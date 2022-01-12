В Казани поднялся в небо первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М

"Принципиальная важность сегодняшнего события в том, что новая машина полностью построена заново, с нуля. В новой машине на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование", — заявил...