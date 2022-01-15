Саратов в акварелях Вячеслава Курсеева

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Вячеслав Анатольевич Курсеев. Будущий художник родился в 1965 году в Саратове в семье инженеров-строителей. Как и многие в Союзе он в детсве посещал детскую художественную школу. Тяга творчеству привела моложого художника в Саратовское Художественное Училище им. Боголюбова, которое окончил в 1988 году по специальности художник-оформитель. Начались трудовые будни, но хотелось продолжить обучение.

В 1990 году поступил в МВХПУ - бывшее Строгановское училище. Перестройка закончилась, безденежье, мечты.... Бросив учебу на первом курсе, он уехал в Прагу, а через год - в Стокгольм, прервав обучение в институте. Швеция - волшебная, красивая страна. А акварели художника - просто волшебство на бумаге. Настоящее, реальное волшебство... Посмотрите: