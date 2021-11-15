Женщина написала отзыв о леггинсах и стала звездой интернета

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Обычный потребительский отзыв покупательницы о леггинсах за $13,99 долларов разлетелся по интернету и стал вирусным. Дама, проявив здоровое чувство юмора, похвалила леггинсы за то, что они не порвались, когда она съехала в них по склону горы, потому что была слишком напугана, чтобы идти.
Американка, известная как Кори Х., поделилась восторженным обзором леггинсов Raypose, купленных за $13,99 на Amazon в июле 2020 года. Однажды, рассказала Кори, она оказалась на склоне горы, и поскольку она была слишком напугана, чтобы самой идти по крутому склону, ей пришлось скользить в новых леггинсах вниз. По словам Кори, она была впечатлена тем, что леггинсы не порвались во время скольжения, и в итоге решила купить их во всех цветах.
Обзор сразу стал очень популярным. Читатели в один голос заявили, что женщине следует вручить пожизненный запас леггинсов за потрясающую рекламу, которую она сделала бренду.
Обзор сразу стал очень популярным. Читатели в один голос заявили, что женщине следует вручить пожизненный запас леггинсов за потрясающую рекламу, которую она сделала бренду.
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Кори оценила леггинсы в пять звезд и озаглавила свой отзыв «Закажите их сейчас». «Могу честно сказать, что закажу их во всех расцветках», - написала она.
«На этих фото я скатываюсь с горы, потому что мне было слишком страшно вставать, - пишет Кори в своем отзыве. - Мои леггинсы нигде не порвались, и я благополучно затормозила на камнях и деревьях».
Под этим сообщением Кори поделилась фотографиями себя в фиолетовых леггинсах, лежащей на камнях и скатывающейся с горы.
Под этим сообщением Кори поделилась фотографиями себя в фиолетовых леггинсах, лежащей на камнях и скатывающейся с горы.
На Amazon 15 326 человек сочли обзор Кори полезным. На днях он был опубликован в твиттере одной из читательниц. Людям в твиттере понравился веселый отзыв: Кори назвали «осторожной королевой» и сказали, что ей следует выдать бесплатные леггинсы на всю жизнь после того, как она предоставила бесплатную рекламу Raypose.
«Я купила эти леггинсы после того, как увидела этот обзор. Они потрясающие», - написала одна из читательниц. «Я действительно надеюсь, что компания дала ей бесплатные леггинсы, которых хватит до конца жизни, за такое твердое одобрение», - сказал другой. «Фотография, на которой она лежит там, уткнувшись лицом в камни, действительно продает мне эти леггинсы, - заявляет третья. - Я тоже куплю их во всех расцветках». «Не все герои могут носить плащи, но большинство из них носит леггинсы», - пошутил один из читателей.
«Я купила эти леггинсы после того, как увидела этот обзор. Они потрясающие», - написала одна из читательниц. «Я действительно надеюсь, что компания дала ей бесплатные леггинсы, которых хватит до конца жизни, за такое твердое одобрение», - сказал другой. «Фотография, на которой она лежит там, уткнувшись лицом в камни, действительно продает мне эти леггинсы, - заявляет третья. - Я тоже куплю их во всех расцветках». «Не все герои могут носить плащи, но большинство из них носит леггинсы», - пошутил один из читателей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Социальные сети за проезд и так бывает история леггинсы нежданная популярность отзыв покупательница
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