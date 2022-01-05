Австралийцы против Джоковича: здесь врачебная тайна неуместна!

По правилам, медотводом в Австралии считаются серьезные заболевания, недавно перенесенная операция, или человек должен переболеть ковидом не ранее чем полгода назад. Джокович болел летом 2020-го, и больше о его коронавирусных делах ничего не было слышно. Кроме того, что он сторонник естественных методов укрепления организма и противник принудительной вакцинации.



Австралийцы, да и не только они, недоумевают, почему для Новака сделано такое исключение. Вариант ответа напрашивается сам собой: его присутствие на соревнованиях — ходячая реклама мероприятия, а значит, и шанс на хорошую прибыль.



Но организаторы клянутся, что корысть тут не при чем. Мол, всего 26 человек прислали заявки на участие без вакцинации. У всех медотводы. Пятеро из них — из первой сотни, из теннисной элиты мира. Заявления с диагнозами рассматривала особая комиссия, и утверждается, что они были поданы «судьям» безымянными, анонимными. Раз прошел, значит, реально прихворнул. А медицинскую тайну надо хранить свято…