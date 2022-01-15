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Существует ли опасность перенаселения? Миф ради хайпа и мутных проектов или реальная угроза?

Существует ли опасность перенаселения? Миф ради хайпа и мутных проектов или реальная угроза? (2 фото)

Автор:
15 января 2022 20:32
Метки: Наша земля   демография   люди   
485
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Ещё в 1940 году население земли составляло всего 2,3 миллиарда человек. Сегодня — 7,8 млрд. Чего нам ожидать при таких темпах роста?

Будет ли это массовая миграция? Может нас ждут переполненные трущобы мегаполисов, покрывающих целые континенты? Невозможность борьбы с пандемиями (типа сейчас мы справляемся), бесповоротное загрязнение окружающей среды и насилие ради еды, воды и энергии?

Является ли перенаселение реальностью или это раздутая из ничего «проблема» ради хайпа и финансирования мутных проектов?

У мифа о перенаселении есть чёткие место и время появления – Англия 1798 год.

Пастор по имени Томас Роберт Мальтус подсчитал, что производство продуктов питания увеличивается в арифметической прогрессии, а прирост населения происходит в геометрической. Сделав некоторые расчёты, он пришёл к выводу, что к 1890 году в мире не останется еды.

Он буквально винил во всём снижение детской смертности и предлагал избавляться от неимущей части населения, чтобы обеспеченные люди не умерли с голоду. Отсюда довольно быстро родилась идея «золотого миллиарда», которую так обожают конспирологи.

Почти 200 лет спустя, в 1968 году, профессор стэндфордского университета Пол Эрлих заявил, что безответственно плодящееся население уже превысило возможности земного шара, что приведёт к массовому голоду и гибели, как минимум, 1/5 населения планеты к концу 1970-х годов.

Это заявление спровоцировало резкий рост пожертвований в незадолго до этого созданный фонд ООН в области народонаселения, который по-прежнему эксплуатирует идею неминуемого кризиса, связанного с перенаселением, дата которого регулярно переносится так, что до него всегда остаётся совсем немного времени.

На самом деле, согласно наиболее адекватным моделям, о которых я уже писал (ссылки все в конце статьи), население достигнет своего пика примерно через 50 лет и начнёт убывать. Планета не перенаселена. С математикой не поспоришь.


Почему это миф?

Специалисты выделяют четыре этапа процесса, через который проходит весь мир, называемый демографическим переходом.

Развитые страны уже прошли через все его этапы, в то время как развивающиеся проходят прямо сейчас. Этот процесс хорошо можно проиллюстрировать, обратившись к Европе 18-го века, когда весь мир был на первом этапе демографического перехода.


Антисанитария при практически полном отсутствии медицины в современном понимании. Женщины рожали не меньше 4-х детей, но до зрелого возраста доживал один или двое. Как итог, прироста населения практически не было, так как и во взрослом возрасте умирало не мало людей.

Вторая промышленная революция существенно повысила качество жизни и привела ко второму этапу демографического перехода, во время которого снизился уровень детской смертности. Рожать продолжали не меньше 4-х детей, из-за чего случился демографический взрыв.

Постепенно люди поняли, что растить минимум четверых детей — задача не из простых. В итоге, в развитых странах начался третий этап демографического перехода, во время которого резко понизилась рождаемость и замедлился рост населения.

В итоге всё свелось к тому, что при уменьшении общей смертности и рождаемости их уровни стабилизировались. В этот период Европа достигла четвёртого этапа демографического перехода.


Тогда почему население продолжает расти?

Тут надо задать себе другой вопрос: а продолжает ли население расти и какими темпами?

Вообще-то, специалисты фиксируют значительное замедление роста численности населения во всём мире и прогнозируют его дальнейшее замедление.

Дело в том, что на данный момент абсолютное большинство стран подошли к четвёртому этапу демографического перехода. Люди в разговорах о перенаселении частенько вспоминают Южную Африку, но там сегодня показатели уровня третьего этапа демографического перехода, к которому её жители подошли всего за 34 года. К примеру, Ирану вообще понадобилось всего 10 лет на это.

Согласно прогнозу, к которому склоняется большинство специалистов, к 2100 году население стабилизируется на уровне около 11 миллиардов человек и никогда не достигнет даже 12 миллиардов.

