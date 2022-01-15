Существует ли опасность перенаселения? Миф ради хайпа и мутных проектов или реальная угроза?

Ещё в 1940 году население земли составляло всего 2,3 миллиарда человек. Сегодня — 7,8 млрд. Чего нам ожидать при таких темпах роста?
Будет ли это массовая миграция? Может нас ждут переполненные трущобы мегаполисов, покрывающих целые континенты? Невозможность борьбы с пандемиями (типа сейчас мы справляемся), бесповоротное загрязнение окружающей среды и насилие ради еды, воды и энергии?
Является ли перенаселение реальностью или это раздутая из ничего «проблема» ради хайпа и финансирования мутных проектов?
У мифа о перенаселении есть чёткие место и время появления – Англия 1798 год.
Пастор по имени Томас Роберт Мальтус подсчитал, что производство продуктов питания увеличивается в арифметической прогрессии, а прирост населения происходит в геометрической. Сделав некоторые расчёты, он пришёл к выводу, что к 1890 году в мире не останется еды.
Он буквально винил во всём снижение детской смертности и предлагал избавляться от неимущей части населения, чтобы обеспеченные люди не умерли с голоду. Отсюда довольно быстро родилась идея «золотого миллиарда», которую так обожают конспирологи.
Почти 200 лет спустя, в 1968 году, профессор стэндфордского университета Пол Эрлих заявил, что безответственно плодящееся население уже превысило возможности земного шара, что приведёт к массовому голоду и гибели, как минимум, 1/5 населения планеты к концу 1970-х годов.
Это заявление спровоцировало резкий рост пожертвований в незадолго до этого созданный фонд ООН в области народонаселения, который по-прежнему эксплуатирует идею неминуемого кризиса, связанного с перенаселением, дата которого регулярно переносится так, что до него всегда остаётся совсем немного времени.
На самом деле, согласно наиболее адекватным моделям, о которых я уже писал (ссылки все в конце статьи), население достигнет своего пика примерно через 50 лет и начнёт убывать. Планета не перенаселена. С математикой не поспоришь.
Почему это миф?
Специалисты выделяют четыре этапа процесса, через который проходит весь мир, называемый демографическим переходом.
Развитые страны уже прошли через все его этапы, в то время как развивающиеся проходят прямо сейчас. Этот процесс хорошо можно проиллюстрировать, обратившись к Европе 18-го века, когда весь мир был на первом этапе демографического перехода.
Антисанитария при практически полном отсутствии медицины в современном понимании. Женщины рожали не меньше 4-х детей, но до зрелого возраста доживал один или двое. Как итог, прироста населения практически не было, так как и во взрослом возрасте умирало не мало людей.
Вторая промышленная революция существенно повысила качество жизни и привела ко второму этапу демографического перехода, во время которого снизился уровень детской смертности. Рожать продолжали не меньше 4-х детей, из-за чего случился демографический взрыв.
Постепенно люди поняли, что растить минимум четверых детей — задача не из простых. В итоге, в развитых странах начался третий этап демографического перехода, во время которого резко понизилась рождаемость и замедлился рост населения.
В итоге всё свелось к тому, что при уменьшении общей смертности и рождаемости их уровни стабилизировались. В этот период Европа достигла четвёртого этапа демографического перехода.
Тогда почему население продолжает расти?
Тут надо задать себе другой вопрос: а продолжает ли население расти и какими темпами?
Вообще-то, специалисты фиксируют значительное замедление роста численности населения во всём мире и прогнозируют его дальнейшее замедление.
Дело в том, что на данный момент абсолютное большинство стран подошли к четвёртому этапу демографического перехода. Люди в разговорах о перенаселении частенько вспоминают Южную Африку, но там сегодня показатели уровня третьего этапа демографического перехода, к которому её жители подошли всего за 34 года. К примеру, Ирану вообще понадобилось всего 10 лет на это.
Согласно прогнозу, к которому склоняется большинство специалистов, к 2100 году население стабилизируется на уровне около 11 миллиардов человек и никогда не достигнет даже 12 миллиардов.
Да, время от времени появляются публикации, которые продолжают пропагандировать кризис перенаселения, но, как по мне, аргументация в них слабовата.
Авторский пост
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ну это так размышлизмы на тему . а может и не произойдет замещения белых черными
Далее. Ресурсы они и должны таять. Если они не таят, если ресурсы не используют - это не ресурсы. Это уже другое определение.
Как говорится: доказано практикой.
Даже Китай и тот замедлил темпы роста населения. В китайских мегаполисах уже уровень рождаемости ниже уровня воспроизводства. Да, пока это восполняется за счёт традиционно высокой рождаемости на селе. Но, и они также в течение нескольких десятков лет будут урбанизированы.
И да, "урбанизация" хорошее слово, а что они будут кушать без сельского хозяйства? Друг друга?
Да, неравномерно, да, с периодическими откатами.
Но, в целом, общество гораздо менее религиозно, чем даже 100 лет назад.
Христианство уже сдаёт позиции по всем фронтам, что бы мракобесы ни говорили, сколько бы церквей ни строили. Когда-нибудь, это и произойдёт и с остальными религиями.
Через несколько десятков лет им уже нужно будет стимулировать рождаемость, а не ограничивать.
А что будут кушать? Да то же, что и все остальные.
Ручному труду на смену пришёл труд машинный.
Интенсификация и механизация сельского хозяйства позволяет считанным процентам людей, задействованных в сельском хозяйстве, обеспечивать едой всё население страны.
Количество всегда переходит в качество.
Вместо 20 гениев родится 100.
Они, неизведанные миры, нас ждут.
Это дешевле, чем войны, но нужно заменить капитализм на другую общественную формацию.
Ведь немногие, это тяжёлый труд, многие даже не представляют что это такое.
Я считаю, что Земля уже перенаселена, если судить по темпам уничтожения/загрязнения окружающей среды.
А вот если испанка вернётся, то при нынешней скученности - писец