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В 1984 году на экраны вышли первые "Охотники", ставшие одним из лучших комедийно-фантастических фильмов современности. Последовали кинопродолжения (удачные и не очень), мультсериалы и видеоигры. Насколько хорошо вы помните творение Айвана Райтмана?
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