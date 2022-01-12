Этот самолет — гордость советской инженерной мысли. Он один из символов высочайшего уровня технологий в СССР.
ысочайшего уровня инженерной школы, высочайшего уровня авиастроения Страны Советов. Ту-160 — один из шедевров авиации всех времен и народов, бесспорная вершина человеческого гения.
Но задача восстановить его производство была тоже очень сложной. В свое время многие технологии, без которых было невозможно построить такой совершенный самолет, были утеряны. Оборудование уничтожено. А документация пропала.
США очень боялись этой машины, до ужаса. Поэтому делали всё, чтобы Россия лишилась «Белого лебедя». Часть самолетов была уничтожена на Украине, но и в России, очевидно, было немало людей, на которых оказывали влияние, и кто сделал всё, чтобы Россия больше никогда не могла восстановить производство этой машины.
Но преодолев все трудности, воссоздав заново многие технологии, запустив с нуля производство двигателей, Россия на зло всем восстановила производство этой грозной машины:
12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала «Туполев» (в составе ОАК Госкорпорации Ростех) совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М.
Полёт проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Экипаж летчиков-испытателей ПАО «Туполев» выполнил манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе.
Стоит заметить, что это уже не копия советского самолета, снаружи он такой же, но внутри там совершенно новая, самая современная начинка. Самолет сохраняет внешний облик, но создается на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий.
В рамках выполнения программы по государственному контракту между Минпромторгом России и «Туполев» в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на самолёт Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолёта, сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, основная часть которых входит в Госкорпорацию Ростех.
Стоит сказать, что этот самолет важен не только для России в целом, но и для Казанского авиазавода. Для него это загрузка работой на многие годы. В рамках подготовки производства, завод был модернизирован: было обновлено оборудование цехов, летно-испытательная база, запущена в работу крупнейшая в мире установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титана.
«Ту-160 – один из самых масштабных и высокотехнологичных проектов авиационной промышленности. Реализация этой программы потребовала не только обновления производственных мощностей, но и создания принципиально новой цифровой среды работы над проектом. В подготовке цифровой документации в интересах проекта участвовал целый ряд авиастроительных конструкторских бюро. Принципиальная важность сегодняшнего события в том, что новая машина полностью построена заново, с нуля, – заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. – В новой машине на 80 процентов обновлены и модернизированы системы и оборудование».
То что Россия сумела буквально заново создать производство этой машины, говорит о том, что тот высочайший уровень советского авиастроения, советской инженерной школы был в целом в нашей стране сохранен, и перед нашими великими предками нам не стыдно. Теперь не стыдно!
Источник:
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Впрочем, и в самом деле, они же в Кремле не идиоты свои активы-пассивы и семьи которые за бугром бомбить?
И еще одно не очень понял... Предыдущий такой самолет в 2017 году сделали (первый полет - январь 2018), а до того выпустили в 2008 и 1999 годах. Так что пафос "запустив с нуля производство двигателей, Россия на зло всем восстановила производство этой грозной машины" мне не очень понятен. Хотели - строили, не хотели - не строили.
Как-то с трудом верится, чтобы документация с грифом, как минимум, "Секретно" пропала. И кто это уничтожил оборудование на Казанском авиапредприятии? И как КАПО, уничтожив и оборудование, и документацию, проводило все эти годы кап.ремонт и модернизацию существующих ТУ-160.
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Тухлый народец.
"Принципиальная важность сегодняшнего события в том, что новая машина полностью построена заново, с нуля. В новой машине на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование", — заявил...
Но нуль расслабиться не даст, вооружайтесь дальше :)
В общем как в Северной Корее, их оружие защитит жителей от хорошей жизни. И не за что будет, и никто помогать обезьяне с гранатой не пожелает... В друзьях только армия и флот ;)