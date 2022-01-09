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Интересные самоделки из приложения к журналу Юный Техник

Интересные самоделки из приложения к журналу Юный Техник (20 фото)

Автор:
09 января 2022 19:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 1956 г.   СССР   Юный техник   журналы   
963
20

Просто посмотрите интересы детишек тех лет (под это подстраивалась редакционная коллегия приложения).


В 1956 году в СССР начал выходить журнал Юный Техник. Основное предназначение журнала, это популяризация научно-технических достижений среди молодежи школьного возраста. Коллектив журнала с поставленной задачей справлялся блестяще: самые сложные научные открытия авторы излагали на простом "рабоче-крестьянском" языке так, что даже было понятно мальчишке из глухой деревни.

Для примера вот статья 1961 года (!!!) про технологию микросхем:

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Очень скоро стало понятно, что охваченный журналом круг тем слишком обширен и с 1957 года начали выпускать отдельное приложение "Библиотечка для умелых рук". Причем приложение выходило в два раза чаще самого журнала-два раза в месяц. С 1972 года приложение переименовали в "ЮТ для умелых рук", увеличили печатный объем и периодичность выпуска уменьшили до одного раза в месяц.

Просто посмотрите интересы детишек тех лет (под это подстраивалась редакционная коллегия приложения). Вот темы выпусков 1959 года, листайте галерею:

Раз приложение для детей, то много выпусков было посвящено играм. Точнее даже к описанию изготовления оснастки для этих игр:

Самостоятельному изготовлению спортивных снарядов:

Было очень популярно среди школьников авиамоделизм и судомоделизм. В городах было много кружков при школах и Домах Пионеров. Поэтому и в приложении часто печатались чертежи для самостоятельного изготовления авиа и судомоделей:

Полезные советы по бытовым вопросам и мелкий домашний ремонт

Ну и моя любимая рубрика про электронные самоделки. Многие схемы, опубликованные в приложении, были собраны и опробованы. Причем чаще собирали из любопытства и навесным монтажом -просто посмотреть, как это будет работать. "Наигравшись" со схемой, чаще распаивали обратно, ибо в радиодеталях изобилия не было.

Как Вам такой радиоприемник в дужках очков и в виде кулона. Это схема начала 60х годов.

Источник:

Цветомузыка(на радиолампах) 1964 года

Карманный радиотелефон 1972 года

И наушники без проводов паяли школьники в СССР еще полвека назад

И еще очень-очень много интересных схем и любопытных конструкций было на страницах приложения к журналу Юный Техник. Каждый новый номер ждали с нетерпением. Тираж в лучшие годы доходил почти до миллиона.


Журнал Юный Техник был в числе самых популярных среди советской молодежи, наряду с журналами Моделист -Конструктор и Техника Молодежи.

Источник:

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Метки: 1956 г.   СССР   Юный техник   журналы   
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13  комментариев
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103
StaroduB62 Час назад
С детства прививали творчество, техническую грамотность.
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3k
Dimon_ 9 минут назад
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17k
Александр Сучков 17 минут назад
Спасибо за детство! Факт в том, что тогда в этом журнале были темы, на которых современное поколение- мозг сломает. А мы- морочились, ну не без помощи пап и знакомых соседей)))
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785
Максим Максимов 23 минуты назад
В "Детском мире" даже продавался Детский Телевизионный Конструктор, который стоил 100 рублей: две собранные платы, кинескоп, корпус, из которого можно было собрать РАБОТАЮЩИЙ телевизор. Правда только в диапазоне МВ. Но если вместо "родного" селектора каналов поставить селектор, позволявший принимать программы в ДМВ , плюс доработать коммутацию , то получался телевизор с МВ-ДМВ. И питание у него было 12 вольт, что позволяло его запитывать и от автомобиля, или от самодельного батарейного блока питания в лесу.
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949
Gaylord Foker Полчаса назад
Интересно,это реальная опечатка..
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9k
Sasa 36 минут назад
До сих пор многие выпуски храню. Лелею надежду, что сын заинтересуется некоторыми поделками. Но не уверен! )))
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13k
Вася 38 минут назад
http://jt-arxiv.narod.ru/http://jt-arxiv.narod.ru/
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13k
Вася 38 минут назад
за полную подшивку "приложения для ЮТ" я в 80х на что угодно бы поменялся, подписывался все годы пока "ровесник" выпускать не стали)
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16k
Dobryi_KOT 56 минут назад
Очень замечательный журнал был, через него я понял немало полезных вещей. А ещё журнал "Техника-молодёжи".
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39k
Alex Час назад
Крутой журнал был
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