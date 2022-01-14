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Избиваем рис молотками: что такое данго

Избиваем рис молотками: что такое данго (13 фото + 2 видео)

Автор:
14 января 2022 12:25
Сообщество : Еда
Метки: вкусно   еда   сладкое   стритфуд   япония-шопинг   
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Необычные японские вкусняшки.

Данго, или как шутят в интернетах «японские пельмени» шарики из рисового теста (моти), которые нанизываются на палочки для еды или подаются на стол на тарелке, также есть вариации, политые различными соусами.

Это блюдо – круглогодичная сладость, которую можно найти на рынках и в магазинах Японии. Данго бывают, как и на каждый день, так и "особые", которые готовятся к столу на национальные японские праздники.

Традиционные данго сложно сделать в домашних условиях, если конечно у вас нет двух японцев с деревянными молотками. Да, вы все правильно поняли.

В сети есть удивительное видео, как уличные торговцы готовят тесто моти (рисовое тесто) под эти сладости.

Повара берут два деревянных молотка и буквально избивают тесто тем самым замешивая его до нужной плотной консистенции.

Выглядит это очень забавно, и мы не могли не поделиться видеороликом с жестокой расправой над моти.


Данго на вкус и цвет бывают разные: зеленые, белые, желтые, красные и даже разноцветные. Все зависит от ингредиентов, которые были добавлены в тесто. Например, клубника, персики или зеленый чай.


Подаются данго с украшениями, соответствующими использованному ингредиенту. Например, если тесто розовое, то его украшают клубничкой, делая разрез в "пельмешке" и помещая туда ягоду.

Существует невероятное количество вариаций данго, например, трехцветные саншоку, в которых используют различные красители, в том числе экстракт полыни.

Или гома – клецки, политые жженым сахаром и кунжутом.

Емоги вообще сами по себе зеленые, но подаются под соусом из красных бобов.

В интернете существует множество обзоров на блюдо и некоторые люди отмечают, что вкус японской сладости достаточно специфичен и может понравиться не всем.

Кстати, считается, что данго очень древнее блюдо, ведь оно появилось в период Дземон (13 000 года до н. э. по 300 год до н. э), в тот момент оно готовилось из орехов, позднее же рецепт изменился и стала использоваться мука.

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Метки: вкусно   еда   сладкое   стритфуд   япония-шопинг   
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23k
Сибиряк Час назад
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Konstantin 40 минут назад
Хм, не знаю как в Японии, но вообще корейцы сейчас уже руками не лупят рис, автоматика.
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Anton Chigurh 52 минуты назад
как они его лупят то))))
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