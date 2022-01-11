Заходи...Улыбнись до ушей

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Прикольные картинки и комментарии из социальных сетей
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Метки: Юмор картинки комментарии мемы
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Колхоз "светлый путь Ильича", идет собрание.
Председатель:
-Мне звонили из Москвы, к нам в колхоз американские журналисты приезжают, будут у нас интервью брать, так что не подкачайте.
Тут доярка поднимает руку и спрашивает председателя:
-"Брать интервью" это как?
Председатель:
- Я сам толком не знаю, но на всякий случай подмывайся...
-
- А рондо это куда?