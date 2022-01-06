5.

Мужчина бережно хранит своё авто в гараже ракушка. Россия, 1990-е годы.



Ракушка (гараж). Широкое распространение получили в России после 1991 года благодаря пробелам в законодательстве: «ракушки» юридически приравнивались не к гаражам, а к автомобильным тентам, что позволяло их устанавливать буквально где угодно. За несколько лет «ракушки» заняли большинство дворовых парковок и гостевых карманов в Москве и других городах, причём делалось это без какого-либо согласования с властями.

В условиях дефицита охраняемых парковок и обычных гаражей кооперативы из ракушек занимали детские площадки во дворах и пустыри. Большинство «ракушек» устанавливались самовольно, после утверждения закона о продаже земельной собственности практически никто из автовладельцев не мог выкупить землю под гаражом.

Власти Москвы и других городов в течение долгого времени грозились убрать из дворов незаконно установленные ракушки, однако реально демонтировать «ракушки» начали только в 2006 году. Данное решение вызвало негативную реакцию владельцев «ракушек»: по их мнению, решение о ликвидации «ракушек» является преждевременным, так как в городе, особенно в старых районах, строится недостаточно многоэтажных парковок, а в уже существующих — аренда машиноместа стоит слишком дорого.

Кроме того «ракушка» стоит 20-30 тыс. рублей, и она доступна большинству автомобилистов; а машино-места в многоуровневых паркингах, которые правительство Москвы предлагает в рамках программы «народный гараж» за 350 тыс. рублей — доступны только состоятельным людям. Автомобилист со средним достатком не сможет купить место в «народном гараже», и исходя из этого владелец «ракушки» расценивает её демонтаж — как покушение на свою собственность, и ущемление своих прав.