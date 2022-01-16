Кошки на войне

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Все знают о собаках на войне, но и без кошек дело не обошлось. Известно, что во время Первой мировой войны кошек держали в окопах для того, чтобы они заранее предупреждали о газовой атаке. А в годы Второй мировой их брали на борт подводных лодок как живые детекторы качества воздуха.
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Метки: кошки лапки мировая война
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