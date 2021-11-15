Женщина написала отзыв о леггинсах и стала звездой интернета

На Amazon 15 326 человек сочли обзор Кори полезным. На днях он был опубликован в твиттере одной из читательниц. Людям в твиттере понравился веселый отзыв: Кори назвали «осторожной королевой» и сказали, что ей следует выдать бесплатные леггинсы на всю жизнь после того, как она предоставила бесплатную рекламу Raypose.

«Я купила эти леггинсы после того, как увидела этот обзор. Они потрясающие», - написала одна из читательниц. «Я действительно надеюсь, что компания дала ей бесплатные леггинсы, которых хватит до конца жизни, за такое твердое одобрение», - сказал другой. «Фотография, на которой она лежит там, уткнувшись лицом в камни, действительно продает мне эти леггинсы, - заявляет третья. - Я тоже куплю их во всех расцветках». «Не все герои могут носить плащи, но большинство из них носит леггинсы», - пошутил один из читателей.