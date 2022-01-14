Жителей Дзержинска возмутил танец полуголой девушки на фоне местной часовни

Нашлись, конечно, и те, кто восхитился телом танцем Алёны и её стремлению к самосовершенствованию. Но девушку это не спасёт от проверки Следственного комитета. Кто-то из местных жителей уже написал жалобу в ведомство. Теперь следователи будут выяснять, оскорбила ли Алёна чувства верующих.