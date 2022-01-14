Избиваем рис молотками: что такое данго

Необычные японские вкусняшки.
Данго, или как шутят в интернетах «японские пельмени» шарики из рисового теста (моти), которые нанизываются на палочки для еды или подаются на стол на тарелке, также есть вариации, политые различными соусами.
Это блюдо – круглогодичная сладость, которую можно найти на рынках и в магазинах Японии. Данго бывают, как и на каждый день, так и "особые", которые готовятся к столу на национальные японские праздники.
Традиционные данго сложно сделать в домашних условиях, если конечно у вас нет двух японцев с деревянными молотками. Да, вы все правильно поняли.
В сети есть удивительное видео, как уличные торговцы готовят тесто моти (рисовое тесто) под эти сладости.
Повара берут два деревянных молотка и буквально избивают тесто тем самым замешивая его до нужной плотной консистенции.
Выглядит это очень забавно, и мы не могли не поделиться видеороликом с жестокой расправой над моти.
Источник:
Данго на вкус и цвет бывают разные: зеленые, белые, желтые, красные и даже разноцветные. Все зависит от ингредиентов, которые были добавлены в тесто. Например, клубника, персики или зеленый чай.
Источник:
Подаются данго с украшениями, соответствующими использованному ингредиенту. Например, если тесто розовое, то его украшают клубничкой, делая разрез в "пельмешке" и помещая туда ягоду.
Существует невероятное количество вариаций данго, например, трехцветные саншоку, в которых используют различные красители, в том числе экстракт полыни.
Или гома – клецки, политые жженым сахаром и кунжутом.
Емоги вообще сами по себе зеленые, но подаются под соусом из красных бобов.
В интернете существует множество обзоров на блюдо и некоторые люди отмечают, что вкус японской сладости достаточно специфичен и может понравиться не всем.
Кстати, считается, что данго очень древнее блюдо, ведь оно появилось в период Дземон (13 000 года до н. э. по 300 год до н. э), в тот момент оно готовилось из орехов, позднее же рецепт изменился и стала использоваться мука.
Источник:
- Мамины рецепты: необычные котлеты, которые вам понравятся
- Идеи блюд для ужина, которыми можно порадовать всю семью
- Вкусно, как у мамы: восхитительные рецепты различной каши
- Вкусный конус и сусальное золото: такую пиццу вы еще не ели
- Просто и по-домашнему вкусно: рецепты, которые передаются по наследству
Понравилось31