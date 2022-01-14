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Жителей Дзержинска возмутил танец полуголой девушки на фоне местной часовни

Жителей Дзержинска возмутил танец полуголой девушки на фоне местной часовни (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 15:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Дзержинск   видео   возмущение   пилон   следственный комитет   танец   
2022
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Следственный комитет уже напрягся.

Видеоролик с танцем полуголой девушки в заснеженном сквере Дзержинска вызвал у местных жителей жаркие споры. Некоторые оскорбились, что танцовщица записала видео в канун Рождества напротив часовни Архангела Михаила, других поборников морали возмутило, что девушка совращает их мужей детей - и вообще, нормальные люди на улице ноги не раздвигают.

Как сообщила своим критикам героиня видео Алёна Кацан, танцор из неё так себе, а на улицу она вышла, чтобы привлечь внимание и найти единомышленников.

Нашлись, конечно, и те, кто восхитился телом танцем Алёны и её стремлению к самосовершенствованию. Но девушку это не спасёт от проверки Следственного комитета. Кто-то из местных жителей уже написал жалобу в ведомство. Теперь следователи будут выяснять, оскорбила ли Алёна чувства верующих.

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Метки: Дзержинск   видео   возмущение   пилон   следственный комитет   танец   
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5k
Денис Колосов 2 часа назад
Блин, скоро дойдет, что непотребством занималась в городе где есть церки.. Она в парке, а не у церкви, если бы не сказали и не обратил бы внимания
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7k
Владимир Минуту назад
никто не виноват, что этих заведений стало как грязи на каждом углу. Снесите хоть половину, а то людям голышом танцевать негде.
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1k
Ясный Пень 7 минут назад
Ну если следственный комитет напрягся , то уж точно что-нибудь высрет в духе "за церковь , отцова сына духа и обнуление ".
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27k
lem02 7 минут назад
И смешно и грустно. Смешно это обсуждать. Грустно, что обсуждают.
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483
vmsoroka 8 минут назад
А часовня то где? Что то я ее не заметил....
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831
Лебовски 9 минут назад
[мат] знает, полная [мат] какая-то, [мат] танцует, [мат] [мат] ей это надо было и [мат] это здесь? [мат]. Нет слов))))) Но я не против ее танцев и ее самой, пусть танцует как может.
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7k
spamdetector 12 минут назад
А меня вот оскорбляет очень, что вместо школ строят часовни да церкви. Не протолкнуться. В нескольких соседних городках школы закрыли, а церковь разрешили строить, да еще поди и за наши налоги. Уже скоро любое фото на улице будет на фоне "места поклонения еврейским мифам погонщиков верблюдов 4 тысячелетней давности" или не еврейских, а арабских погонщиков полуторатысячелетней давности, что один хрен.
Обиженные тут расходились. 2% населения ходят в церковь, а гонору с них, как будто мы тут все должны челом бить.
Где школы и детские кружки, а? В СССР.... Надо вертать.
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1k
vasilykopkov 13 минут назад
А если сфоткался на Воробьёвых горах на фоне города, то это - тоже на фоне церкви и причем не одной, а нескольких сотен.
За это вообще надо смертную казнь вводить
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6k
Валѣнтиныч 15 минут назад
Она голая ? - НЕТ!
Церковь с куполами и крестами(или хотя-бы мечеть с синагогой)рядом есть? - НЕТ!
Так из-за чего базар (полемику) устраивать?
Скоро и балерин на сцене сжигать начнут. Фарисеи!
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2k
cfhfwby 24 минуты назад
Все таки все бабы-потенциальные женщины легкого поведения или с слабой социальной ответственностью, в зависимости от оплаты труда. Ну что их всех тянет покрасоваться в труселях или без них для всех?
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4k
Outcast Полчаса назад
Что та что те.
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26k
Григорий Полчаса назад
канун Рождества напротив часовни Архангела Михаила -ну так перенесите свой праздник, и часовню поставьте в лесу, дабы не мешала людям танцевать, петь, ходить и не креститься.
А еще странно, что бог такой могучий, но за себя постоять не может, только крестоносцы или сотни бабушек. И он был сыном плотника, а его служители на Бентли и Мейбахах втуляют этим бабкам как надо правильно его почитать.
Нужен Балда и его три щелка.
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18k
koleos72 Полчаса назад
Церквей/мечетей уже в каждом дворе понаделали! Ни чихнуть ни пёрнуть!
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2k
Vlamir 39 минут назад
А я все ждал - когда лизнет шест на морозе ?
"на улицу она вышла, чтобы привлечь внимание и найти единомышленников"
Это каких таких ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ?
Вот здесь можно представить как группа единомышленников(мужеска пола) в полутрениках с сердечками, в ботиночках - копытах, по очереди подходят к шесту и пытаются вертеть пируеты!
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232
zenon 45 минут назад
А часовню Шурик развалил! Что за пакостная птица, что ей смирно не сидится! Увидел, запомнил, ушёл, вот что вы должны были сделать, а не нервировать народ, что только вы видели.
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25
MidMaster 48 минут назад
А фильм Догма уже запретили в России?
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4k
Владимир 50 минут назад
а меня оскорбляют бездумные веруны - мракобесы
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2k
Алексей 56 минут назад
Честно говоря, сколько я ни старался, так и не увидел нигде на заднем плане ни крестов, ни куполов. Может, там, конечно, среди городской застройки и притаилось какое-то здание, имеющее статус храма или часовни, но чтобы её увидеть на видео, надо либо точно знать, где она, либо специально искать. В общем, всё это уже каким-то маразмом попахивает.
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47k
Albert GER 58 минут назад
фигли девка - таких в тырнете каждая вторая.
там чувак на морозе мороженку чифанит!!!
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1k
Anton Chigurh 59 минут назад
Девчушка хорошааа...
И снова стадо обиженок налетело.... идиоты...
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−1
михай Час назад
верунам, набожным, ПГМнутым заняться больше нечем
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