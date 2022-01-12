Стоит заметить, что это уже не копия советского самолета, снаружи он такой же, но внутри там совершенно новая, самая современная начинка. Самолет сохраняет внешний облик, но создается на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий.

В рамках выполнения программы по государственному контракту между Минпромторгом России и «Туполев» в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на самолёт Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолёта, сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, основная часть которых входит в Госкорпорацию Ростех.

Стоит сказать, что этот самолет важен не только для России в целом, но и для Казанского авиазавода. Для него это загрузка работой на многие годы. В рамках подготовки производства, завод был модернизирован: было обновлено оборудование цехов, летно-испытательная база, запущена в работу крупнейшая в мире установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титана.

«Ту-160 – один из самых масштабных и высокотехнологичных проектов авиационной промышленности. Реализация этой программы потребовала не только обновления производственных мощностей, но и создания принципиально новой цифровой среды работы над проектом. В подготовке цифровой документации в интересах проекта участвовал целый ряд авиастроительных конструкторских бюро. Принципиальная важность сегодняшнего события в том, что новая машина полностью построена заново, с нуля, – заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. – В новой машине на 80 процентов обновлены и модернизированы системы и оборудование».

То что Россия сумела буквально заново создать производство этой машины, говорит о том, что тот высочайший уровень советского авиастроения, советской инженерной школы был в целом в нашей стране сохранен, и перед нашими великими предками нам не стыдно. Теперь не стыдно!

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