Да, время от времени появляются публикации, которые продолжают пропагандировать кризис перенаселения, но, как по мне, аргументация в них слабовата.


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Метки: Наша земля   демография   люди   
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147
costarox Час назад
Все население Земли в утрамбованном виде поместится в одном кубическом километре. Еще и место останется. Так что никакого перенаселения нет.
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6k
Ruk 2 минуты назад
обидно только что в России это будут узбеки, таджики и кауказцы, в Европе арабы, негры, в северной Америке негры, китайцы, филиппинцы... а так то да, поднимется до определённого количества и остановится
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8k
Garpia121 20 минут назад
" По данным Международного союза охраны природы на 2008 год, за последние 500 лет полностью вымерло 844 вида животных и растений". "За период с 2010 года были объявлены вымершими 467 видов животных." Всего за 12 лет результат 500 лет. Если жить на голой земле и питаться друг другом, можно и 1000 раз больше расплодиться.
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59k
Александр Ломовицкий 21 минуту назад
почти весь белый мир заражен черной заразой . учитывая что белое население земли поголовно грамотное и соответственно не заводит детей пока не создаст условия для комфортного роста ребенка (достаток в семье , квартира , машина ...) черное население малограмотное и плодится как тараканы постоянно не считаясь с условиями . рано или поздно количественное население превзойдет качественное то есть малограмотные будут превалировать и цивилизация пойдет назад . откат в технологиях и химической промышленности приведет к снижению производства продуктов либо к снижению качества которое скажется на продолжительности жизни .
ну это так размышлизмы на тему . а может и не произойдет замещения белых черными
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13k
aalexey3 24 минуты назад
Дело не только в количестве... Кто плодится больше всего? И сколько их будет из 11 миллиардов, перед тем, как население начнёт убывать...
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9k
costa 42 минуты назад
В Британии 24 процента всей площади острова составляет городская земля. Так что на данный момент размер городов уже больше чем расстояние между ними. На верхней четверти (в Шотландии) живет 5 миллионов человек, а на нижних трех четвертях - более 50ти миллионов.
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65k
parallax 53 минуты назад
Планета уже давно перенаселена. Под натиском Хомо-сапиенс, животный и растительный мир исчезает катастрофическими темпами. Теми же темпами тает запас ресурсов.
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31k
Минчанин 58 минут назад
Как только человеку дают возможность для образования, хоть какой-нибудь работы и избавляют от религиозного мракобесия - рождаемость резко катится вниз в течение буквально нескольких поколений.
Как говорится: доказано практикой.
Даже Китай и тот замедлил темпы роста населения. В китайских мегаполисах уже уровень рождаемости ниже уровня воспроизводства. Да, пока это восполняется за счёт традиционно высокой рождаемости на селе. Но, и они также в течение нескольких десятков лет будут урбанизированы.
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19k
С.В. Час назад
если нигеры и муслимы не перестанут размножаться как тараканы, то земле скоро писец
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52k
doker Час назад
Перенаселения не существует и не будет.
Количество всегда переходит в качество.
Вместо 20 гениев родится 100.
Они, неизведанные миры, нас ждут.

Это дешевле, чем войны, но нужно заменить капитализм на другую общественную формацию.

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25k
Владимир Час назад
Тут проблема несколько в другом. Планета может и вполне способна прокормить ещё миллиарды, но она не сама это делает. Мы, люди, обожаем сбиваться в стаи и жить вместе-в городах. Скажите, кто сейчас готов уехать из города, построить ферму и заниматься тяжёлой работой без выходных? Выращивать хлеб, ухаживать за животыми.. Обрабатывать гектары земли что бы один микрорайон каждый день получал хлеб, молоко, мясо?
Ведь немногие, это тяжёлый труд, многие даже не представляют что это такое.
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4k
Fishki_surfer Час назад
"Перенаселение" - понятие растяжимое.
Я считаю, что Земля уже перенаселена, если судить по темпам уничтожения/загрязнения окружающей среды.
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22k
Андрей Иванов Час назад
Пори очередном всплеске демографии просто случится откат - война, болезни, катастрофы и т.д. и население сократится в сотни, если не тысячи раз
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