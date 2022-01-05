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Австралийцы против Джоковича: здесь врачебная тайна неуместна!

Австралийцы против Джоковича: здесь врачебная тайна неуместна! (2 фото)

Автор:
05 января 2022 15:06
Сообщество : Спорт
Метки: Австралия   Вакцинация   джокович   исключение   правила   прививки   теннис   чемпионат   
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Новак будет участвовать в Australian Open. Без прививки и карантина.
34-летний сербский теннисист Новак Джокович в Instagram сообщил, что намерен участвовать в Открытом чемпионате Австралии. И все бы ничего, но все знают, что он яростный противник вакцинации, напоминает Спорт-Экспресс. А на Зеленом континенте бушует очередная волна эпидемии.

Для не привитых кандидатов в участники предусмотрен 2-недельный карантин. Но лучший теннисист планеты заверил поклонников и хейтеров, что это правило не для него. Что и подтвердили организаторы чемпионата. Джокович заявил, что у него медотвод. Но диагноз не озвучил. Что породило бурную дискуссию в СМИ и соцсетях.
По правилам, медотводом в Австралии считаются серьезные заболевания, недавно перенесенная операция, или человек должен переболеть ковидом не ранее чем полгода назад. Джокович болел летом 2020-го, и больше о его коронавирусных делах ничего не было слышно. Кроме того, что он сторонник естественных методов укрепления организма и противник принудительной вакцинации.

Австралийцы, да и не только они, недоумевают, почему для Новака сделано такое исключение. Вариант ответа напрашивается сам собой: его присутствие на соревнованиях — ходячая реклама мероприятия, а значит, и шанс на хорошую прибыль.

Но организаторы клянутся, что корысть тут не при чем. Мол, всего 26 человек прислали заявки на участие без вакцинации. У всех медотводы. Пятеро из них — из первой сотни, из теннисной элиты мира. Заявления с диагнозами рассматривала особая комиссия, и утверждается, что они были поданы «судьям» безымянными, анонимными. Раз прошел, значит, реально прихворнул. А медицинскую тайну надо хранить свято…

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Метки: Австралия   Вакцинация   джокович   исключение   правила   прививки   теннис   чемпионат   
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Leo Sun Полчаса назад
Разве ещё есть те, кто верит в уколизацию?
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Youtube's Best Channel 22 минуты назад
Естественные методы укрепления организма...Походу, его неслабо так ракеткой приложили.
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Mikhail Полчаса назад
и чо? )
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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