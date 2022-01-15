FISHKINET
Погоняем на дронах? Погоняем на дронах? ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... Жена экс-футболиста "Рубина" устроила гонки на трассе в Киеве и погибла Жена экс-футболиста "Рубина" устроила гонки на трассе в Киеве и... 20+ душевных фото, глядя на которые хочется искренне улыбнуться 20+ душевных фото, глядя на которые хочется искренне улыбнуться Лукашенко "без хвастовства" рассказал, кто всего за час разработал операцию ОДКБ в Казахстане Лукашенко "без хвастовства" рассказал, кто всего за час разработал... Как перевод уничтожил самую остроумную шутку из "Форреста Гампа" Как перевод уничтожил самую остроумную шутку из "Форреста Гампа" Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Как снимали комедию «Девчата»: любопытные факты о любимом кино Как снимали комедию «Девчата»: любопытные факты о любимом кино Зачем подковывают лошадей ? Зачем подковывают лошадей ? Моменты, которые могут испортить даже самый хороший фильм Моменты, которые могут испортить даже самый хороший фильм Девушка разгромила подъезд в Мытищах Девушка разгромила подъезд в Мытищах Почему шведские ВМС целых 15 лет гонялись за селедкой? Почему шведские ВМС целых 15 лет гонялись за селедкой? Как по-настоящему развлечься в музее Как по-настоящему развлечься в музее Как ленд-лиз «подсадил» СССР на отвёртки Как ленд-лиз «подсадил» СССР на отвёртки Большой ностальгии пост. Часть четвертая Большой ностальгии пост. Часть четвертая Бездомный напал на пожилого мужчину, решившего ему помочь Бездомный напал на пожилого мужчину, решившего ему помочь Российского тренера уволили за удар хоккеиста ногой Российского тренера уволили за удар хоккеиста ногой "Иди отдохни, ты уже напилась" "Иди отдохни, ты уже напилась" Гифки дня Гифки дня
Великая Отечественная война в фотографиях

Великая Отечественная война в фотографиях (34 фото)

Автор:
15 января 2022 21:52
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
432
34
О мужестве наших солдат сказано много слов, спето сотни песен, и переоценить подвиг, самоотверженность каждого без исключения воина просто невозможно. Мы гордимся этой Победой, и мы бесконечно благодарны за подаренную весну и свободу!
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Джордж. Вашингтон. Час назад
"на защиту Москвы". Да зачем уж эта политкорректность. Можно прямо сказать, пи.здюли они везут кое-кому. Много и от души, по-сибирски. Это кроме гармошки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
14k
wolfy1972 Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ваник Час назад
Кто в курсе , что это за две штуки подвешены над дверью , на 3 фото их нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
277
allexx Ваник 57 минут назад
ЖД фонари.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82k
Taras Kozalupko Час назад
Было о нем, в другому материале.
Бойцу 38 лет! Вот, что война старит человека
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин Час назад
На фото СУ-100, а не СУ-85.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает «Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает Детективная история во льдах: жизнь и смерть на острове Врангеля Детективная история во льдах: жизнь и смерть на острове Врангеля О первом советском маньяке, который держал в страхе всю Москву О первом советском маньяке, который держал в страхе всю Москву 20+ странных фото, которые вызывают множество вопросов 20+ странных фото, которые вызывают множество вопросов 10 душевных снимков о том, как выглядело счастье по-советски 10 душевных снимков о том, как выглядело счастье по-советски 20+ случаев, когда компании придумали "бонусы" для сотрудников - и облажались 20+ случаев, когда компании придумали "бонусы" для сотрудников - и облажались
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

731166



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
25
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Что было на новогоднем столе у Нади?!
0
47
Что было на новогоднем столе у Нади?!
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Помогите Валере найти себя
0
0

Популярные теги
#Юмор#люди#факты#история#Приколы#интересное#еда#Россия#автомобили#прикольные
#фото#прикол#ватермарк#картинки#подборка#Ynews#знаменитости#работа#СССР#фильм
#животные#интересно#кино#забавно#Девушка#в мире#Разное#актеры#автомир#дтп

На что жалуетесь?

Вернуться