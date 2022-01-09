Интересные самоделки из приложения к журналу Юный Техник

В 1956 году в СССР начал выходить журнал Юный Техник. Основное предназначение журнала, это популяризация научно-технических достижений среди молодежи школьного возраста. Коллектив журнала с поставленной задачей справлялся блестяще: самые сложные научные открытия авторы излагали на простом "рабоче-крестьянском" языке так, что даже было понятно мальчишке из глухой деревни.

Для примера вот статья 1961 года (!!!) про технологию микросхем: