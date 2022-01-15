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О мужестве наших солдат сказано много слов, спето сотни песен, и переоценить подвиг, самоотверженность каждого без исключения воина просто невозможно. Мы гордимся этой Победой, и мы бесконечно благодарны за подаренную весну и свободу!
2.
Налет немецкой авиации на Москву 26 июля 1941 года. Тонкие трассы — работа ПВО, толстая белая линия — немецкие осветительные ракеты на парашютах для подсветки местности для нанесения и корректировки бомбовых ударов (из-за большой выдержки при фотографировании следы слились в одну линию).
На снимке Москва-река, Кремлевская набережная, Кремль с Водовзводной и Боровицкой башнями, Большой Каменный мост. 26.07.1941. Автор: Маргарет Бурк-Уайт.
На снимке Москва-река, Кремлевская набережная, Кремль с Водовзводной и Боровицкой башнями, Большой Каменный мост. 26.07.1941. Автор: Маргарет Бурк-Уайт.
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3.
Солдаты из сибирских регионов СССР в товарном вагоне («теплушке») едут на защиту Москвы. Сидящий впереди солдат играет на гармони. Октябрь 1941. Автор: Марк Марков-Гринберг
4.
Немецкий солдат переходит улицу горящей советской деревни у 37-мм противотанковой пушки PaK 35/36.
Фотография опубликована на обложке американского журнала Newsweek от 20 октября 1941 года.
Фотография опубликована на обложке американского журнала Newsweek от 20 октября 1941 года.
5.
Немецкие солдаты сдаются в плен красноармейцам во время битвы за Москву. Зима 1941 — 1942 гг. Источник: Государственный Зеленоградский историко-краеведческий музей.
7.
Летчики 124-го истребительного авиаполка ПВО на отдыхе. Слева направо: Николай Александров, командир звена младший лейтенант Михаил Барсов, неизвестный старший лейтенант, Николай Цисаренко. Волховский фронт. Май 1942. Автор: Михаил Трахман.
9.
Самоходка СУ-85М командира подпоручика Жукова из 24-го полка самоходной артиллерии 1-го польского танкового корпуса на марше. 1-й Белорусский фронт.
10.
Полный кавалер ордена Славы командир отделения взвода инженерной разведки 598-го отдельного саперного батальона 314-й стрелковой дивизии (59-я армия, 1-й Украинский фронт) младший сержант (в приказе — сержант) Иван Терентьевич Чертков (08.05.1913 — 01.10.1974) с пистолетом-пулеметом ППС-43.
12.
Советская САУ СУ-85М, подбитая в ходе боя в немецком городке Лаубан (Lauban, ныне Любань (Lubań) в Польше) на улице Згоржелецкой (ul. Zgorzeleckiej).
13.
Танки Т-34-85 из состава 3-го батальона 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады в Германии.
14.
Расчет советской 76-мм полковой пушки (образца 1927 года) в бою на улице разрушенного немецкого города.
16.
Немецкие солдаты на привале в канаве и техника на дороге во время боев в Силезии. В кадре виден бронеавтомобиль Sd. Kfz. 234.
17.
Советские трактора С-65 «Сталинец» буксируют 152-мм гаубицы МЛ-20 под Данцигом (ныне Гданьск (Gdańsk) в составе Польши).
18.
Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев (1897—1973, в центре снимка) дарит коня американскому генералу Омару Бредли (Omar Nelson Bradley, 1893–1981, на снимке он в каске).
20.
Знаменитый снайпер 163-й стрелковой дивизии старший сержант Семен Данилович Номоконов (1900–1973), на отдыхе с товарищами. Северо-Западный фронт. За годы войны Семен Номоконов, эвенк по национальности, потомственный охотник, ликвидировал 367 солдат и офицеров противника, включая одного немецкого генерал-майора. 1942. Автор: Петр Бернштейн
21.
Митинг в одной из частей 8-го гвардейского танкового корпуса 2-й ударной армии 2-го Белорусского фронта по случаю Дня Красной армии. В кадре танки Т-34-85. Померания.
22.
Бойцы и командиры 6-го гвардейского тяжелого танкового полка прорыва на политинформации. В фуражке с очками — командир танковой роты гвардии майор Иван Павлович Клейменов (06.10.1918 — 27.04.2015). На заднем плане — танк ИС-2.
23.
Советский солдат обнимает свою семью после долгого расставания. Авторское название фото: «Мимо родного села». 1943 год. Автор: Олег Кнорринг
24.
Участник боев на Курской дуге — разведчик 325-й «Двинской» Стрелковой дивизии, гвардии старший сержант Алексей Григорьевич Фролченко (1905–1967), награжденный орденом Красной звезды. Белгородское направление. Август 1943. Автор: Анатолий Архипов
25.
Бойцы советской 1001-го стрелкового полка 279-й стрелковой дивизии ведут бой в районе реки Северский Донец. 1943.
27.
Советские солдаты переходят мост через Дунайский канал в Вене. Источник: Альбом «Фотографии Устинова А.В. 1941–1945», 1978. Австрия, Вена. Май 1945. Автор: Александр Устинов
29.
Красноармейцы просматривают стенд с карикатурами ТАСС: «Били с треском, били с жаром, мы брусиловким ударом!»,
«Крепко всыпали по чину за Донбасс и Украину!», Источник: архив А.П. Константинова.
«Крепко всыпали по чину за Донбасс и Украину!», Источник: архив А.П. Константинова.
32.
Советские бойцы в окопах на подступах к Берлину. На заднем плане виден трофейный немецкий гранатомет «Панцерфауст». 1945
33.
Горожане возле танка Pz.Kpfw. VI «Тигр» на выставке трофейной техники в ЦПКИО имени Горького в Москве. «Тигр» с номером «132» принадлежит 503-му ТТБ, захвачен в июле 1943 года на Курской дуге.
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