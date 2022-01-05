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Потрясающие виды России

Потрясающие виды России (21 фото)

Автор:
05 января 2022 22:01
Метки: Россия   красиво   природа   страна   фотографии   
332
21
Россия - это изобилие прекрасных и неповторимых мест. Красоту нашей страны решили чествовать в фотоконкурсе «Россия в деталях» от проекта "Моя планета" и в результате этого получилась потрясающая коллекция снимков удивительной России.
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Метки: Россия   красиво   природа   страна   фотографии   
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Тамара Коршунова 5 часов назад
Лавна. Мурманская обл.
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