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Душевные деревенские фотографии

Душевные деревенские фотографии (27 фото)

Автор:
12 января 2022 22:05
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
490
27
Сегодня подборка из фотографий, которые как нельзя лучше расскажут о деревенском быте. Надеемся, что они смогут пробудить в вас самые теплые чувства родом из прошлого или просто познакомить с уютными деревенскими буднями.
Приятного просмотра!
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Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
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5k
Бу 4 часа назад
Отличные фото
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5k
au3 2 часа назад
Сколько ручной работы было в постельном белье .....
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4k
Suvar_ 3 часа назад
лет черз 5 я тоже вернусь корням... надоело это всё((( в деревню, в глушь... благо дело сейчас там и вода и газ и канализация...
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4k
Дмитрий 3 часа назад
Подумалось: "Е...ь какой я уже старый!"
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59k
Александр Ломовицкий 4 часа назад
запах молока и коров в хлеву , запах сена на сеновале , даже запах угля и тот сейчас кажется запахом детства . Спасибо .
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752
irzi 4 часа назад
Спасибо за пост.
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