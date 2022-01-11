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Как могли бы выглядеть Инстаграмы известных персонажей

Как могли бы выглядеть Инстаграмы известных персонажей (16 фото)

Автор:
11 января 2022 08:42
Сообщество : Юмор
Метки: Instagram   Юмор   забавно   интернет   персонаж   подборка   фото   
599
16

Если бы персонажи кино и мультфильмов жили в современной реальности, наверняка они вели бы соцсети. Интересно, как бы выглядели их страницы?

В ТикТоке есть блогер ypavisual, девушку зовут Диана, она фотограф и визуальный стратег. Диана фантазирует на эту тему, составляя эстетичные ленты фотографий, которые идеально подошли бы героям, если бы те решили вести свой аккаунт. Смотрите сами!


Мама Дяди Фёдора

×
×

Эмили


Моана


Эсмеральда


Лингвини


Эмили


Мерида


067


Мегара


Покахонтас


Одетт


Тиана


Елена Гилберт


Любава


Жасмин

Источник:

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Метки: Instagram   Юмор   забавно   интернет   персонаж   подборка   фото   
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4  комментария
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42k
dima423 2 часа назад
какая то пошлятина если честно... учитывая что у меня нет инсты и я не вижу смысла в ней, вообще весь пост выглядит глуповато, ну это ИМХО конечно)
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7k
Евгений 2 часа назад
Инстаграмм свиньи из Ну, погоди!

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