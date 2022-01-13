В Восточной Африке готовятся к созданию гигантского государства

В настоящее время идёт работа над созданием общей конституции.

Численность населения страны превысит отметку в 183 000 000. Это будет вторая по численности страна в Африке после Нигерии.

Планируется, что столицей страны станет мегаполис Аруша на северо-востоке нынешней Танзании. Планируется введение двух официальных языков: суахили и английского.

Предлагаемой валютой союза будет восточноафриканский шиллинг.

Примечательно, что идея объединения территорий в единую страну витала с 60-х годов прошлого века.

Новое государство строится на базе экономического объединения, действующего в регионе с 2010 года. Южный Судан подключился к созданию общей федерации в 2016-м году.

Восточноафриканская федерация будет состоять на 77,64% из христиан и на 17,01% из мусульман.