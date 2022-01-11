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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Пип–шоу, 1874 год, Пекин, Китай Демонстрация порнографических картинок на улицах Пекина в позапрошлом веке.
13.
Американские военнослужащие с личным автомобилем Адольфа Гитлера во время кампании по военным займам, 1940-е годы.
18.
Немец Фриц Шильген с факелом на Олимпийском стадионе в Берлине во время церемонии открытия Летних Олимпийских игр 1936 года
21.
Квитанция о штрафе в 50 рублей «за веру в Бога». СССР. 1974 год
Согласно ст. 142 УК РСФСР 1960 г. «Нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви - наказывается исправительными работами на срок до одного года или штрафом до 50 руб».
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Кукурузник в Ижме задавил гусеничный трактор, 14 июня 1977 года
Самолет Ан-2, регистрационный номер СССР-01241, при разбеге столкнулся с гусеничным трактором. Трактор пострадал не сильно, лишь завалился на бок, а вот самолету пришлось хуже. Но не смотря на полученные повреждения, после ремонта борт вернулся в строй и пролетал еще до 1980 года, когда был списан по отработке ресурса.
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Лидия Русланова выступает перед бойцами. Фронтовая бригада московских артистов на Южном фронте, 1941 год
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