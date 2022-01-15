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Саратов в акварелях Вячеслава Курсеева

Саратов в акварелях Вячеслава Курсеева (24 фото)

Автор:
15 января 2022 22:26
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   красиво   художник   
182
24
Глядя на акварели этого художника, можно влюбиться в этот город заочно. Художник достаточно поездил и поработал, причем весьма успешно, по всему миру. Но тяга к Родине переборола все. И видно сразу, что это даже не тяга, а настоящая любовь. Любовь к уходящему образу провинциального Саратова.
И кажется это любовь взаимная, так открыться этому художнику можно только по-любви.
Приятного просмотра!
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Метки: живопись   искусство   картины   красиво   художник   
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 4 часа назад
>> Любовь к уходящему образу провинциального Саратова.
--
Да образ как то не так далеко и ушёл :-)
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7k
piton13 2 часа назад
Потрясающе ...
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514
Graboid 2 часа назад
MAGNIFIQUE .. бесподобно .. именно так всё выглядит в хорошем сне ...
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