Вам не понять, смерды: 20 самых концептуальных перфомансов современности

Попробуйте прочувствовать силу искусства в этих невероятных перфомансах. Это же какую фантазию надо иметь, как пытаться выделиться из толпы, как желать сделать что-то, непонятное простому обывателю, но, вероятно. понятно где-то на высшем уровне разума. нельзя не восхищаться!
13 декабря 2021 года на 63 этаже одной из башен «Москва-Сити» был осуществлён концептуальный художественный проект «Сквиртжинки», приуроченный к наступлению Нового 2022-го Года. В рамках проекта сквирт был превращён в снежинки, а их уникальные фотографии были трансформированы в NFT.
В рамках перформанса, Ангелина Мигранова и Родион Сабиров в течение 16 часов беспрерывно ходили по кругу и укатывали садовым катком собственные следы, оставленные на песке.
Подойдя к проблеме художника и его произведения, французский концептуалист Бен Вотье выставил себя самого. На плакате у него было написано: «Смотрите на меня, и этого достаточно».
Проект Андрея Кузькина 2013 года- он у себя на груди с помощью медицинского скальпеля вырезал вопрос «ЧТО ЭТО?» По прошествии восьми лет Андрей Кузькин нашёл ответ на свой вопрос.
Художница Качадурян создала необычный проект, который она назвала «Собрание пыли». Это аудиогид по Нью-Йоркскому музею современного искусства, полностью посвященный музейной пыли: где она собирается, кто ее вытирает, как от нее спастись и так далее.
«Ветка» — музыкальный инструмент. Четыре полоски скотча приклеены к доске, в них ветка. Если ветку оторвать, получишь звук отрывающегося скотча. Конец ветки упирается в отдельную фанерку, на которой закреплён листок с машинописным текстом: "Какой бы отрывок из статей Штокхаузена о Веберне я бы здесь ни использовал, всё равно это было бы, как говорится, "не та музыка", "не совсем то" и т.д.
Для видео «Ночной дозор» Франсис Алюс на ночь оставил настоящего лиса в Национальной портретной галерее Лондона.
Инсталляция «Пустой музей» Ильи и Эмилии Кабаковых представляет собой помещение, оформленное как классическая картинная галерея: тёмно-красные стены, деревянная отделка, мягкие скамейки, однако вместо полотен на стенах развешены только тускло светящиеся лампы, и время от времени в зале звучит «Пассакалия» Иоганна Себастьяна Баха.
Представитель американского коцепт-арта Пол Кос экспонировал свою инсталляцию, где десяток микрофонов усиливал звук таяния кубов льда. Инсталляция Коса совпала с началом развития искусства энвайронмента, став своего рода произведением звукового ленд-арта.
Получив возможность провести персональную выставку в лондонской галерее Чизенхейл, Мария Айххорн просто ее закрыла и почти на месяц отпустила всех сотрудников по домам. Работа так и называлась - «5 недель, 25 дней, 175 часов». Все это время двери галереи оставались закрытыми для посетителей.
В 2017 году художник Асад Раза (р. США) установил в итальянской церкви XVI века теннисный корт.
«Ре-апроприация» - инсталляция итальянского художника Франко Мазукелли, которая полностью покрывает внутреннюю часть церкви Сан-Паоло в Милане.
Инсталляция представляет собой автобусную остановку, специально построенную в природном ландшафте в Нижегородской области. «Остановка» — это убежище для тех, кто чувствуют себя потерянным, и место отдыха для тех, кто хочет остановиться и сделать паузу.
Работа Андреаса Сломински представляет собой оригинальные футбольные ворота, расположенные так, что больше не имеют смысла.
В 2016 году Олафур Элиассон предложил посетителям Версаля окунуться на поляне в облако клубящегося тумана, которое размывало очертания всех объектов и менялось в зависимости от света и погоды.
Для перформанса «Становясь отражением» Хизер Кассилс создала скульптуру, сражаясь с блоком из мягкой глины весом в две тысячи фунтов.
Зузанна Янин в видеоинсталляции «Я видела свою смерть», инсценировала собственные похороны. были предупреждены лишь близкие члены семьи, остальные люди и журналисты рыдали вполне натурально. Когда все вскрылось на художницу спустили всех собак.
Владимир Абих, «Здесь смотреть не на что», 2021
Выставка-экспириенс, где картины художницы Марины Звягинцуевой охраняет рой из 100 000 пчел.
Зайти в стеклянный выставочный зал можно только защитном костюме пчеловода.
Живущий в Пекине Рен Ри - целеустремленный художник и пчеловод. Его новый цикл работ называется «Yuansu II» - это вторая часть трилогии, которую он начал в 2006 году, превращая пчел в своих помощников для творчества. Все это сделали пчелы....
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"Я художник, я так вижу" не всегда оправдывает бездарь с больной фантазией.
Восторженно глядит на холст
И вдруг один седой и строгий
Отчетливо сказал: –Говно –