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Женщина написала отзыв о леггинсах и стала звездой интернета

Женщина написала отзыв о леггинсах и стала звездой интернета (5 фото)

Автор:
15 ноября 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Социальные сети   за проезд   и так бывает   история   леггинсы   нежданная популярность   отзыв   покупательница   
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Обычный потребительский отзыв покупательницы о леггинсах за $13,99 долларов разлетелся по интернету и стал вирусным. Дама, проявив здоровое чувство юмора, похвалила леггинсы за то, что они не порвались, когда она съехала в них по склону горы, потому что была слишком напугана, чтобы идти.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Социальные сети   за проезд   и так бывает   история   леггинсы   нежданная популярность   отзыв   покупательница   
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7k
Sterling Malory Archer Час назад
Если не порвались при надевании на такую за*ницу-они видержут апокалипсис, а не какие-то там камни!
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146
ivan 47 минут назад
Где там женщина? свиноматка...брр..
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3k
Мухожук 51 минуту назад
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