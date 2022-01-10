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"Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю": тест по первым Охотникам за привидениями

"Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю": тест по первым Охотникам за привидениями

Автор:
10 января 2022 10:27
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам восьмидесятых   тесты по фильмам с Биллом Мюрреем   
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В 1984 году на экраны вышли первые "Охотники", ставшие одним из лучших комедийно-фантастических фильмов современности. Последовали кинопродолжения (удачные и не очень), мультсериалы и видеоигры. Насколько хорошо вы помните творение Айвана Райтмана?
Как звали персонажа, которого сыграл Билл Мюррей?
1/8Как звали персонажа, которого сыграл Билл Мюррей?
Какой крупный город атаковали привидения в фильме?
2/8Какой крупный город атаковали привидения в фильме?
После какого значимого события трое молодых учёных основали свой бизнес?
3/8После какого значимого события трое молодых учёных основали свой бизнес?
"Охотники" арендовали трёхэтажное здание, которое раньше принадлежало этой службе
4/8"Охотники" арендовали трёхэтажное здание, которое раньше принадлежало этой службе
Первый вызов охотников за привидениями (и оплата за проделанную работу) произошла из-за...
5/8Первый вызов охотников за привидениями (и оплата за проделанную работу) произошла из-за...
Какое прозвище получил шумерский бог Гозар в фильме?
6/8Какое прозвище получил шумерский бог Гозар в фильме?
Какой облик разрушителя представил Рэй?
7/8Какой облик разрушителя представил Рэй?
А это вопрос специально для тех комментаторов, которые требуют очень-очень сложные вопросы. В какой квартире жила Дана Баррет?
8/8А это вопрос специально для тех комментаторов, которые требуют очень-очень сложные вопросы. В какой квартире жила Дана Баррет?

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Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам восьмидесятых   тесты по фильмам с Биллом Мюрреем   
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Игорь Михайлов 53 минуты назад
"Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю": тест по первым Охотникам за привидениямиПосмотреть
"Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю": тест по первым Охотникам за привидениями
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Art Stark 5 минут назад
ее бейби
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12k
Konstantin Час назад
8/8. Правда на половину вопросов ответы не помню вообще!
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