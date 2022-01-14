Верный кот два месяца не уходит с могилы хозяина

Историй собачьей преданности известно немало. С котами немного иначе, про них часто говорят, мол, гуляют сами по себе. Но один из пользователей Твиттера рассказал о котике, который уже больше двух месяцев не уходит от могилы хозяина. 6 ноября 2021 года ушел из жизни Муамер Зукорлич, бывший главный муфтий исламской общины Сербии и вице-председателя Скупщины.



В балканском мире он был известным человеком. Все эти два месяца каждый день на его могиле видят бело-рыжего котика. Он категорически отказывается идти за людьми, что пытаются его звать с собой. Остается на месте захоронения хозяина.