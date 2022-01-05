Потрясающие виды России

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Россия - это изобилие прекрасных и неповторимых мест. Красоту нашей страны решили чествовать в фотоконкурсе «Россия в деталях» от проекта "Моя планета" и в результате этого получилась потрясающая коллекция снимков удивительной России.
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14.
Лунь. Это первый и единственный боевой экраноплан, гибрид самолета и корабля.Дагестан.
Андрей Белавин.
17.
Мыс Немецкий, полуостров Средний, Мурманская область. Это самая северная точка России. Пост наблюдения и связи, вид изнутри.
Наталья Артемова.
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Метки: Россия красиво природа страна фотографии
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