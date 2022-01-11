Как могли бы выглядеть Инстаграмы известных персонажей

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Если бы персонажи кино и мультфильмов жили в современной реальности, наверняка они вели бы соцсети. Интересно, как бы выглядели их страницы?
В ТикТоке есть блогер ypavisual, девушку зовут Диана, она фотограф и визуальный стратег. Диана фантазирует на эту тему, составляя эстетичные ленты фотографий, которые идеально подошли бы героям, если бы те решили вести свой аккаунт. Смотрите сами!
Мама Дяди Фёдора
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Эмили
Моана
Эсмеральда
Лингвини
Эмили
Мерида
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Мегара
Покахонтас
Одетт
Тиана
Елена Гилберт
Любава
Жасмин
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