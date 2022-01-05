Блокадные фотографии тогда и сейчас: оборонительные сооружения на юге Ленинграда

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Из-за близости линии фронта - а она прошла всего в 3 километрах от Автово - на юго-западе укрепления строились в первую очередь.
Пройдём от Нарвской до Автово, а также по Московскому району, посмотрим, как город готовился к обороне, и сравним исторические фотографии с современными.
Пройдём от Нарвской до Автово, а также по Московскому району, посмотрим, как город готовился к обороне, и сравним исторические фотографии с современными.
2.
Все улицы в районе Нарвской, по которым легко можно было попасть в центр, были забаррикадированы, завалены песком, кирпичом и усеяны ежами. По воспоминаниям, такие баррикады представляли собой неприступные стены с небольшим проходом. На фотографии проезд от Старо-Петергофского к Нарвскому проспекту.
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3.
Как и другие достопримечательности, ограду Сада 9-го января скрыли за дровами и досками. Сама ограда была перенесена сюда от Собственного сада Зимнего дворца в 1926 году.
4.
Проспект Стачек был той магистралью, по которой вражеские войска могли попасть с юга в центр. В первые месяцы на нём появились баррикады, противотанковые бетонные надолбы, балки, плиты, а первые этажи домов были переоборудованы в укреплённые амбразуры.
На фотографии проспект Стачек у Серафимовского городка - жилмассива, построенного в 1920-е годы в конструктивистском стиле. Он сохранился практически без изменений.
На фотографии проспект Стачек у Серафимовского городка - жилмассива, построенного в 1920-е годы в конструктивистском стиле. Он сохранился практически без изменений.
5.
А вот деревянные дома пришлось разобрать на дрова. До войны от старинной деревни Автово оставалось ещё немало частных домов. Однако после регулярных обстрелов, эвакуации жителей и необходимости в дровах, от бывшей деревни практически ничего не осталось. Позже на её месте появились новые жилмассивы и многоквартирные здания.
6.
Кировский завод подвергался регулярным обстрелам и бомбардировкам, но несмотря на это, продолжал свою работу. На подходах к заводу были построены баррикады и вырыты рвы, а в проходной стоял танк. На фотографии - деревоземляная точка на проспекте Стачек в 1941 году. Трубы Кировского завода, которые видны справа, сохранились с тех пор.
7.
На фотографии дом №86 по проспекту Стачек, построенный в 1938 году. Первая многоквартирная застройка 1938-1940 годов у метро "Автово" сохранилась до сих пор.
Баррикады здесь появились в сентябре 1941 года. Несмотря на голод, болезни и регулярные обстрелы оставшиеся жители Ленинграда, в основном женщины, строили оборонительные сооружения по всему городу.
Баррикады здесь появились в сентябре 1941 года. Несмотря на голод, болезни и регулярные обстрелы оставшиеся жители Ленинграда, в основном женщины, строили оборонительные сооружения по всему городу.
8.
Комсомольская площадь была застроена уже после войны. В 1941 году здесь было только трамвайное кольцо, у которого появилась линия противотанковых надолбов.
9.
Перенесёмся в Московский район. Линия фронта прошла по Пулковским высотам, в десяти километрах от нынешней станции метро "Московская". Массовая застройка района началась в 1960-е годы, а в войну он представлял собой преимущественно поля и пустыри. По ним частично прошёл оборонительный рубеж Ижора. На фотографии ДОТ в районе современного проспекта Юрия Гагарина.
10.
Московский проспект, тогда называвшийся Международным, также был важной магистралью, идущей с юга в центр. Чтобы препятствовать вражеским войскам при возможном прорыве обороны, на нём появились неприступные баррикады и надолбы. Историческая фотография снята у "Электросилы" в 1942 году.
12.
Дом Советов стал единственным реализованным зданием из масштабного довоенного проекта по застройке Московского района. Во время войны по его периметру были построены ДОТы, а рядом разместилась замаскированная танковая часть.
Сделать современную фотографию с того же ракурса проблематично - теперь бы здание было скрыто за деревьями сквера.
Сделать современную фотографию с того же ракурса проблематично - теперь бы здание было скрыто за деревьями сквера.
13.
В честь победы в 1945 году на Московском проспекте и проспекте Стачек были установлены Триумфальные арки. Арки были временными и сделаны специально для приветствия солдат-победителей, которых встречали толпы ленинградцев.
Впоследствии на месте арок появились памятники: Монумент защитникам Ленинграда на площади Победы и танк КВ-85 неподалёку от "Автово".
Впоследствии на месте арок появились памятники: Монумент защитникам Ленинграда на площади Победы и танк КВ-85 неподалёку от "Автово".
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