FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5935 постов • 1144 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Алиса Селезнёва-Наталья Мурашкевич

Алиса Селезнёва-Наталья Мурашкевич (16 фото)

Автор:
09 января 2022 02:35
Сообщество : Кино
Метки: СССР   алиса   кино   
829
16

В главную героиню детского сериала "Гостья из будущего" в детстве были влюблены, наверное, все, и я - не исключение :) Если вы не в курсе, актрису, сыгравшую девочку Алису, зовут Наталья Мурашкевич. Предлагаю взглянуть, как она менялась с детства и до наших дней. Сейчас ей 42 и, по-моему, она еще очень даже ничего!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: СССР   алиса   кино   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
1
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Roy Batty 5 часов назад
У аффтора задержка в развитии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гусева,_Наталия_Евгеньевнаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Гусева,_Наталия_Евгеньевна
Ей полтос через месяц стукнет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Vladimir Yezhak 2 часа назад
Просто скопировать и опубликовать под собой? Ей 49 лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
куджо 3 часа назад
Вопиющий школоло пост, дикий копипаст не глядя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Core 5 часов назад
Дата рождения 15.02.1972)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
физраствор. 6 часов назад
очень даже ничего....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
satra 6 часов назад
Это не тоска по ушедшему СССР.

Это досада о несбывшемся будущем.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Охотники за привидениями: 30 лет спустя Охотники за привидениями: 30 лет спустя Наши за бугром. Афиши к советским фильмам за рубежом Наши за бугром. Афиши к советским фильмам за рубежом Неизвестные 12 стульев: неочевидные факты о романе Неизвестные 12 стульев: неочевидные факты о романе Как Каневский ведет следствие. История жизни актера Как Каневский ведет следствие. История жизни актера Романтический флер от советской эпохи в кино Романтический флер от советской эпохи в кино 10 фильмов про советское будущее 10 фильмов про советское будущее
Сергей Соловьёв

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1856



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
14
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Отчаянные и красивые: как выглядели девушки в лихие 90-е
3
122
Отчаянные и красивые: как выглядели девушки в лихие 90-е
Набирающие популярность в сообществах
Смешные и&nbsp;добрые видео
0
0
Смешные и добрые видео
Кого скоро заменят роботы
0
59
Кого скоро заменят роботы
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Популярные теги
#Казахстан#интересно#кино#животные#новости#фотографии#полиция#задержание#Приколы#Ynews
#Юмор#факты#люди#картинки#сарказм#подборка#90-е#космос#протесты#на различный вкус
#фото#история#прикольные#комментарии#смешные#Россия#беспорядки#наука#СССР#Япония

На что жалуетесь?

Вернуться