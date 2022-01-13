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В Восточной Африке готовятся к созданию гигантского государства

В Восточной Африке готовятся к созданию гигантского государства (3 фото)

Автор:
13 января 2022 09:10
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Африка   Восточноафриканская Федерация   Союз   восточная африка   новые страны   политические объединения   
2388
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Шесть стран семимильными шагами идут к политическому объединению. Новая страна станет обладать огромным экономическим и политическим потенциалом. Это будет восьмая по численности населения страна на планете, обойдя Россию, Мексику и Японию.

К созданию Восточноафриканской Федерации вплотную подошли следующие страны: Кения, Уганда, Руанда, Бурунди, Южный Судан и Танзания. Экономическим локомотивом в данном объединении выступает Кения.


Площадь будущего государства составит 2 467 202 км2. По территории это будет седьмая страна мира, обойдя Индию, Казахстан и Аргентину. Кстати, Восточноафриканская Федерация станет крупнейшим государством на континенте.

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В настоящее время идёт работа над созданием общей конституции.


Численность населения страны превысит отметку в 183 000 000. Это будет вторая по численности страна в Африке после Нигерии.


Планируется, что столицей страны станет мегаполис Аруша на северо-востоке нынешней Танзании. Планируется введение двух официальных языков: суахили и английского.


Предлагаемой валютой союза будет восточноафриканский шиллинг.


Примечательно, что идея объединения территорий в единую страну витала с 60-х годов прошлого века.

Новое государство строится на базе экономического объединения, действующего в регионе с 2010 года. Южный Судан подключился к созданию общей федерации в 2016-м году.


Восточноафриканская федерация будет состоять на 77,64% из христиан и на 17,01% из мусульман.



Как вы считаете, является ли данная инициатива жизнеспособной?


Источники


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Метки: Африка   Восточноафриканская Федерация   Союз   восточная африка   новые страны   политические объединения   
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31  комментарий
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30k
ACU900 Час назад
Эту страну можно будет называть США - Соедененные Штаты Африки...
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2k
Frank Borman 3 минуты назад
Поиграются в великую страну, потом переругаются из за власти и денег и опять разбегится. Знаем, проходили.
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1k
Сергей 5 минут назад
"Цивилизованный" запад не даст такому случиться . Это противоречит главному принципу их внешней политики - "divide et impera" (Разделяй и властвуй).
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2k
AlexSorkin 12 минут назад
От перемены мест слогаемых, сумма не меняется..
Хотя в их случае, коррупции наверное будет больше, так что большая страна станет еще беднее чем каждая страна в отдельности..
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1k
K_II_T 16 минут назад
Это что за жесть.
А где войны?
Где революции?
Без которых изменения невозможны.
Негры же тупые.
Договариваться не умеют.
Только свергать друг друга.
С криками: 10 лет правил, дай другим.
И печатать деньги как туалетную бумагу.
Или в новостях врут?
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19k
sanchesS80 Полчаса назад
Китай последние годы активно осваивает Африку. Не удивлюсь, если это их идея и под их контролем будет происходить.
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11k
ALFIE Полчаса назад
Идя хорошая, но зная Африку - очень быстро увидим качество реализации. а так да - мелкие страны, еще и в Африке - обречены...
не удивлюсь, если это чей-то проект.
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816
Вир Норин 38 минут назад
О... кому-то срочно нужна демократия :)
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9k
Клёст 39 минут назад
)Американцы любят и умеют разделять и властвовать. Так что, как это ни грустно, судьба этого объединения весьма туманна.
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11k
Majul 41 минуту назад
Ну а почему бы и нет. Экономически, да и политически выжить в Африке подобным конгломератом проще. Да и территория богатая как на ресурсы так и на туристов. Очень живой план
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24
Юрий Majul Полчаса назад
Отдали ЮАР...Что стало?
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982
neskaju20 44 минуты назад
К нам скоро присоединятся белорусския, казахстан и донецк. Ждем.
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470
Баха СпящийКрасавец 14 минут назад
Скоро Сибирь потеряют, и все соседи начнут тяпать потихоньку
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31k
Седой 49 минут назад
Судя не прекращающимся в Африке конфликтов, перестреляют они там друг друга. Притом за власть там бьются покруче чем в Казахстане
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2k
Andy Birkin Час назад
Площадь нового государства будет не 467,202 km2, а 2,467,202 km2 - 2 млн.кв.км. случайно пропали

Инет в Танзании города Аруга, зато есть Аруша недалеко от Килиманджаро. Надо же проверять данные перед публикацией, а не только Гуглом переводить статью с Википедии
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5k
Денис Колосов Час назад
Ну в Африке эти страны типа ЕС ) Границы между ними условны. Достаточно развитые страны..Доход в той же Кении выше чем в РФ
Дороги (строит Китай).
Вобщем мне там очень нравилось, потом в Кении какие то беспорядки пошли и я туда уже не ездил, да и с детьми как то боязно (тропические болезни)
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