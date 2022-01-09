Алиса Селезнёва-Наталья Мурашкевич

В главную героиню детского сериала "Гостья из будущего" в детстве были влюблены, наверное, все, и я - не исключение :) Если вы не в курсе, актрису, сыгравшую девочку Алису, зовут Наталья Мурашкевич. Предлагаю взглянуть, как она менялась с детства и до наших дней. Сейчас ей 42 и, по-моему, она еще очень даже ничего!

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