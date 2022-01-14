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Верный кот два месяца не уходит с могилы хозяина

Верный кот два месяца не уходит с могилы хозяина (2 фото)

Автор:
14 января 2022 20:18
Сообщество : Животные
Метки: кот   могила   муфтий   община   преданность   сербия   
828
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Историю кошачьей преданности рассказал пользователь Твиттера.
Историй собачьей преданности известно немало. С котами немного иначе, про них часто говорят, мол, гуляют сами по себе. Но один из пользователей Твиттера рассказал о котике, который уже больше двух месяцев не уходит от могилы хозяина. 6 ноября 2021 года ушел из жизни Муамер Зукорлич, бывший главный муфтий исламской общины Сербии и вице-председателя Скупщины.

В балканском мире он был известным человеком. Все эти два месяца каждый день на его могиле видят бело-рыжего котика. Он категорически отказывается идти за людьми, что пытаются его звать с собой. Остается на месте захоронения хозяина.
Зима в Сербии в этом году довольно снежная. И не столь мягкая, как бывало. Так что четверолапому другу Муамера Зукорлича приходится несладко.

Пользователи Twitter оценили верность усатого питомца своему хозяину. И наперебой предлагают, чтобы кто-то из жителей окрестных населенных пунктов все же забрал котейку домой. «На улице холодно. Пожалуйста, кто-нибудь, заберите его себе», — подобных комментариев под фото немало.

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Метки: кот   могила   муфтий   община   преданность   сербия   
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328
Гарик Шахназаров Час назад
наперебой предлагают, чтобы кто-то из жителей окрестных населенных пунктов все же забрал котейку)) неоценимая помощь от потерянного поколения.
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6k
McAir 12 минут назад
Религиозные шизики всё продолжают впаривать лохам сказки...

И ведь стадо ведётся на подобные высеры!
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1k
Алексей Попов 47 минут назад
Коты человечней людей... А рыжик тоскует
((
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4k
Димка Смола/67 Час назад
Эй нет уж, как говорил мой дед....Баба может уйти к другому, друг может предать и лишь мать и котель(или песель) будут тебя любить до всю свою жизнь.
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