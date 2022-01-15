Существует ли опасность перенаселения? Миф ради хайпа и мутных проектов или реальная угроза?

Будет ли это массовая миграция? Может нас ждут переполненные трущобы мегаполисов, покрывающих целые континенты? Невозможность борьбы с пандемиями (типа сейчас мы справляемся), бесповоротное загрязнение окружающей среды и насилие ради еды, воды и энергии?

Является ли перенаселение реальностью или это раздутая из ничего «проблема» ради хайпа и финансирования мутных проектов?

У мифа о перенаселении есть чёткие место и время появления – Англия 1798 год.

Пастор по имени Томас Роберт Мальтус подсчитал, что производство продуктов питания увеличивается в арифметической прогрессии, а прирост населения происходит в геометрической. Сделав некоторые расчёты, он пришёл к выводу, что к 1890 году в мире не останется еды.

Он буквально винил во всём снижение детской смертности и предлагал избавляться от неимущей части населения, чтобы обеспеченные люди не умерли с голоду. Отсюда довольно быстро родилась идея «золотого миллиарда», которую так обожают конспирологи.

Почти 200 лет спустя, в 1968 году, профессор стэндфордского университета Пол Эрлих заявил, что безответственно плодящееся население уже превысило возможности земного шара, что приведёт к массовому голоду и гибели, как минимум, 1/5 населения планеты к концу 1970-х годов.

Это заявление спровоцировало резкий рост пожертвований в незадолго до этого созданный фонд ООН в области народонаселения, который по-прежнему эксплуатирует идею неминуемого кризиса, связанного с перенаселением, дата которого регулярно переносится так, что до него всегда остаётся совсем немного времени.

На самом деле, согласно наиболее адекватным моделям, о которых я уже писал (ссылки все в конце статьи), население достигнет своего пика примерно через 50 лет и начнёт убывать. Планета не перенаселена. С математикой не поспоришь.

Почему это миф?