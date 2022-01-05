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Блокадные фотографии тогда и сейчас: оборонительные сооружения на юге Ленинграда

Блокадные фотографии тогда и сейчас: оборонительные сооружения на юге Ленинграда (13 фото)

Автор:
05 января 2022 22:21
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
286
13
Из-за близости линии фронта - а она прошла всего в 3 километрах от Автово - на юго-западе укрепления строились в первую очередь.
Пройдём от Нарвской до Автово, а также по Московскому району, посмотрим, как город готовился к обороне, и сравним исторические фотографии с современными.
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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13k
Владислав Грецов 55 минут назад
готовились серьезно
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14k
alexis 41 минуту назад
В Купчино такие штуки ставили.
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