массивность, робот собирался и разбирался за 5-7 минут любым человеком, даже не имеющим специальных технических знаний, поскольку был составлен из отдельных блоков, имеющих разъемные соединения.
Для записи сообщений и общения с людьми АРС использовал сразу 2 магнитофона. Стандартный бобинный 6 мм магнитофон записывал входящие телефонные звонки, а магнитофон с 18 мм лентой и специально разработанным лентопротяжным механизмом воспроизводил речь самого Арсика.
Для движений робота применялось 13 различных электромоторов, самые сложные функции выполняла рука, она умела взять бутылку, налить дозировано содержимое в бокал и подать его гостю. Ее устройство и было самым сложным.
На туловище справа был специальный столик для телефона, сам аппарат имел оригинальную конструкцию, позволявшую роботу набирать желаемый номер из числа наиболее нужных. С левой стороны корпуса был оборудован выдвигающийся столик, на который ставились бутылки, бокалы и кружки.
Список умений робота АРС поражает даже сейчас, а уж в 1966 году это и вовсе было на грани фантастики:
Робот мог разбудить хозяина в указанное им время, включить владельцу записанную ранее утреннюю гимнастику, напомнить о важнейших делах на протяжении предстоящего дня.
После ухода владельца на работу АРС был обязан принимать входящие звонки на телефоне отвечать на них и записывать важные сообщения от абонента. Всего количество записанных роликов могло достигать 30 с длительностью каждого до 2 минут.
Если владелец отлучался из квартиры на короткое время, то автоматический секретарь просил звонившего "повисеть" на телефоне или сообщал время, когда хозяин вернется и можно будет совершить повторный звонок.
Робот приносил телефон хозяину если раздавался звонок, или если хозяин сам выражал желание сделать телефонный звонок. В случае, если вызываемый абонент был занят, то, по желанию человека, АРС начинал процесс автодозвона, повторяя вызов каждые 3 минуты. При удачном дозвоне трубка передавалась хозяину.
Робот мог самостоятельно набирать нужный номер на диске телефона, чтобы передать нужному абоненту записанные сведения в указанное время, а также мог связаться с аварийными службами, если срабатывал соответствующий датчик.
Арсик мог включить в указанное владельцем время телевизор, радиоприемник или магнитофон. А также записать на магнитофон в указанное время теле- и радиопередачи и трансляцию из распространенной в СССР радиотрансляционной сети.
АРС умел включать и выключать освещение в указанное время или по команде, а также открывать/закрывать краны радиаторов, чтобы с помощью специальных датчиков регулировать температуру в помещении.
Автосекретарь умел открывать дверь реагируя на стук или звонок. Он пропускал гостей если хозяин был дома, или сообщал во сколько тот вернется.
Гостей робот приветствовал поднятой рукой и словами заранее записанными и на магнитофонную пленку. Также он включал посетителям бытовую технику, разливал напитки по бокалам и подавал на специальном столике.
В 1966 году журнал "Техника-Молодежи" объявил конкурс на создание роботов. АРС не смог одержать победу, и главный приз (мотоцикл) отправился в Калининград. Но творение Бориса Николаевича Гришина взяло специальный приз за самую сложную конструкцию. Роботу были не только посвящены статьи в периодических изданиях, в их числе были и изданные за границей, но Арсик стал героем еще фильмов.
Скончался советский изобретатель Борис Гришин в 91 год в 2015, был похоронен в Калуге. Робота АРС родственники покойного передали местному музею истории космонавтики.
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