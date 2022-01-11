22.

Самолет Ан-2, регистрационный номер СССР-01241, при разбеге столкнулся с гусеничным трактором. Трактор пострадал не сильно, лишь завалился на бок, а вот самолету пришлось хуже. Но не смотря на полученные повреждения, после ремонта борт вернулся в строй и пролетал еще до 1980 года, когда был списан по отработке ресурса.