Вам не понять, смерды: 20 самых концептуальных перфомансов современности



«Ветка» — музыкальный инструмент. Четыре полоски скотча приклеены к доске, в них ветка. Если ветку оторвать, получишь звук отрывающегося скотча. Конец ветки упирается в отдельную фанерку, на которой закреплён листок с машинописным текстом: "Какой бы отрывок из статей Штокхаузена о Веберне я бы здесь ни использовал, всё равно это было бы, как говорится, "не та музыка", "не совсем то" и т.д.



