Как могли бы выглядеть Инстаграмы известных персонажей

В ТикТоке есть блогер ypavisual, девушку зовут Диана, она фотограф и визуальный стратег. Диана фантазирует на эту тему, составляя эстетичные ленты фотографий, которые идеально подошли бы героям, если бы те решили вести свой аккаунт. Смотрите сами!





Мама Дяди Фёдора