Жителей Дзержинска возмутил танец полуголой девушки на фоне местной часовни

Следственный комитет уже напрягся.
Видеоролик с танцем полуголой девушки в заснеженном сквере Дзержинска вызвал у местных жителей жаркие споры. Некоторые оскорбились, что танцовщица записала видео в канун Рождества напротив часовни Архангела Михаила, других поборников морали возмутило, что девушка совращает их
мужей детей - и вообще, нормальные люди на улице ноги не раздвигают.
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Как сообщила своим критикам героиня видео Алёна Кацан, танцор из неё так себе, а на улицу она вышла, чтобы привлечь внимание и найти единомышленников.
Нашлись, конечно, и те, кто восхитился
телом танцем Алёны и её стремлению к самосовершенствованию. Но девушку это не спасёт от проверки Следственного комитета. Кто-то из местных жителей уже написал жалобу в ведомство. Теперь следователи будут выяснять, оскорбила ли Алёна чувства верующих.
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Обиженные тут расходились. 2% населения ходят в церковь, а гонору с них, как будто мы тут все должны челом бить.
Где школы и детские кружки, а? В СССР.... Надо вертать.
За это вообще надо смертную казнь вводить
Церковь с куполами и крестами(или хотя-бы мечеть с синагогой)рядом есть? - НЕТ!
Так из-за чего базар (полемику) устраивать?
Скоро и балерин на сцене сжигать начнут. Фарисеи!
А еще странно, что бог такой могучий, но за себя постоять не может, только крестоносцы или сотни бабушек. И он был сыном плотника, а его служители на Бентли и Мейбахах втуляют этим бабкам как надо правильно его почитать.
Нужен Балда и его три щелка.
"на улицу она вышла, чтобы привлечь внимание и найти единомышленников"
Это каких таких ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ?
Вот здесь можно представить как группа единомышленников(мужеска пола) в полутрениках с сердечками, в ботиночках - копытах, по очереди подходят к шесту и пытаются вертеть пируеты!
там чувак на морозе мороженку чифанит!!!
И снова стадо обиженок налетело.... идиоты...