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Заходи...Улыбнись до ушей

Заходи...Улыбнись до ушей (26 фото)

Автор:
11 января 2022 10:55
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
2717
26

Прикольные картинки и комментарии из социальных сетей

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
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10  комментариев
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30k
ACU900 3 часа назад
Похожий анекдот:
Колхоз "светлый путь Ильича", идет собрание.
Председатель:
-Мне звонили из Москвы, к нам в колхоз американские журналисты приезжают, будут у нас интервью брать, так что не подкачайте.
Тут доярка поднимает руку и спрашивает председателя:
-"Брать интервью" это как?
Председатель:
- Я сам толком не знаю, но на всякий случай подмывайся...
-
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2k
EricDimon 23 минуты назад
Блин , блин , блин. А нельзя было раньше это напечатать? Я в семи словах из десяти неправильно ударение ставил! Позорище!
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57k
Парагвайский шпион 55 минут назад
Отрубили%уюголову. Действительно смешно.
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5k
Ыукп Час назад
Угу, а жирные и сладкие - это блины.
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1k
Anton Chigurh 2 часа назад
норм пост
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Как ещё можно произнести цемент, кроме как цемент? Неужели цемент?
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6k
Владимир 3 часа назад
Пытался прокомментировать, так заблокировали , как мат. Хотя ни буквы не добавил....


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