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Кошки на войне

Кошки на войне (31 фото)

Автор:
16 января 2022 16:01
Сообщество : Животные
Метки: кошки   лапки   мировая война   
407
31

Все знают о собаках на войне, но и без кошек дело не обошлось. Известно, что во время Первой мировой войны кошек держали в окопах для того, чтобы они заранее предупреждали о газовой атаке. А в годы Второй мировой их брали на борт подводных лодок как живые детекторы качества воздуха.

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Метки: кошки   лапки   мировая война   
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Albert GER 23 секунды назад
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