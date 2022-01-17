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Тест для настоящих модников

Тест для настоящих модников

Автор:
17 января 2022 09:37
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   интересное   мода   модные тесты   стиль   тест   
831
1
В этом тесте будут лифчики, купальники, немного истории, чуть-чуть модных ботов и кое-что ещё. Сможете пройти тест без ошибок?
Как называется женская обувь на высокой подошве?
1/8Как называется женская обувь на высокой подошве?

mywishboard.com

Как называют туфли без шнурков?
2/8Как называют туфли без шнурков?

upload.wikimedia.org

Как называется специальный металлический или пластиковый наконечник шнурка?
3/8Как называется специальный металлический или пластиковый наконечник шнурка?

upload.wikimedia.org

Как называется толстовка из мягкого хлопчатобумажного трикотажа или флиса с капюшоном, а также боковыми скрытыми карманами?
4/8Как называется толстовка из мягкого хлопчатобумажного трикотажа или флиса с капюшоном, а также боковыми скрытыми карманами?

mammothworkwear.com

Как называется лиф без бретелей?
5/8Как называется лиф без бретелей?

st14.styapokupayu.ru

Какой бюстгальтер визуально поднимает грудь?
6/8Какой бюстгальтер визуально поднимает грудь?

cdn.pixabay.com

Кто является изобретателем джинсов?
7/8Кто является изобретателем джинсов?

cdn.pixabay.com

Что такое кюлоты?
8/8Что такое кюлоты?

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Метки: Тесты   интересное   мода   модные тесты   стиль   тест   
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34k
Опаньки 52 минуты назад
в введении обещали лифчики, купальники...

я чувствую себя немного обманутым
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35k
Aleksandr 9 минут назад
8/8 но сомневаюсь, что этому стОит радоваться...лучше бы у меня другие тесты так хорошо получались...
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24k
Ashabad 19 минут назад
Где
??!!
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30k
Aleks Полчаса назад
1 из 8... как жить дальше, это провал. Слава богу петушни в моем окружение нет, стыдиться не перед кем.
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28k
Slonyash 38 минут назад
Вообще ничего не знал, и тут:

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48k
noName 58 минут назад
"Модный тест показал, что вы слегка не в тренде. Вас это беспокоит?"-мне собственно от этого как раз и ЗБС!
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