Саратов в акварелях Вячеслава Курсеева

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Глядя на акварели этого художника, можно влюбиться в этот город заочно. Художник достаточно поездил и поработал, причем весьма успешно, по всему миру. Но тяга к Родине переборола все. И видно сразу, что это даже не тяга, а настоящая любовь. Любовь к уходящему образу провинциального Саратова.
И кажется это любовь взаимная, так открыться этому художнику можно только по-любви.
Приятного просмотра!
И кажется это любовь взаимная, так открыться этому художнику можно только по-любви.
Приятного просмотра!
1.
Вячеслав Анатольевич Курсеев. Будущий художник родился в 1965 году в Саратове в семье инженеров-строителей. Как и многие в Союзе он в детсве посещал детскую художественную школу. Тяга творчеству привела моложого художника в Саратовское Художественное Училище им. Боголюбова, которое окончил в 1988 году по специальности художник-оформитель. Начались трудовые будни, но хотелось продолжить обучение.
В 1990 году поступил в МВХПУ - бывшее Строгановское училище. Перестройка закончилась, безденежье, мечты.... Бросив учебу на первом курсе, он уехал в Прагу, а через год - в Стокгольм, прервав обучение в институте. Швеция - волшебная, красивая страна. А акварели художника - просто волшебство на бумаге. Настоящее, реальное волшебство... Посмотрите:
В 1990 году поступил в МВХПУ - бывшее Строгановское училище. Перестройка закончилась, безденежье, мечты.... Бросив учебу на первом курсе, он уехал в Прагу, а через год - в Стокгольм, прервав обучение в институте. Швеция - волшебная, красивая страна. А акварели художника - просто волшебство на бумаге. Настоящее, реальное волшебство... Посмотрите:
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5.
Здесь он достиг успеха, задержавшись на двенадцать лет.
Он много работал, сотрудничая с многими галереями. Были выставки, продажи картин. Некоторые из картин того периода были куплены для здания шведского парламента. В 2002 году его картины выставлялись в главном офисе автогиганта Volvo.
Но в 2005 году художник вернулся в Саратов. И этот период жизни художника подарил нам множество потрясающих картин. Давайте посмотрим на эти изумительные произведения искусства.
Он много работал, сотрудничая с многими галереями. Были выставки, продажи картин. Некоторые из картин того периода были куплены для здания шведского парламента. В 2002 году его картины выставлялись в главном офисе автогиганта Volvo.
Но в 2005 году художник вернулся в Саратов. И этот период жизни художника подарил нам множество потрясающих картин. Давайте посмотрим на эти изумительные произведения искусства.
24.
Невозможно поверить, что талант и трудолюбие могут на бумаге создать иллюзию солнца, тепла, туманов, летней сочной зелени, ощущение шершавого красного кирпича на кончиках пальцев, запаха весеннего снега, вечерний свет знаменитых оранжевых саратовских фонарей. Красиво и просто! Все такое близкое, родное и ... исчезающее.
Если вдруг пропустили, здесь ещё картины: Зимние пейзажи от художника умеющего создавать душой
Художник Волков Ефим Ефимович (1844-1920)
Если вдруг пропустили, здесь ещё картины: Зимние пейзажи от художника умеющего создавать душой
Художник Волков Ефим Ефимович (1844-1920)
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Да образ как то не так далеко и ушёл :-)