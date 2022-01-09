Интересные самоделки из приложения к журналу Юный Техник

Просто посмотрите интересы детишек тех лет (под это подстраивалась редакционная коллегия приложения).
В 1956 году в СССР начал выходить журнал Юный Техник. Основное предназначение журнала, это популяризация научно-технических достижений среди молодежи школьного возраста. Коллектив журнала с поставленной задачей справлялся блестяще: самые сложные научные открытия авторы излагали на простом "рабоче-крестьянском" языке так, что даже было понятно мальчишке из глухой деревни.
Для примера вот статья 1961 года (!!!) про технологию микросхем:
Очень скоро стало понятно, что охваченный журналом круг тем слишком обширен и с 1957 года начали выпускать отдельное приложение "Библиотечка для умелых рук". Причем приложение выходило в два раза чаще самого журнала-два раза в месяц. С 1972 года приложение переименовали в "ЮТ для умелых рук", увеличили печатный объем и периодичность выпуска уменьшили до одного раза в месяц.
Просто посмотрите интересы детишек тех лет (под это подстраивалась редакционная коллегия приложения). Вот темы выпусков 1959 года, листайте галерею:
Раз приложение для детей, то много выпусков было посвящено играм. Точнее даже к описанию изготовления оснастки для этих игр:
Самостоятельному изготовлению спортивных снарядов:
Было очень популярно среди школьников авиамоделизм и судомоделизм. В городах было много кружков при школах и Домах Пионеров. Поэтому и в приложении часто печатались чертежи для самостоятельного изготовления авиа и судомоделей:
Полезные советы по бытовым вопросам и мелкий домашний ремонт
Ну и моя любимая рубрика про электронные самоделки. Многие схемы, опубликованные в приложении, были собраны и опробованы. Причем чаще собирали из любопытства и навесным монтажом -просто посмотреть, как это будет работать. "Наигравшись" со схемой, чаще распаивали обратно, ибо в радиодеталях изобилия не было.
Как Вам такой радиоприемник в дужках очков и в виде кулона. Это схема начала 60х годов.
Источник:
Цветомузыка(на радиолампах) 1964 года
Карманный радиотелефон 1972 года
И наушники без проводов паяли школьники в СССР еще полвека назад
И еще очень-очень много интересных схем и любопытных конструкций было на страницах приложения к журналу Юный Техник. Каждый новый номер ждали с нетерпением. Тираж в лучшие годы доходил почти до миллиона.
Журнал Юный Техник был в числе самых популярных среди советской молодежи, наряду с журналами Моделист -Конструктор и Техника Молодежи.
Источник:
- Как в советское время представляли себе XXI век
- "Советское - значит, отличное": 20 обложек журнала с "идеальной" жизнью в СССР
- 15 гениальных изобретений из журнала "Юный техник", где описаны технологии будущего
- Огромные архивы советских журналов, газет и документов: на случай, если вас замучила ностальгия
- Карикатуры из советского журнала "Крокодил", не утратившие актуальности и по сей день
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