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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
Сергей Бодров-младший вместе с хоккеистами «Питтсбурга», а именно Алексеем Морозовым, Германом Титовым, Алексеем Ковалёвым и Дарюсом Каспарайтисем на съёмках фильма «Брат-2» .1999 год.
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4.
Очередь на вход на новогоднее представление для детей «Новогодняя елка в Кремле» в Кремлевском Дворце съездов, 31.12.1991 год.
5.
Мужчина бережно хранит своё авто в гараже ракушка. Россия, 1990-е годы.
Ракушка (гараж). Широкое распространение получили в России после 1991 года благодаря пробелам в законодательстве: «ракушки» юридически приравнивались не к гаражам, а к автомобильным тентам, что позволяло их устанавливать буквально где угодно. За несколько лет «ракушки» заняли большинство дворовых парковок и гостевых карманов в Москве и других городах, причём делалось это без какого-либо согласования с властями.
В условиях дефицита охраняемых парковок и обычных гаражей кооперативы из ракушек занимали детские площадки во дворах и пустыри. Большинство «ракушек» устанавливались самовольно, после утверждения закона о продаже земельной собственности практически никто из автовладельцев не мог выкупить землю под гаражом.
Власти Москвы и других городов в течение долгого времени грозились убрать из дворов незаконно установленные ракушки, однако реально демонтировать «ракушки» начали только в 2006 году. Данное решение вызвало негативную реакцию владельцев «ракушек»: по их мнению, решение о ликвидации «ракушек» является преждевременным, так как в городе, особенно в старых районах, строится недостаточно многоэтажных парковок, а в уже существующих — аренда машиноместа стоит слишком дорого.
Кроме того «ракушка» стоит 20-30 тыс. рублей, и она доступна большинству автомобилистов; а машино-места в многоуровневых паркингах, которые правительство Москвы предлагает в рамках программы «народный гараж» за 350 тыс. рублей — доступны только состоятельным людям. Автомобилист со средним достатком не сможет купить место в «народном гараже», и исходя из этого владелец «ракушки» расценивает её демонтаж — как покушение на свою собственность, и ущемление своих прав.
Ракушка (гараж). Широкое распространение получили в России после 1991 года благодаря пробелам в законодательстве: «ракушки» юридически приравнивались не к гаражам, а к автомобильным тентам, что позволяло их устанавливать буквально где угодно. За несколько лет «ракушки» заняли большинство дворовых парковок и гостевых карманов в Москве и других городах, причём делалось это без какого-либо согласования с властями.
В условиях дефицита охраняемых парковок и обычных гаражей кооперативы из ракушек занимали детские площадки во дворах и пустыри. Большинство «ракушек» устанавливались самовольно, после утверждения закона о продаже земельной собственности практически никто из автовладельцев не мог выкупить землю под гаражом.
Власти Москвы и других городов в течение долгого времени грозились убрать из дворов незаконно установленные ракушки, однако реально демонтировать «ракушки» начали только в 2006 году. Данное решение вызвало негативную реакцию владельцев «ракушек»: по их мнению, решение о ликвидации «ракушек» является преждевременным, так как в городе, особенно в старых районах, строится недостаточно многоэтажных парковок, а в уже существующих — аренда машиноместа стоит слишком дорого.
Кроме того «ракушка» стоит 20-30 тыс. рублей, и она доступна большинству автомобилистов; а машино-места в многоуровневых паркингах, которые правительство Москвы предлагает в рамках программы «народный гараж» за 350 тыс. рублей — доступны только состоятельным людям. Автомобилист со средним достатком не сможет купить место в «народном гараже», и исходя из этого владелец «ракушки» расценивает её демонтаж — как покушение на свою собственность, и ущемление своих прав.
6.
Лада Дэнс на одном из своих первых сольных выступлений — представление новой программы и, конечно, песни «Девочка-ночь». Россия, 1992 год.
9.
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями областного УВД обезвредил группу вымогателей, собиравших дань с операторов АЗС. На снимке: бойцы ОМОНа во время захвата преступной группы на автозаправке. Саратов, 1993 год.
11.
15 ноября 1997 года был проведен первый открытый Чемпионат Москвы по спортивному выпиванию.
Общественное мероприятие, немыслимое сегодня вне стен баров, вполне себе проводилось радиостанцией "Серебряный дождь".
Первый этап - жим вольным стилем (50 грамм без закуски). Второй этап - два по пятьдесят с тостом. Третий этап - сервировка. В дополнение к основному снаряду (рюмке) спортсменам были выданы наборы, состоявшие из газеты «Правда», соленого огурца, вареной картошки, плавленого сырка «Дружба», докторской колбасы, кильки и черного хлеба. Участники должны были красиво нарезать и уложить эту снедь, выпить три по пятьдесят и с удовольствием закусить.
Общественное мероприятие, немыслимое сегодня вне стен баров, вполне себе проводилось радиостанцией "Серебряный дождь".
Первый этап - жим вольным стилем (50 грамм без закуски). Второй этап - два по пятьдесят с тостом. Третий этап - сервировка. В дополнение к основному снаряду (рюмке) спортсменам были выданы наборы, состоявшие из газеты «Правда», соленого огурца, вареной картошки, плавленого сырка «Дружба», докторской колбасы, кильки и черного хлеба. Участники должны были красиво нарезать и уложить эту снедь, выпить три по пятьдесят и с удовольствием закусить.
12.
Девушки медики Временной оперативной группировки органов и подразделений (ВОГОиП) МВД в Ханкале, 1996 год.
13.
Певец Кай Метов и лидер группы «Сектор Газа» Юрий Хой, 2000 год.
У Кая Метова в 1993 году вышел дебютный альбом «Position № 2» с одноимённым хитом, который стал визитной карточкой певца. С тех пор он постоянно гастролировал в стране и за рубежом. Успех закрепил следующий альбом с хитом «Вспомни меня». В 1995 году программа «Акулы пера» признала его самым многотиражным артистом России.
У Кая Метова в 1993 году вышел дебютный альбом «Position № 2» с одноимённым хитом, который стал визитной карточкой певца. С тех пор он постоянно гастролировал в стране и за рубежом. Успех закрепил следующий альбом с хитом «Вспомни меня». В 1995 году программа «Акулы пера» признала его самым многотиражным артистом России.
17.
1998 год. Великий Новгород. Журналист «Интерфакса» спросил президента о возможной девальвации рубля. Борис Ельцин ответил: - Девальвации не будет, это я заявляю твердо и четко. И я тут не просто фантазирую — это все просчитано.
Через три дня правительство отказалось платить по Государственным краткосрочным обязательствам и российский рубль обрушился. Курс рубля упал с 6 рублей за доллар перед дефолтом до 21 рубля за доллар. Август 98 года серьёзно ухудшил положение и без того небогатого населения и разорил бизнес.
Через три дня правительство отказалось платить по Государственным краткосрочным обязательствам и российский рубль обрушился. Курс рубля упал с 6 рублей за доллар перед дефолтом до 21 рубля за доллар. Август 98 года серьёзно ухудшил положение и без того небогатого населения и разорил бизнес.
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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