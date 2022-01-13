В Восточной Африке готовятся к созданию гигантского государства

Шесть стран семимильными шагами идут к политическому объединению. Новая страна станет обладать огромным экономическим и политическим потенциалом. Это будет восьмая по численности населения страна на планете, обойдя Россию, Мексику и Японию.
К созданию Восточноафриканской Федерации вплотную подошли следующие страны: Кения, Уганда, Руанда, Бурунди, Южный Судан и Танзания. Экономическим локомотивом в данном объединении выступает Кения.
Площадь будущего государства составит 2 467 202 км2. По территории это будет седьмая страна мира, обойдя Индию, Казахстан и Аргентину. Кстати, Восточноафриканская Федерация станет крупнейшим государством на континенте.
В настоящее время идёт работа над созданием общей конституции.
Численность населения страны превысит отметку в 183 000 000. Это будет вторая по численности страна в Африке после Нигерии.
Планируется, что столицей страны станет мегаполис Аруша на северо-востоке нынешней Танзании. Планируется введение двух официальных языков: суахили и английского.
Предлагаемой валютой союза будет восточноафриканский шиллинг.
Примечательно, что идея объединения территорий в единую страну витала с 60-х годов прошлого века.
Новое государство строится на базе экономического объединения, действующего в регионе с 2010 года. Южный Судан подключился к созданию общей федерации в 2016-м году.
Восточноафриканская федерация будет состоять на 77,64% из христиан и на 17,01% из мусульман.
Как вы считаете, является ли данная инициатива жизнеспособной?
Источники
- https://en.wikipedia.org/wiki/East_African_Federation
- https://www.aa.com.tr/en/africa/scheme-for-east-african-federation-fails-to-take-off/2380213
- https://www.eac.int/overview-of-eac
- https://www.jstor.org/stable/2934492
Источник:
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Хотя в их случае, коррупции наверное будет больше, так что большая страна станет еще беднее чем каждая страна в отдельности..
А где войны?
Где революции?
Без которых изменения невозможны.
Негры же тупые.
Договариваться не умеют.
Только свергать друг друга.
С криками: 10 лет правил, дай другим.
И печатать деньги как туалетную бумагу.
Или в новостях врут?
не удивлюсь, если это чей-то проект.
Апартеид? Тоже термин "отдать" неуместен. В конце 80-х, по-моему, по сути пришло текущее "правление". ЮАР единственная страна в Африке где по сути ни разу не было госпереворотов.
В настоящее время есть проблема с мигрантами из соседних государств и определенное ослабление общей государственной канвы. Но ЮАР стабильно входит в топ лучших стран Африки.
Да и не стоит в посте впорос "отдачи" чего-то кому-то, вопрос объединения, причем под экономической пятой Кении, а Кения далеко не дикая Африка по всем показателям.
Инет в Танзании города Аруга, зато есть Аруша недалеко от Килиманджаро. Надо же проверять данные перед публикацией, а не только Гуглом переводить статью с Википедии
Дороги (строит Китай).
Вобщем мне там очень нравилось, потом в Кении какие то беспорядки пошли и я туда уже не ездил, да и с детьми как то боязно (тропические болезни)
Хорошо бы ссылочку, а....
Может с Украиной перепутал?
По оценке МВФ (World Economic Outlook), ВВП России на душу населения в 2020г. составил 10,04 тыс. долларов.
ВВП Кении по итогам 2020 года составил 2075 долл. на душу населения.