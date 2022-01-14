Избиваем рис молотками: что такое данго

Традиционные данго сложно сделать в домашних условиях, если конечно у вас нет двух японцев с деревянными молотками. Да, вы все правильно поняли.



В сети есть удивительное видео, как уличные торговцы готовят тесто моти (рисовое тесто) под эти сладости.



Повара берут два деревянных молотка и буквально избивают тесто тем самым замешивая его до нужной плотной консистенции.



Выглядит это очень забавно, и мы не могли не поделиться видеороликом с жестокой расправой над моти.