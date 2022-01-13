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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (38 фото)

Автор:
13 января 2022 12:49
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
4100
38
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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62  комментария
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18k
Serg2001 6 часов назад
Комментарий к фото
Фотошоп... однозначно!
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1k
mikhanych 3 минуты назад
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кстати, хороший фильм был, только там еще просили куртку и мотоцикл
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11k
Павел 11 минут назад
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Саня изолента,детские фото.
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11k
Павел 12 минут назад
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До сих пор его делаю,списать не получсется.
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552
Анатолий Шмаров 57 минут назад
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Счастливчик ! Легко отделался.
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6
Александр Панькин Час назад
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Так и не исправила на зарАстают...
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−67
Сто рублей три года назад 2 часа назад
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Каждому работнику ящик пива в конце рабочего дня! Домой забирать нельзя... и вуаля
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